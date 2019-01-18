15 невыдуманных историй от тех, кто знает, что такое эпик фейл

Сегодня вечером я, весьма уставшая после учебного процесса, вышла из метро, попутно залипая в телефон. За мной увязался такой себе шкет 14–15 лет. Он шел за мной и смотрел в экран моего телефона до тех пор, пока я не подняла голову и вопросительно не взглянула на него. Он заглянул мне в глаза и, как самый настоящий мачо, произнес: «Девушка, а как вас зовут?» Я была сбита с толку, поэтому ответила что-то типа: «Ты же все равно не запомнишь мое имя с первого раза». Он решил не узнавать информацию об имени дальше, задумался и после паузы задал следующий вопрос: «А сколько вам лет?» На что я честно ответила: «18». Он был очень удивлен, уточнил, не вру ли я, после чего удалился с криками: «Пацаны! Она старая!» Собственно, наверное, так и приходит старость... Баба Лера, 18 годиков.