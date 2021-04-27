15 нюансов советских мультфильмов, о которых раньше знали только настоящие любители мультипликации
Популярные советские мультфильмы радовали не одно поколение маленьких зрителей. И даже современные малыши с удовольствием смотрят приключения героев, которых обожали их родители. А все потому, что каждая деталь анимации была так тщательно продумана, что равнодушных не оставалось. А кое-какие нюансы создания до сих пор обсуждаются зрителями.
Мы в AdMe.ru обратили внимание на любопытные факты о мультфильмах, которые раньше не замечали.
1. Ну, погоди!
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С одной стороны, столкновение Зайца и Волка было понятным: условное добро противопоставлялось злу. Но в каждой новой серии зрители видели в Волке и хорошие черты. В какой-то мере он был отражением бунтарской молодежи 70-х и 80-х годов, ведь именно на нем зрители замечали модные вещи с налетом «запрещенки», у него были хулиганские прически, вредные привычки. Заяц же — вечный мальчик-отличник. Некоторые критики и зрители отмечали, что конфликт главных героев — это метафора на конфликт бунтарей и отличников, а по мнению других — рабочего класса и интеллигенции.
2. Винни-Пух
- Табличка «Посторонним В», которая висела на домике Пятачка, — вовсе не сокращение от фразы «Посторонним вход воспрещен». Это отсылка к книге «Винни-Пух» Алана Милна. Посторонним — это фамилия дедушки Пятачка, а «В» — первая буква его имени.
- Всем известно, что Винни-Пуха озвучил Евгений Леонов, но не все знают, что актер не менял голос, просто запись ускорили, потому что настоящий голос показался мультипликаторам слишком низким.
3. Малыш и Карлсон
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Многих зрителей волновал вопрос, почему в первой и второй серии мама Малыша выглядит по-разному и меняет поведение, как будто становится другим человеком. Строгая и решительная дама в очках превращается в мягкую женщину с тихим голосом, выглядит меньше ростом, и даже профиль ее меняется. Некоторые зрители предполагали, что мультипликаторы сделали такой ход нарочно, чтобы еще больше подчеркнуть «монументальность» Фрекен Бок.
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Интересно, что планировалось выпустить третью часть мультфильма — «Карлсон опять проказничает», но идею так и не воплотили в жизнь. Возможно, там мы бы увидели третье прочтение внешности мамы.
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Кто-то считает, что мультфильм отражает события в книге. Но многих характерных черт мультяшного Карлсона не было в герое Астрид Линдгрен. Например, Карлсон не ревновал Малыша к его собаке, но ревновал к друзьям. В книге никогда ничего не говорилось о варенье, а любимым блюдом Карлсона были мясные тефтельки и торт со взбитыми сливками.
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Многие крылатые фразы из мультфильма «Малыш и Карлсон» были импровизацией актеров. Самые известные выражения «не по сценарию» — это «День варенья» и «У вас молоко убежало».
4. Приключения кота Леопольда
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В мультфильмах о бесконечной борьбе доброго кота и хитрых мышей есть много отсылок к известным советским фильмам. Кадры перерисовывали очень похоже. Например, в серии «Прогулка кота Леопольда» мыши выбрасывают на дорогу бочку с маслом, чтобы помешать коту проехать. Такая же сцена есть в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», когда герои Никулина и Вицина поступают так, чтобы задержать Шурика и его друга.
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В одной из частей мультфильма есть факт, которому зрители так и не нашли объяснения. В городе, где живет Леопольд, проживает также очень много собак — они работают в магазинах, больницах, на почте. Но в то же время во дворе у Леопольда в будке есть пес, который выполняет уже роль домашнего животного. Почему случилась такая несправедливость и чем он отличается от других собак — неизвестно.
5. Аленький цветочек
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«Аленький цветочек» создали в 1952 году, но мультфильм смотрится очень современно благодаря очень плавным движениям персонажей. Такой эффект достигался благодаря технике «эклер». Актеры отыгрывали сцены в реальности, их записывали на кинопленку, а потом переводили силуэты на экраны и бумагу с помощью специального аппарата. Использовали и «спецэффекты»: например, актер, который играл Чудище, накинул халат и на спину положил подушку, чтобы создать эффект горба.
6. Жил-был пес
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Харизматичный Волк сначала был нарисован по-другому, а озвучивать его должен был Михаил Ульянов. Но потом решили пригласить Армена Джигарханяна. Считается, что Волк был нарисован специально под внешность Горбатого из «Место встречи изменить нельзя», чью роль и исполнил актер. Но режиссер говорил, что это получилось подсознательно и что он очень боялся реакции Джигарханяна. «Когда он впервые вошел в тон-ателье, меня прошиб холодный пот. На рояле были разложены эскизы персонажей. Я увидел сутулого Армена Борисовича — ну вылитый Горбатый из сериала „Место встречи изменить нельзя“! А он приблизился к роялю и посмотрел на точно такого же нарисованного мною Волка. И я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и меня убьет. Но он глянул и прохрипел: „А что, ничего. Хороший волк!“»
7. Возвращение блудного попугая
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Веселого и характерного попугая Кешу некоторые современные зрители сравнивают с начинающим стендапером. Для других же он скорее олицетворение образа трудного подростка. Так считают и психологи, именно поэтому они используют данный мультфильм как пример решения конфликтов с ребенком. Он позволяет проиллюстрировать теоретические знания яркими, иногда немного карикатурными примерами.
8. Снежная королева
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Внешность Снежной королевы так разительно отличается от внешности остальных персонажей мультфильма, потому что ее рисовали по технике «эклер» (как и в «Аленьком цветочке») с озвучивавшей ее актрисы Марии Бабановой. Актрису гримировали и снимали на пленку.
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Когда мультфильм в конце 90-х стал популярен за рубежом, роли озвучили известные актеры. Например, во французской версии Снежную королеву озвучила Катрин Денев, а в англоязычной версии за Герду говорила Кирстен Данст.
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Режиссер Хаяо Миядзаки признался, что этот мультфильм стал толчком к тому, что он решил заняться анимацией.
А вы знали об этих деталях в любимых мультиках? Может быть, вам известны другие интересные подробности?