15 нюансов советских мультфильмов, о которых раньше знали только настоящие любители мультипликации

Харизматичный Волк сначала был нарисован по-другому, а озвучивать его должен был Михаил Ульянов. Но потом решили пригласить Армена Джигарханяна. Считается, что Волк был нарисован специально под внешность Горбатого из «Место встречи изменить нельзя», чью роль и исполнил актер. Но режиссер говорил, что это получилось подсознательно и что он очень боялся реакции Джигарханяна. «Когда он впервые вошел в тон-ателье, меня прошиб холодный пот. На рояле были разложены эскизы персонажей. Я увидел сутулого Армена Борисовича — ну вылитый Горбатый из сериала „Место встречи изменить нельзя“! А он приблизился к роялю и посмотрел на точно такого же нарисованного мною Волка. И я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и меня убьет. Но он глянул и прохрипел: „А что, ничего. Хороший волк!“»