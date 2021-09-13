15 пар фотографий, которые делают возможным путешествие во времени

Все мы замечали, как быстро летят минуты, когда мы счастливы. Выходные кажутся намного короче, чем понедельник и вторник. Исследователи согласны: наши эмоции влияют на восприятие времени. Однако мир вокруг нас неотвратимо меняется с одной и той же скоростью, чувствуем мы ее или нет.

Мы в AdMe.ru нашли 15 пар фотографий известных мест и сравнили, как они выглядели в прошлом и какими их можно увидеть сейчас. И нам не терпится показать их вам.

1. Мон-Сен-Мишель, Франция

2. Гиза, Египет



3. Нью-Йорк, США

4. Льяфранк, Испания

5. Вена, Австрия

6. Гонконг

7. Кортенова, Италия

8. Париж, Франция

9. Стамбул, Турция



10. Денпасар, Индонезия

11. Вена, Австрия

12. Нью-Йорк, США

13. Бали, Индонезия

14. Арика, Чили

15. Агра, Индия