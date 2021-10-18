15+ пар знаменитостей, у которых так много схожих черт, что становится как-то не по себе

Вероятность того, что прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, где-то по белому свету бродит ваш двойник — пугающе велика. И если вам лично и не доводилось его встречать, то вы наверняка много раз слышали от окружающих, что вы сильно им кого-то напоминаете. А теперь представьте, сколько раз подобное доводилось слышать звездам, чьи лица знакомы всем и каждому.