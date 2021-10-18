15+ пар знаменитостей, у которых так много схожих черт, что становится как-то не по себе
Вероятность того, что прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, где-то по белому свету бродит ваш двойник — пугающе велика. И если вам лично и не доводилось его встречать, то вы наверняка много раз слышали от окружающих, что вы сильно им кого-то напоминаете. А теперь представьте, сколько раз подобное доводилось слышать звездам, чьи лица знакомы всем и каждому.
Мы в AdMe.ru решили навести справки о знаменитостях, которых частенько путают с другими людьми (причем не менее медийными, чем они сами). А бонусом мы отыскали для вас крайне неожиданного двойника Сьюзан Сарандон из мира отечественного шоу-бизнеса.
Рэйчел Билсон и Кайя Гербер
Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
Принц Швеции Карл Филипп и Джейми Дорнан
Кейси Масгрейвс и Кайл Ричардс
Хилари Дафф и Виктория Педретти
Кристофер Эбботт и Кит Харингтон
Александра Даддарио и Тиффани Тиссен
Миранда Керр и Дав Камерон
Амаль Клуни и Энн Хэтэуэй
Аллен Лич и Найл Хоран
Бриттани Мерфи и Лили Рейнхарт
Джиннифер Гудвин и Дженнифер Моррисон
Питер Галлахер и Дженнифер Коннелли
Лили Собески и Дженнифер Лоуренс
Эшли Грин и Коко Роша
Корд Оверстрит и Остин Батлер
Джоди Фостер и Эмма Коррин
Бонус: Сьюзан Сарандон и Клара Новикова
Какие еще знаменитости, на ваш взгляд, похожи как две капли воды?
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