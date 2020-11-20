15 отечественных звезд, нынешний возраст которых стал для нас полным сюрпризом
Мы, конечно, все понимаем: время не стоит на месте, люди взрослеют и знаменитости, естественно, не исключение. Но все же, когда смотришь на эти цифры рядом с портретом любимой звезды в юности, очень сложно сдержать чувства. Как же так? Ведь совсем недавно мы засматривались «Ранетками» и «Клубом», а сейчас главные герои уже такие взрослые. Впрочем, как и мы.
AdMe.ru решил окунуться в ностальгию и посмотреть, сколько же лет любимым актерам и певцам.
Александр Головин — сейчас 31 год
МакSим (Марина Максимова) — сейчас 37 лет
Оксана Акиньшина — сейчас 33 года
Сергей Светлаков — сейчас 42 года
Илья Лагутенко — сейчас 52 года
Рома Зверь (Роман Билык) — сейчас 42 года
Надежда Мейхер (Грановская) — сейчас 38 лет
DJ Smash (Андрей Ширман) — сейчас 38 лет
Валдис Пельш — сейчас 53 года
Лена Катина (сейчас 36 лет) и Юля Волкова (сейчас 35 лет)
Евгения Огурцова («Ранетки») — сейчас 30 лет
Илья Любимов — сейчас 43 года
Ирина Салтыкова — сейчас 54 года
Настя Задорожная — сейчас 35 лет
Михаил Башкатов (сейчас 39 лет) и Андрей Бурковский (сейчас 37 лет)
А какие у вас любимые актеры и сериалы из, так сказать, светлого прошлого?
Фото на превью MakSим / youtube