15 отечественных звезд, нынешний возраст которых стал для нас полным сюрпризом

Мы, конечно, все понимаем: время не стоит на месте, люди взрослеют и знаменитости, естественно, не исключение. Но все же, когда смотришь на эти цифры рядом с портретом любимой звезды в юности, очень сложно сдержать чувства. Как же так? Ведь совсем недавно мы засматривались «Ранетками» и «Клубом», а сейчас главные герои уже такие взрослые. Впрочем, как и мы.