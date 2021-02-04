15 фишек японской моды, которые пригодятся тем, кто хочет выглядеть стильно

Японская мода, а в особенности уличный стиль Токио, привлекает своими нарядами. Дизайнер Таи Ашида говорит, что жители страны одеваются очень по-разному: кто-то выбирает консервативные вещи, а кто-то создает необычный и яркий образ. Но абсолютно каждый японец действительно заботится о том, как он выглядит и какого качества одежду покупает. Мода — это то, что прочно вписано в историю Японии. И она настолько уникальна, что всему миру стоит поучиться выглядеть стильно у Страны восходящего солнца.

AdMe.ru изучил наряды японцев и готов показать фишки, с помощью которых можно создать оригинальный образ.

Югэн — понятие японской эстетики, которое говорит о таинственной красоте

Югэн — одна из десяти форм прекрасного, которые описал поэт Фудзивара Тэйка. Считается, что одной из черт этой эстетики является невыразимость, когда потаенное сменяет очевидное. Прекрасное должно располагаться так, чтобы его было лишь немного видно.

Смысл должен улавливаться интуитивно по слегка заметным чертам и символам. Нужно оставить чувство незавершенности и таинственности, чтобы на объекте невозможно было сфокусироваться и чтобы нельзя было получить о нем полное представление.

Используйте нестандартные вещи как украшения. Например, интерьерный жгут с кисточками

Не бойтесь смешивать разные принты. Японский стиль доказывает, что конфликта не будет, если выбирать дополняющие друг друга рисунки

Выбирайте коатиган (от англ. coat — «пальто» и cardigan). Он тяжелее обычного кардигана, но легче любой верхней одежды, поэтому не позволит скрыть ваш образ

Не проходите мимо обуви с квадратным носом. Такой дизайн идеально подчеркивается брюками прямого кроя и свободным верхом

Девушки любят отстригать челку, потому что она визуально уменьшает лицо. А еще так они выглядят милее и моложе

Надевайте украшения не поверх воротника, а под него. Это добавит образу нотки 90-х

Джинбей — классический вариант костюма на лето, состоящий из запахивающегося верха и шорт. Подходит для мужчин, женщин и детей

Сабо — идеальная обувь на весну и лето. При этом необязательно выбирать в стиле бохо, можно отдать предпочтение современным моделям

Играйте с пропорциями, сочетая длинные юбку или брюки с длинным плащом. Это добавит изюминку вашему образу

Японцы любят носить одежду с вышивкой, которая подчеркивает их культуру. Это могут быть горы, море, цветы и растения

Небольшие мужские сумки пользуются огромной популярностью в Японии. Это ведь отличный вариант, если с собой нужно взять только пару вещей

Чтобы в жаркие дни выглядеть стильно, не жертвуя комфортом, отдавайте предпочтение широким брюкам

Наряды нередко представляют собой переосмысление исторических костюмов. Японцы смешивают классику с современными элементами, расставляя при этом грамотные акценты

Носки, которые подходят именно вам, могут в лучшую сторону изменить ваш образ

Раньше у меня были только черные, белые и бежевые носки. Япония бросила мне вызов: здесь есть даже целые магазины носков на любой вкус и случай.