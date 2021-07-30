15 обычных вещей из прошлого, которые непонятны современным людям так же, как неандертальцу смартфон

Некоторые вещи, которыми пользовались наши бабушки и дедушки (вроде молочных бидонов и деревянных щипцов для кипячения белья), вызывают у нас недоумение. Но покажите магнитофонную кассету или дискету своему ребенку — и вот уже в роли «бабушек и дедушек» оказываемся мы сами. Посмотрите на вполне обычные вещи из ушедших времен — тремблез, бульотку и «предсказатель бурь», — чтобы почувствовать течение времени и подивиться разнице быта наших предков и современных людей.

Мы в AdMe.ru, как настоящие интернет-археологи, хорошенько покопались в глубинах сети и нашли впечатляющие предметы из прошлого. А в конце статьи вы найдете ностальгический бонус для детей 80–90-х.

Подвеска с прядью волос, 1795 год. Подобные украшения с напоминанием о любимых были популярны в Викторианскую эпоху

Шатлен, XVIII век. Шатлены подвешивались к поясу и предназначались для хранения принадлежностей для шитья, письма и ухода за собой

Тремблез — чашка и блюдце с бортиком или углублением в центре, чтобы пить чай и горячий шоколад в дороге или за завтраком в постели. XVIII век

Бульотка — что-то среднее между чайником и самоваром — предназначалась для сервировки стола. Горелка снизу не давала воде остывать. XIX век

«Предсказатель бурь» — прибор, который предупреждал о приближении шторма. Начало XIX века

Устройство состояло из набора стеклянных бутылочек с пиявками. Приближение шторма приводило пиявок в возбуждение, и они, пытаясь выбраться из бутылочек, задевали механизм, ударявший в колокольчик. По интенсивности звона можно было определить, насколько велика вероятность ухудшения погоды.

Чехлы для серег с драгоценными камнями, 1882–1885 гг. Так защищали украшения с бриллиантами во время путешествия, чтобы они не привлекали лишних взглядов

Наусник — приспособление, которое надевали на усы во время еды, чтобы не испачкать их. XIX век

Серебряная коробка с 3 отделениями для хранения печенья. XIX век

Настольный колокольчик из серебра и перламутра для вызова прислуги. 1900–1909 гг.

Керамическая грелка для ног в виде сумочки. 1920–1939 гг.

Механический калькулятор. 1950-е

Ножницы для срезания верхушки сваренного всмятку яйца. 1960-е

«Цветочная лягушка» — приспособление, которое вставляется в вазу для лучшего распределения цветов в букете. 1960-е

Птичья клетка. 1962 год

В такой «лизун» наливали воду и использовали для заклеивания писем и наклеивания марок на конверты. 1978 год

Бонус: «диск здоровья». 1970–1990-е гг.

Это тренажер из 2 металлических дисков, соединенных подшипником. На него становятся ногами и делают вращательные движения для укрепления мышц. *** Помню, как в детстве любил крутиться на этой штуке. У вас был такой? © MrStarkOff / Pikabu *** Я на него ставила перевернутую табуретку и садилась внутрь между ножек. Это был мой тренажер для полета в космос. © Personalita / Pikabu *** Клали такой диск под телевизор. Было удобно поворачивать. © AlohaChelny / Pikabu *** Когда был мелкий, это была моя домашняя карусель. Садишься, ноги поджимаешь и руками раскручиваешься. © GerrHarrd / Pikabu