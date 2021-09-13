15 пар фотографий, которые делают возможным путешествие во времени
Все мы замечали, как быстро летят минуты, когда мы счастливы. Выходные кажутся намного короче, чем понедельник и вторник. Исследователи согласны: наши эмоции влияют на восприятие времени. Однако мир вокруг нас неотвратимо меняется с одной и той же скоростью, чувствуем мы ее или нет.
Мы в AdMe.ru нашли 15 пар фотографий известных мест и сравнили, как они выглядели в прошлом и какими их можно увидеть сейчас. И нам не терпится показать их вам.
1. Мон-Сен-Мишель, Франция
2. Гиза, Египет
3. Нью-Йорк, США
4. Льяфранк, Испания
5. Вена, Австрия
6. Гонконг
7. Кортенова, Италия
8. Париж, Франция
9. Стамбул, Турция
10. Денпасар, Индонезия
11. Вена, Австрия
12. Нью-Йорк, США
13. Бали, Индонезия
14. Арика, Чили
15. Агра, Индия
Какое место на карте вы хотели бы увидеть таким, каким оно было 100 лет назад?
Фото на превью Science Photo Library / East News, Depositphotos.com
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