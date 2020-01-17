15 пар знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах, но выглядят абсолютно по-разному
Многие из нас одеваются в одних и тех же сетевых магазинах бюджетных марок, поэтому встретить модную «сестру-близняшку» на улицах города или просторах соцсетей — обычное дело. Не застрахованы от этого и звезды, выбирающие одежду преимущественно люксовых брендов. И иногда совпадение не случайность: кто-то специально выбирает для выхода одинаковые наряды, как, например, Джулия Робертс и ее стилист. Кто-то решает повторить легендарный образ прошлого, как актриса Линдси Лохан. А Зендая и Тимоти Шаламе остановили свой выбор на одежде разных брендов, но благодаря одинаковому цвету и похожим фасонам их образы сложно отличить друг от друга.
AdMe.ru с интересом рассматривает фото звезд, которые выбрали для своих выходов в свет одинаковые наряды. А кому из них идет больше — решать вам.
15. Эмилия Кларк и Кэти Перри
14. Николь Кидман и Зази Битц
13. Билли Портер и Патрик Шварценеггер
12. Меган Маркл и Виктория Бекхэм
11. Джулианна Мур и Селин Дион
10. Зендая и Тимоти Шаламе
9. Эмма Стоун и Амаль Клуни
8. Китти Спенсер и Кейт Бекинсейл
7. Джулия Робертс и ее стилист Элизабет Стюарт
6. Селена Гомес и Виктория Бекхэм
5. Селин Дион и Дженнифер Лопес
4. Королева Испании Летисия и герцогиня Сассекская Меган
3. Кендалл Дженнер и Анна Делло Руссо
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2. Джиджи Хадид и Дженнифер Лопес
1. Дрю Бэрримор и Джулия Робертс
Бонус: история vs. современность
Для появления на гала-вечере в Каннах актриса Линдси Лохан выбрала образ, на который ее вдохновил наряд Грейс Келли в фильме «Окно во двор» (Rear Window) 1953 года. Платье было скопировано до малейших деталей. Единственное отличие — удлиненный подол.
В честь вечеринки, посвященной своему 18-летию, Кайя Гербер повторила легендарный образ Синди Кроуфорд. Мама Кайи блистала в наряде с таким топом на премии MTV Music Awards в 1992 году. Вместо длинной юбки Гербер предпочла дерзкое мини с высоким разрезом.
Вам случалось повторять эффектный модный образ подруги или вы стараетесь одеваться так, чтобы шансы столкнуться с кем-то в похожем наряде были минимальны?