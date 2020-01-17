15 пар знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах, но выглядят абсолютно по-разному

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Многие из нас одеваются в одних и тех же сетевых магазинах бюджетных марок, поэтому встретить модную «сестру-близняшку» на улицах города или просторах соцсетей — обычное дело. Не застрахованы от этого и звезды, выбирающие одежду преимущественно люксовых брендов. И иногда совпадение не случайность: кто-то специально выбирает для выхода одинаковые наряды, как, например, Джулия Робертс и ее стилист. Кто-то решает повторить легендарный образ прошлого, как актриса Линдси Лохан. А Зендая и Тимоти Шаламе остановили свой выбор на одежде разных брендов, но благодаря одинаковому цвету и похожим фасонам их образы сложно отличить друг от друга.

AdMe.ru с интересом рассматривает фото звезд, которые выбрали для своих выходов в свет одинаковые наряды. А кому из них идет больше — решать вам.

15. Эмилия Кларк и Кэти Перри

14. Николь Кидман и Зази Битц

13. Билли Портер и Патрик Шварценеггер

12. Меган Маркл и Виктория Бекхэм

11. Джулианна Мур и Селин Дион

10. Зендая и Тимоти Шаламе

9. Эмма Стоун и Амаль Клуни

8. Китти Спенсер и Кейт Бекинсейл

7. Джулия Робертс и ее стилист Элизабет Стюарт

6. Селена Гомес и Виктория Бекхэм

5. Селин Дион и Дженнифер Лопес

4. Королева Испании Летисия и герцогиня Сассекская Меган

3. Кендалл Дженнер и Анна Делло Руссо

2. Джиджи Хадид и Дженнифер Лопес

1. Дрю Бэрримор и Джулия Робертс

Бонус: история vs. современность

Для появления на гала-вечере в Каннах актриса Линдси Лохан выбрала образ, на который ее вдохновил наряд Грейс Келли в фильме «Окно во двор» (Rear Window) 1953 года. Платье было скопировано до малейших деталей. Единственное отличие — удлиненный подол.

В честь вечеринки, посвященной своему 18-летию, Кайя Гербер повторила легендарный образ Синди Кроуфорд. Мама Кайи блистала в наряде с таким топом на премии MTV Music Awards в 1992 году. Вместо длинной юбки Гербер предпочла дерзкое мини с высоким разрезом.