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15 пар знаменитых российских красавиц, которые так похожи, словно они родственницы

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Говорят, что у каждого человека на этой земле есть двойник. И глядя на селебрити, начинаешь невольно в это верить. Ведь даже среди этой небольшой относительно всего населения планеты прослойки людей находятся те, кто обладает настолько схожими чертами внешности, что кажется, будто они близкие родственники.

Мы в AdMe.ru присмотрелись внимательнее к отечественным красавицам звездного олимпа и нашли не только очень похожих друг на друга, но даже тех, кого легко перепутать.

15. Оксана Самойлова и Оксана Григорьева

14. Мария Луговая и Юлия Хлынина

13. Нелли Уварова и Галина Звягинцева

12. Мария Мельникова и Ольга Серябкина

11. Валерия и Натали

10. Юлия Зимина и Валерия Ланская

9. Роза Сябитова и Ольга Тумайкина

8. Татьяна Арнтгольц и Полина Сыркина

7. Дарья Мороз и Чулпан Хаматова

6. Светлана Смирнова-Марцинкевич и Ингеборга Дапкунайте

5. Елена Подкаминская и Евгения Крюкова

4. Лиза Арзамасова и Катерина Шпица

3. Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова

2. Кристина Орбакайте и Татьяна Навка

1. Екатерина Вилкова и Людмила Курепова

Кого еще стоило бы добавить в этот список, на ваш взгляд?

Фото на превью samoylovaoxana / Instagram, oksanasmusic / Instagram
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