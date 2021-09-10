15 ошибок при ношении джинсов, которые допускает каждая вторая девушка

Ливай Страусс изобрел джинсы в 1871 году. С тех пор они претерпели много изменений и стали неотъемлемой частью гардероба буквально каждого человека в мире. А в шкафах у многих из нас наверняка лежат как минимум 2–3 пары разных фасонов.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие ошибки мы чаще всего допускаем, надевая джинсы, и как выглядеть на все 100 %.

Двойной деним в одном цвете

Наряды в стиле тотал деним снова в тренде, так что можно смело надевать рубашки и куртки из денима с джинсами. Подбирать верх и низ по цвету вовсе не обязательно. Наоборот, разные оттенки создадут контраст и сделают ваш образ ярче и сложнее.

Неправильная длина прямых джинсов

Прямые джинсы — универсальный предмет гардероба, поэтому они вернулись в моду и пользуются огромной популярностью. Классическая модель таких джинсов должна быть до щиколотки. Слишком длинные штанины при таком крое могут визуально сделать ноги громоздкими и полными.

Неаккуратные манжеты

Подвороты на джинсах хороши, когда нет возможности подшить слишком длинные штанины или же когда захотелось разнообразить внешний вид вещи. Однако манжеты следует делать аккуратными и ровными. Советуют даже приложить большой палец к подолу, чтобы отмерить им одинаковое расстояние для подворота на обеих штанинах.

Неподходящая высота посадки

Высота посадки, то есть расстояние от талии джинсов до шва между ног, сильно влияет на то, как вещь будет смотреться на человеке. Стоит учитывать особенности фигуры, длину торса и т. д. Например, даже джинсы с завышенной талией могут иметь недостаточную высоту посадки для женщины высокого роста и с длинным торсом. В таком случае они будут некрасиво топорщиться между ног, поэтому следует поискать другую пару.

Узкие сапоги

Во-первых, заправлять в сапоги желательно джинсы по фигуре — скинни или джегинсы. Более свободные модели будут некрасиво собираться на коленях. Во-вторых, сапоги следует выбрать с широким голенищем, чуть присборенные по длине.

Штанины, заправленные в ботильоны

Штанины не должны перекрывать голенище ботильонов или коротких ботинок. Наиболее гармонично такой ансамбль будет смотреться, если джинсы будут заканчиваться на 1–2 см выше голенища обуви.

Джинсы средней посадки, натянутые на талию

Джинсы с завышенной линией талии в тренде уже не первый год, такие модели выглядят стильно и удобны в носке. Однако если у вас есть любимая пара джинсов со средней посадкой, их тоже можно надевать. Не стоит натягивать такие джинсы до пупа и затягивать ремнем для лучшей фиксации. Даже пара сантиметров такой натяжки обеспечат некрасивые складки между ног.

Фасон не по фигуре

Не стоит слепо гнаться за тенденциями, нужно учитывать особенности своей фигуры. Например, модные расклешенные джинсы следует выбирать так, чтобы штанина начинала расширяться от колена. Если клеш слишком широкий и начинается от бедра, это может сыграть злую шутку с девушками невысокого роста и плотного телосложения, в то время как высоким и стройным это не навредит.

Джинсы, спущенные на бедра

Если приспустить на бедра джинсы средней посадки, получится модный расслабленный оверсайз. Однако этого делать все же не стоит, если вы не можете похвастаться высоким ростом и параметрами топ-модели. Потому как такая вольность может исказить даже хорошую фигуру.

Слишком длинные скинни

Сейчас, когда в моде укороченные джинсы, присборенные на щиколотках скинни выглядят устаревшими. Слишком длинные штанины можно подрезать или же подвернуть.

Джинсы с заниженной талией в комплекте с укороченным топом

Укороченный верх желательно сочетать с джинсами с завышенной линией талии, иначе вы рискуете выглядеть немного развязно. Даже если у вас идеальный плоский живот, нужно понимать, где и когда уместно его показывать.

Клеши неправильной длины

Идеальная длина джинсов клеш — на 1 см выше пола. Если штанины будут короче, ноги могут выглядеть полнее. А сильно длинные штанины будут волочиться по полу, пачкаться и выглядеть непрезентабельно.

Большой размер

При покупке мы часто колеблемся между двумя размерами джинсов. Но умудренные опытом модницы знают, что лучше взять те, что поменьше. Во время носки ткань растягивается, джинсы большего размера повиснут и будут торчать на талии.

Неподходящая форма задних карманов

Форма и расположение задних карманов могут изменить фигуру до неузнаваемости. Так, широко расставленные карманы визуально сделают бедра шире. Высоко пришитые карманы удлинят ноги, а формы будут казаться пышнее.

Скинни без ремня

Несмотря на заявления, что джинсы скинни вышли из моды, не стоит убирать такую вещицу на антресоли. Скинни действительно не так востребованы, как 5 лет назад, но их по-прежнему можно носить, особенно если подчеркнуть талию ремнем. Ремни в 2021 году на пике популярности, и такой трендовый аксессуар добавит образу современности.