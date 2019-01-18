15 невыдуманных историй от тех, кто знает, что такое эпик фейл
В жизни каждого бывают ситуации, которые специально не придумаешь. В них все идет по какому-то странному сценарию и заканчивается более чем неожиданно, так что, кроме слова «внезапно», больше ничего и не скажешь.
Мы в AdMe.ru пробежались по публикациям в сообществе «Пикабу», пабликах «Подслушано» и «Палата № 6» и обнаружили несколько занимательных историй о странных жизненных поворотах, в которые сложно поверить.
- После тяжелой рабочей недели люблю погулять с дочкой в выходные. Чуть не пустила слезу умиления, когда мое дите сказало: «Мамочка, миленькая, ты такая уставшая. Садись на качели. Я тебя покачаю». Все мое умиление столь внезапной заботливостью было развеяно, когда после этого она села на них сама со словами: «Вот теперь сухие».
- Еду на днях в маршрутке. Время — утро, не давка, но мест свободных нет. На очередной остановке заходит бабушка — божий одуванчик, лет эдак под 80. Работяги подрываются освободить место, но старушка с демонстративным недовольством заявляет: «Сидите, я так не езжу!»
Ну окей — мужички плечами пожали, едем дальше. Старушка стоит. Остановки через три девушка, сидевшая аккурат возле этой бабули, встает, очевидно готовясь к выходу. Божий одуванчик шипит, полагая, что ей снова пытаются уступить место, и во весь голос заявляет: «Да сидите вы уже! Я 30 лет отсидела, теперь пожалуй постою!»
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Сегодня вечером я, весьма уставшая после учебного процесса, вышла из метро, попутно залипая в телефон. За мной увязался такой себе шкет 14–15 лет. Он шел за мной и смотрел в экран моего телефона до тех пор, пока я не подняла голову и вопросительно не взглянула на него. Он заглянул мне в глаза и, как самый настоящий мачо, произнес: «Девушка, а как вас зовут?» Я была сбита с толку, поэтому ответила что-то типа: «Ты же все равно не запомнишь мое имя с первого раза». Он решил не узнавать информацию об имени дальше, задумался и после паузы задал следующий вопрос: «А сколько вам лет?» На что я честно ответила: «18». Он был очень удивлен, уточнил, не вру ли я, после чего удалился с криками: «Пацаны! Она старая!» Собственно, наверное, так и приходит старость... Баба Лера, 18 годиков.
«Заказали пиццу с дополнительной порцией пеперони, но не ожидали такого».
- На 1-м курсе решили поздравить однокурсника с днем рождения во время сессии в одной из аудиторий. Подарили ему в шутку трусы с сердечками, шампанское и поддельные доллары. Он трусы сразу примерил поверх джинсов, и под залп шампанского мы обсыпали его купюрами. Я, стоя спиной к двери, в этот момент говорю: «Главное, чтобы препод ничего не узнал, завтра же экзамен». И тут сзади донесся ответ: «Хорошо, я ему ничего не скажу!» Все это время наш преподаватель тихо стоял за моей спиной в дверном проеме.
- Дело было на 1-м курсе, жила с подругой. Привезла как-то моя мама полную сумку продуктов и без долгих пояснений убежала. Разобрав сумку, мы обнаружили кучу еды и целлофановый пакет с белым порошком. Через пару дней в гости ожидались бывшие одноклассники, и я решила испечь шарлотку. В процессе замеса теста миксер послал меня куда подальше: вся масса стала очень крутой и едва проворачивалась. Кое-как запихав это чудо в духовку, мы встретили друзей. На вкус шарлотка вышла ужасно горькой, и, повыковыривав яблоки, мы ее выкинули. Мальчишки даже жевали что-то.
Когда в выходные я рассказала эту историю дома, мама мгновенно изменилась в лице и в ужасе закричала: «Это была не мука! Это был буровой клей, чтобы вы обои подклеили!»
- Заключительный день отдыха в Севастополе. С вещами едем на автобусе к автовокзалу. Оплатили билет, в полупустом салоне кондуктор проходит мимо меня, зачем-то взмахивает рукой и попадает пальцем мне в рот! Ощущение теплого чужого пальца во рту до сих пор помню, а женщина спокойно прошла дальше, как будто это в порядке вещей. Подруга, свидетель этой сцены, до сих пор ржет, что я пальцы кондукторам облизываю на прощание.
Каких только федераций в Перми нет.
