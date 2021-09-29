15 пар знаменитых российских красавиц, которые так похожи, словно они родственницы
Говорят, что у каждого человека на этой земле есть двойник. И глядя на селебрити, начинаешь невольно в это верить. Ведь даже среди этой небольшой относительно всего населения планеты прослойки людей находятся те, кто обладает настолько схожими чертами внешности, что кажется, будто они близкие родственники.
Мы в AdMe.ru присмотрелись внимательнее к отечественным красавицам звездного олимпа и нашли не только очень похожих друг на друга, но даже тех, кого легко перепутать.
15. Оксана Самойлова и Оксана Григорьева
14. Мария Луговая и Юлия Хлынина
13. Нелли Уварова и Галина Звягинцева
12. Мария Мельникова и Ольга Серябкина
11. Валерия и Натали
10. Юлия Зимина и Валерия Ланская
9. Роза Сябитова и Ольга Тумайкина
8. Татьяна Арнтгольц и Полина Сыркина
7. Дарья Мороз и Чулпан Хаматова
6. Светлана Смирнова-Марцинкевич и Ингеборга Дапкунайте
5. Елена Подкаминская и Евгения Крюкова
4. Лиза Арзамасова и Катерина Шпица
3. Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова
2. Кристина Орбакайте и Татьяна Навка
1. Екатерина Вилкова и Людмила Курепова
Кого еще стоило бы добавить в этот список, на ваш взгляд?
Фото на превью samoylovaoxana / Instagram, oksanasmusic / Instagram
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