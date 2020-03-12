15 пар вещей, которые мы встречаем почти каждый день — и каждый раз путаем

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В повседневной жизни мы встречаем кучу вещей, названия которых путаем между собой. Если вам кажется, что всем неразберихам уже давно положен конец, тогда вы сможете ответить на вопрос, чем тизер фильма отличается от трейлера.

AdMe.ru решил разобраться с похожими, но разными предметами, чтобы их названия наконец перестали сбивать нас с толку.

Варенье / джем

И джем, и варенье готовят одинаково: варят фрукты и ягоды вместе с сахаром. Главное отличие — в итоговой консистенции продуктов. Джем имеет однородную желеобразную консистенцию, в процессе варки фрукты и ягоды распадаются. В варенье главное, чтобы ингредиенты сохраняли свою целостность, а сироп получался жидким и текучим. Кстати, варенье не всегда готовят из сладких плодов. Существует варенье из тыквы, кабачков, огурцов и даже лука.

Кабачок / цукини

В биологии кабачок и цукини — одно и то же: вид тыкв. Однако овощи в кулинарии используются по-разному. Кабачок имеет жесткую и толстую кожуру, чаще светло-зеленого цвета. Овощи могут вырастать до больших размеров как в длину, так и в ширину. Кабачок редко едят сырым: у него плотная мякоть и большие семена, которые нужно удалять перед готовкой. Цукини — разновидность кабачка. На вид овощ отличается темно-зеленым или черным цветом, может быть в полоску или крапинку. Кожура мягкая и тонкая, поэтому плод необязательно чистить. Размер цукини всегда небольшой — до 15 см в длину. Мякоть овоща нежная, и его часто едят в необработанном виде.

Стела / обелиск

Стела — плита или столб с высеченными текстами или изображениями. Может быть выполнена из камня, мрамора или дерева. Стелы устанавливают в качестве погребального или памятного знака. Обелиск — монумент в форме конуса, зачастую имеющий квадратное сечение. На нем не всегда есть тексты или изображения. Чаще всего обелиски возводятся в честь значимого события.

Свитер / джемпер / пуловер

Все 3 предмета одежды вяжутся из шерстяной или трикотажной пряжи и имеют длину до бедер. Отличить их довольно просто — по форме выреза. У свитера высокий закрывающий шею ворот: от 5 см и выше. Джемпер отличается круглым вырезом под шею. У него может быть и ворот, но низкий, иначе джемпер перейдет в разряд свитеров. Пуловер отличить проще всего — он имеет V-образный вырез, глубина которого может варьировать.

Бронзер / скульптор

Бронзер и скульптор, на первый взгляд, имеют схожие оттенки и структуры и наносятся на одни и те же зоны лица. Разница заключается в цели применения. Бронзер используется для того, чтобы придать коже оттенок загара. Цвет бронзера теплый, а текстура рассыпчатая, часто имеет вкрапление блесток, что делает лицо свежим и отдохнувшим. Скульптор используется для прорисовки естественных теней лица. Поэтому цвет скульптора должен быть холодным и матовым, ведь естественные тени не могут блестеть.

Гель-лак / Шеллак

Даже те женщины, которые часто делают салонный маникюр, не до конца понимают, чем гель-лак отличается от шеллака. Да и мастера маникюра часто указывают разные цены на эти покрытия, вводя клиента в еще большее заблуждение. На самом деле разницы не существует. Шеллак — это такой же гель-лак, выпускаемый брендом CDN под названием CND Shellac. Из-за широкого распространения этой марки многие стали называть гель-лак шеллаком, запутав женщин, не вовлеченных в индустрию красоты.

Тизер / трейлер

Тизер — короткий видеоролик, чаще всего не длиннее минуты. Задача тизера — заинтриговать зрителя, не сообщая конкретную информацию о фильме. Часто он делается еще в процессе работы над фильмом. Из-за того, что фильм еще не завершен, кадры могут существенно отличаться от тех, которые в итоге увидит зритель в кино, а могут и совсем отсутствовать. Трейлер — полноценный рекламный ролик картины. Он используется для анонсирования фильма и побуждения зрителей сходить в кинотеатр. Часто в нем демонстрируются самые яркие моменты фильма. В трейлере можно проследить некоторый сюжет, увидеть главных персонажей, узнать имена участников съемочной группы.

