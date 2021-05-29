15 наших звезд, чью нестандартную внешность можно объяснить смешением кровей разных народов

Глядя на наших звезд экрана, мы даже не представляем себе, что в жилах некоторых из них течет кровь разных народов мира. Наверное, именно благодаря этому они обладают весьма нестандартной внешностью, к которой просто невозможно остаться равнодушными.

Мы в AdMe.ru даже не знали, что, например, в родословной Филиппа Киркорова есть 5 национальностей, а у Анфисы Чеховой в роду практически нет русских.

1. Ирина Шейк

Ирина Шейк родилась в Челябинской области. Необычной внешностью ее наградили папа-татарин и русская мама. Сегодня Ирина значится в списках самых привлекательных моделей мира и является одной из икон стиля в индустрии моды.

2. Тамара Гвердцители

Тамара Гвердцители, оказывается, не чистокровная грузинка, как думали многие. В интервью певица рассказывала: «Выросла в интернациональной семье. Папа — грузин. Я такая же эмоциональная, как и он. А моя мама — еврейка».

3. Анфиса Чехова

В одном из интервью Анфиса говорила, что ее дедушка — адыгеец, бабушка — еврейка, также в их роду была и турчанка. «Русских, по-честному, у нас почти и не было», — подытожила телеведущая.

4. Сергей Жуков

У Сергея Жукова папа — русский, а мама — татарка. Сам певец родился в Ульяновской области. Как-то он говорил, что в Казани у него много родственников.

5. Тина Канделаки

Тина Канделаки появилась на свет в Тбилиси. В роду популярной телеведущей есть армяне и турки со стороны матери, грузины и греки — со стороны отца.

6. Алексей Чумаков

Папа Алексея Чумакова — болгарин из Габрова, а мама — армянка. Родители певца познакомились в узбекском Самарканде, там же родился и Алексей.

7. Валдис Пельш

Валдис Пельш родился в Риге в интернациональной семье. Его папа — латыш, а мама — русская с еврейскими корнями. Неоднократно в своих интервью артист заявлял, что больше чувствует себя латышом, чем русским.

8. Кристина Орбакайте

Певица говорила: «Мой дед (со стороны отца) — немецкий барон фон Орбах, а бабушка наполовину белоруска, наполовину полька». В другом интервью она признавалась, что является литовкой московского разлива, намекая на то, что ее папа — литовец, а мама — русская.

9. Дима Билан

Папа Мальчика из Нальчика, как некоторые называют Диму Билана, из Кабардино-Балкарии, а мама — татарка. «Так что я русский!» — заявляет певец. Ну а родился он в Карачаево-Черкесии, «в единственном роддоме на весь поселок».

10. Моргенштерн

Кумир молодежи Моргенштерн наполовину русский, наполовину башкир. Появился на свет певец в Уфе в семье предпринимателя и владелицы цветочного бизнеса. Его отец ушел из жизни, когда будущий рэпер был еще ребенком.

11. Агния Дитковските

Агния Дитковските родилась в семье литовского режиссера Олегаса Дитковскиса и русской актрисы Татьяны Лютаевой. До 15 лет она жила в Литве, позже вместе с родителями и младшим братом перебралась в Москву.

12. Иван Ургант

Родной город Ивана Урганта — Ленинград. Его дедушка был евреем, также в роду артиста есть русские и эстонцы. Родители Ивана Андрей Ургант и Валерия Киселева прожили вместе не так долго: они расстались спустя год после появления на свет первенца.

13. Алсу

Будущая певица родилась в Бугульме в семье предпринимателя и архитектора. Отец Алсу — башкир, а мама — татарка. В настоящий момент Алсу имеет российское гражданство и британское подданство.

14. Антон Комолов

Антон Комолов появился на свет в Москве. Его папа был инженером, а мама — филологом. В жилах телеведущего течет татарская и русская кровь. Как-то он признался, что очень любит приезжать в Казань.

15. Филипп Киркоров

В одном из интервью папа певца Бедрос Киркоров поведал: «В Филиппе смешано аж 5 кровей: армянская, еврейская, болгарская, русская и даже итальянская. Мама его, моя покойная супруга Виктория, была еврейкой».