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15+ пар знаменитостей, у которых так много схожих черт, что становится как-то не по себе

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Вероятность того, что прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, где-то по белому свету бродит ваш двойник — пугающе велика. И если вам лично и не доводилось его встречать, то вы наверняка много раз слышали от окружающих, что вы сильно им кого-то напоминаете. А теперь представьте, сколько раз подобное доводилось слышать звездам, чьи лица знакомы всем и каждому.

Мы в AdMe.ru решили навести справки о знаменитостях, которых частенько путают с другими людьми (причем не менее медийными, чем они сами). А бонусом мы отыскали для вас крайне неожиданного двойника Сьюзан Сарандон из мира отечественного шоу-бизнеса.

Рэйчел Билсон и Кайя Гербер

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

Принц Швеции Карл Филипп и Джейми Дорнан

Кейси Масгрейвс и Кайл Ричардс

Хилари Дафф и Виктория Педретти

Кристофер Эбботт и Кит Харингтон

Александра Даддарио и Тиффани Тиссен

Миранда Керр и Дав Камерон

Амаль Клуни и Энн Хэтэуэй

Аллен Лич и Найл Хоран

Бриттани Мерфи и Лили Рейнхарт

Джиннифер Гудвин и Дженнифер Моррисон

Питер Галлахер и Дженнифер Коннелли

Лили Собески и Дженнифер Лоуренс

Эшли Грин и Коко Роша

Корд Оверстрит и Остин Батлер

Джоди Фостер и Эмма Коррин

Бонус: Сьюзан Сарандон и Клара Новикова

Какие еще знаменитости, на ваш взгляд, похожи как две капли воды?

Фото на превью Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS
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