Болт / винт

И болт, и винт являются крепежными приспособлениями и служат для соединения деталей между собой. Разница между ними в способах крепления. Внешне инструменты легко отличить: у винта резьба идет по всей поверхности, у болта — частично. Для болтового соединения требуется гайка. В поверхности делается сквозное отверстие без резьбы, куда вставляется болт, на который накручивается гайка. Винтовое крепление работает за счет резьбы: в детали имеется отверстие с резьбой, куда вкручивается винт. Он также может крепиться гайкой, но это не обязательно.

Университет / институт

Университет — высшее учебное заведение, где подготавливают студентов по нескольким, не смежным направлениям. Например, по математике, филологии и географии. Также университет должен осуществлять научную деятельность и заниматься исследовательской работой. Институт — высшее учебное заведение, ведущее подготовку по программам в определенной области. То есть институт имеет конкретную специализацию. Такая организация может входить в качестве подразделения в состав университета. В институтах может проводиться научная и исследовательская работа, однако для их функционирования это не обязательно.

Квартира / апартаменты

Квартира — помещение, в котором человек может получить постоянную регистрацию, а апартаменты относятся к виду коммерческой недвижимости, и постоянная прописка в них невозможна. Это главный минус подобного типа жилья. Помимо этого, коммунальные услуги стоят дороже и налог на имущество существенно выше, чем в жилых квартирах. Из плюсов — низкая цена и часто удобное расположение.

Кружка / чашка

Вроде как все понимают разницу между кружкой и чашкой, однако в повседневной жизни их часто путают. Различие простое: у чашки диаметр больше, чем ее высота. У кружки наоборот — высота больше диаметра. Кружки используют только для напитков — как горячих, так и холодных. В чашках могут подавать и первые блюда.

Флаер / листовка

Флаер — рекламный лист небольшого размера, сообщающий о каком-либо мероприятии. Чаще всего флаер дает право на скидку, выполняет функцию билета или пригласительного. При разработке флаера все внимание уделяется дизайну: он должен быть красочным и ярким, чтобы заинтересовать потенциальных посетителей. Листовка может быть разных размеров, не обязательно маленькой. Она носит информирующий характер: сообщает о товаре или компании, преимуществах перед конкурентами, дает справочную информацию. Это своеобразная визитка, поэтому в листовке акцент делается на текст.

Скейтборд / лонгборд

Скейтборд — короткая доска на колесах, с приподнятыми краями, узкой подвеской и маленькими колесами. Из-за такой конструкции на ней тяжело перемещаться на большие расстояния и развивать скорость. Зато на скейтборде можно выполнять много сложных прыжков и трюков на асфальте или рампе. Лонгборд — длинная доска на широко расставленных больших колесах. Он был придуман серферами, которые приспособили свои доски для перемещения по асфальту. Такая доска нужна для длительной езды, разгона и скоростного спуска с горок.

Минеральная вода / артезианская вода

По сути любая вода может называться минеральной, потому что в ней в том или ином количестве содержатся соли и различные микроэлементы. Но важную роль играет их количество: не каждая обогащенная вода пригодна для ежедневного питья. Для добычи такой воды бурят скважины, но она и сама может подниматься к поверхности земли. Артезианская вода отличается глубиной залегания. Обычно это от 100 до 1 000 м. Такая вода не контактирует с поверхностью и поэтому гораздо чище грунтовых и почвенных вод.

Метеор / метеорит

Оба слова имеют греческие корни и означают «поднятый в воздух». Метеор — это светящийся след, который остается за сгорающим в атмосфере телом. Часто метеоры группируются в метеорные потоки, появляющиеся в одно и то же время года в одной и той же стороне неба. Это то, что мы привыкли называть звездопадом. Метеорит — это части упавшего на Землю космического тела — метеороида. Метеориты могут быть маленькими, от нескольких сотен граммов, и огромными, весом до нескольких десятков тонн.