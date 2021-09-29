15 пар знаменитых российских красавиц, которые так похожи, словно они родственницы

Говорят, что у каждого человека на этой земле есть двойник. И глядя на селебрити, начинаешь невольно в это верить. Ведь даже среди этой небольшой относительно всего населения планеты прослойки людей находятся те, кто обладает настолько схожими чертами внешности, что кажется, будто они близкие родственники.