15+ образов Кейт Миддлтон, которые напоминают нам о принцессе Диане
Принцесса Диана (которая, кстати, родилась 1 июля) по праву считалась, да и по сей день считается иконой стиля, а ее невестка Кэтрин не отстает от своей знаменитой свекрови. Многие наряды герцогини Кембриджской навеяны образами леди Ди и являются своеобразной современной интерпретацией нашумевших туалетов матери принцев Уильяма и Гарри.
И хотя их не назовешь «один в один», все же хорошо просматривается похожая тенденция.
Мы в AdMe.ru обожаем королевский стиль и уверены, что вы подсмотрите для себя пару шикарных вариантов.
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Как вы думаете, это дань уважения или простое совпадение?
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