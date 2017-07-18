15 обычных вещей, которые были придуманы для совершенно других целей

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Многие из привычных нам вещей изначально были изобретены с совершенно другой целью и имеют довольно интересное происхождение. AdMe.ru собрал 15 всем знакомых предметов, о предназначении которых вы не догадывались.

15. Выпуклые точки на крышках с напитками

Обычно на кухне заранее приготовлено несколько стаканчиков с напитками. Крышечки на них закрыты, чтобы напиток не остывал. Чтобы определить, не открывая, что в стаканчиках, сотрудник смотрит на эти кнопки, рядом с которыми написано название напитка. Это удобно и для покупателя — кнопка будет вдавлена и вы сможете узнать свой напиток, не открывая крышки.

14. Вешалки из кедра

Вы когда-нибудь задумывались, почему до сих пор большую часть рынка занимают изделия из дерева, когда их можно заменить другим материалом (например, пластиком)? Оказывается, кедровое дерево содержит натуральные масла, которые отпугивают моль, тем самым сохраняя ваши вещи.

13. Перемычка на палочках для еды

Многие считают, что перемычка — это подставка под палочки. На самом деле, она есть только у палочек одноразового использования. Перемычка показывает, что никто ранее не ел этими палочками. Кроме того, исключается риск при фасовке в индивидуальную упаковку (машина не сможет запаковать только одну палочку).

12. Синие щетинки на зубной щетке

Если вы заметили, что синие щетинки на вашей зубной щетке теряют цвет, то это верный признак того, что пора ее заменить. Синий цвет — индикатор, который показывает, когда стоит сменить зубную щетку.

11. Солнечные очки

В Китае с XII века использовались темные очки, но не для защиты от солнечного света, а для избегания взглядов посторонних. Такие очки надевали судьи во время заседаний, чтобы никто не увидел их эмоций.

10. Фрисби

Студенты Йельского университета в свободное от учебы время бросали друг в друга жестяными подставками для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фрисби» было настолько популярно среди студентов, что представители Wham-O переименовали свои летающие тарелки (выпуск которых начался в 1957 году) во Frisbee.

9. Бренди

Бренди такой, каким он известен сегодня, впервые появился в XII веке. Изначально перегонка вина была методом его сохранения и упрощала перевозку вина. Перед употреблением в бренди добавляли воду и таким образом вновь получали вино. Однако выяснилось, что после хранения в деревянных бочках продукт становился лучше, чем вино, из которого он был получен.

8. Пузырчатая пленка

Сегодня пузырчатая пленка используется для защиты хрупких предметов. Однако изначально, в 1957 году, Альфред Филдинг и Марк Чаванн пытались изобрести новый материал для обоев, который можно легко чистить. Позже пузырчатую пленку посоветовали компании IBM в качестве упаковки, и компания начала использовать ее для упаковки своих компьютеров.

7. Подушка

Подушка была изобретена для того, чтобы насекомые не заползали в нос, уши и рот людей, пока те спят. Древние китайцы использовали жесткие подушки из-за убеждения, что мягкие подушки истощают энергию тела. Африканцы считали, что если спать на подушке, то можно во сне пообщаться с предками. В Европе мужчины почти не пользовались подушками, т. к. они считались символом слабости.

6. Футболка

Во время Второй мировой войны футболка использовалась как нижнее белье. Появиться в футболке на городской публике было равносильно разгуливанию без одежды. Слом стереотипа произошел в 1951 году с выходом на экраны кинодрамы «Трамвай „Желание“», где Марлон Брандо появляется в белой футболке практически в каждом кадре. Со временем футболка превратилась из белья в верхнюю одежду.

5. Беговая дорожка

Предшественница беговой дорожки была изобретена в 1818 году изначально для наказания заключенных (заключенные держались за палки и переставляли ноги на лопастях), а в дальнейшем для измельчения зерна в исправительных учреждениях.

4. Веб-камера

Первая веб-камера была запущена в 1991 году и показывала кофеварку.В Кембриджском университете на всю команду участников научного проекта приходилась всего одна кофеварка, причем она находилась на другом этаже. Поэтому некоторые коллеги частенько оставались без кофе, и пришлось найти выход из ситуации — на удаленном компьютере появлялось изображение, которое обновлялось три раза за минуту.

3. Чайный пакетик

Чайный пакетик изобретен торговцем Томасом Салливаном в 1904 году совершенно случайно. Чай продавали в больших жестяных банках, но Салливан решил, что выгоднее использовать мелкую расфасовку, и в качестве тары применил шелковые мешочки. А нью-йоркские рестораторы обнаружили, что чай удобно заваривать прямо в новой упаковке.

2. Спиннер

Спиннер стал популярной игрушкой в 2017 году, хотя подобные устройства были изобретены еще в 1993 году. Первоначально создание спиннера приписывалось Кэтрин Хеттингер, которая создала для своей дочери игрушку из газеты и липкой ленты. На сегодняшний день спиннер позиционируют как игрушку-антистресс для людей, имеющих проблемы с концентрацией и с симптомами тревожности.

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