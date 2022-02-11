15+ пар наших и зарубежных знаменитостей, которые неожиданно оказались одногодками

Кто-то из нас является поклонником сериала «Интерны», а кому-то ближе «Папины дочки». Но за просмотром любимых телешоу мы вряд ли задумываемся, что Вадим Демчог, сыгравший Купитмана, одного возраста с Брэдом Питтом, а хитрый стоматолог из «Папиных дочек» — с Киану Ривзом.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят отечественные и западные звезды-одногодки, и не можем решить, кто круче.

Анастасия Вертинская и Небахат Чехре (77 лет)

Сергей Бодров и Жерар Депардье (73 года)

Александр Васильев и Гэри Олдмен (63 года)

Дмитрий Харатьян и Шон Бин (62 года)

Вадим Демчог и Брэд Питт (58 лет)

Александр Самойленко и Киану Ривз (57 лет)

Филипп Киркоров и Вин Дизель (54 года)

Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес (52 года)

Андрей Малахов и Джаред Лето (50 лет)

Светлана Пермякова и Дженнифер Гарнер (49 лет)

Александр Ревва и Хоакин Феникс (47 лет)

Чулпан Хаматова и Маим Бялик (46 лет)

Максим Галкин и Райан Рейнольдс (45 лет)

Сергей Бурунов и Том Харди (44 года)

Валентина Рубцова и Джессика Честейн (44 года)

Иван Ургант и Иэн Сомерхолдер (43 года)

Егор Корешков и Роберт Паттинсон (35 лет)

Евгений Кулик и Зак Эфрон (34 года)

Любовь Аксенова и Кристен Стюарт (31 год)