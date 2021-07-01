15+ образов Кейт Миддлтон, которые напоминают нам о принцессе Диане

Принцесса Диана (которая, кстати, родилась 1 июля) по праву считалась, да и по сей день считается иконой стиля, а ее невестка Кэтрин не отстает от своей знаменитой свекрови. Многие наряды герцогини Кембриджской навеяны образами леди Ди и являются своеобразной современной интерпретацией нашумевших туалетов матери принцев Уильяма и Гарри.

И хотя их не назовешь «один в один», все же хорошо просматривается похожая тенденция.

Мы в AdMe.ru обожаем королевский стиль и уверены, что вы подсмотрите для себя пару шикарных вариантов.

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