15+ пар наших и зарубежных знаменитостей, которые неожиданно оказались одногодками
Кто-то из нас является поклонником сериала «Интерны», а кому-то ближе «Папины дочки». Но за просмотром любимых телешоу мы вряд ли задумываемся, что Вадим Демчог, сыгравший Купитмана, одного возраста с Брэдом Питтом, а хитрый стоматолог из «Папиных дочек» — с Киану Ривзом.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят отечественные и западные звезды-одногодки, и не можем решить, кто круче.
Анастасия Вертинская и Небахат Чехре (77 лет)
Сергей Бодров и Жерар Депардье (73 года)
Александр Васильев и Гэри Олдмен (63 года)
Дмитрий Харатьян и Шон Бин (62 года)
Вадим Демчог и Брэд Питт (58 лет)
Александр Самойленко и Киану Ривз (57 лет)
Филипп Киркоров и Вин Дизель (54 года)
Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес (52 года)
Андрей Малахов и Джаред Лето (50 лет)
Светлана Пермякова и Дженнифер Гарнер (49 лет)
Александр Ревва и Хоакин Феникс (47 лет)
Чулпан Хаматова и Маим Бялик (46 лет)
Максим Галкин и Райан Рейнольдс (45 лет)
Сергей Бурунов и Том Харди (44 года)
Валентина Рубцова и Джессика Честейн (44 года)
Иван Ургант и Иэн Сомерхолдер (43 года)
Егор Корешков и Роберт Паттинсон (35 лет)
Евгений Кулик и Зак Эфрон (34 года)
Любовь Аксенова и Кристен Стюарт (31 год)
Кто из этих знаменитостей, по вашему мнению, выглядит на свой возраст?
Фото на превью AP / Associated Press / East News, Invision / Invision / East News
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