- Живу одна. Как-то раз так вышло, что совсем забегалась, выбежала по делам ненадолго, а когда вернулась — поняла, что, уходя, забыла выключить воду и моя квартира успешно затоплена. Я сразу в панику, сопли, слезы во все стороны, звоню другу и реву в трубку, какая я идиотка, ведь только ремонт закончила и денег совсем не осталось. Уже через 15 минут раздался звонок, а там мой друг, обмотан простыней, как Посейдон, в руках швабра вместо трезубца, еще и бороду накладную приклеил. Я тут же перестала реветь и расхохоталась, а он гордо продефилировал мимо, сел в лужу и запустил бумажный кораблик, который прятал за пазухой. Тут уже у меня не осталось ни капли грусти. Мы вместе принялись за уборку, а затем он в этом виде сходил к соседям, объяснился и пообещал все возместить. Знаете, кажется, я поняла, кого хочу видеть своим мужем и папой своих детей.
- Со знакомой работала женщина лет 50, у нее была всегда идеальная красивая прическа. В кабинете работало несколько человек и стояла напольная вешалка. Приходит как-то эта женщина на работу, очень задумчивая, снимает пальто и шапку, вешает на вешалку, снимает парик и тоже вешает на вешалку. Под париком жиденькие волосы под сеточкой. Села за стол, начала работать, а потом сказала: «Что-то прохладно в кабинете» — и только тогда обнаружила, что парика на голове нет.
- У меня постоянно сохнут губы, поэтому гигиеническая помада — средство первой необходимости, она всегда есть во всех сумках. Сидела в кино одна и решила намазать губы. А мажу я их, прям заходя за контур, жирненько так. Потом прогулялась: зашла в булочную, магазин возле дома. Кто ж знал, что в темном зале я достала ярко-розовую помаду.
- Познакомилась с парнем в интернете, встретились в парке, гуляем. Проходим мимо палатки со сладкой ватой, он спрашивает: «Хочешь вату?» — я соглашаюсь. Он в ответ: «Ну тогда и мне купи» — и даже взял мою сумку, чтобы освободить мне руки для ваты. Пока я покупала, он увидел в сумке газовый баллончик, и с фразой: «Ты что, воняешь, раз дезодорант носишь в сумке?» — начал опрыскивать себя с ног до головы. Мы с продавцом ваты были в изумлении: парень бегал кругами и орал матом. Короткое свидание получилось.
- Была у меня одноклассница, которую звали Сысоя Сысоева. Не знаю, кем были ее родители и почему так комично назвали, но она очень стеснялась своего имени. А учитывая то, что и фамилия под стать имени, она всегда была предметом издевок. Недавно я ходила на встречу выпускников, Сысоя тоже пришла. Рассказала, что в 18 лет поменяла имя на Светлана. Она помолвлена с человеком по фамилии Светлаев.
- Когда я делал ремонт в нашей первой квартире, решил ободрать от старой краски деревянные рамы: вкладываться не хотелось, планировали прожить в ней года три — прожили восемь.
Беру строительный фен, снимаю краску. По верхнему краю рамы на голом дереве проступает слово «грех», хм... Я обдираю все рамы. На каждой поверху под краской надпись «Грех». Нет, я не то чтобы сильно боюсь греха или очень суеверен, но как-то не по себе стало.
Надписи я, конечно же, стер. До сих пор мучаюсь: может, это просто была фамилия плотника.
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Поняла, что пора выспаться, именно в тот момент, когда, выходя из магазина, положила пакет с молоком на землю со словами: «Побегай немного», перепутав его с собакой.
- Писала я как-то на работе длиннющее гневное письмо в соседнее управление. Полчаса сочиняла, разнесла их в пух и прах. По всем пунктикам расписала, где они накосячили и как именно им должно быть за это стыдно. Шедевр! Страшно довольная собой, я перечитываю письмо уже после отправки и понимаю, что это полнейший эпик фейл. Мое грозное послание начиналось со слов «Уважаемые колени».
- Как-то раз, будучи на отдыхе в одной из ближневосточных стран, нанял я местного гида, чтобы приобщиться к культурно-историческим ценностям страны. Договорились о цене. Путь не близкий, едем на его микроавтобусе. Омар крутит баранку и поддерживает светскую беседу, болтаем понемногу обо всем: о погоде, кулинарии, семье...
Очередной вопрос:
— А дети у тебя есть?
— Есть, — отвечаю, — дочка. 20 лет ей.
— Вай! Да ты что такое говоришь, дорогой?! — восклицает Омар по-английски с арабским акцентом. — А сколько ж тогда тебе лет?
— 42.
— Ва-а-ай! Да тебе не больше 25 дашь! Ай, как молодо выглядишь, дорогой!
Я такой откровенной лести даже не удивился: культура же восточная, человек явно на хорошие чаевые рассчитывает, и небезосновательно. Вежливо поблагодарил. Зафиксировав позитивную реакцию, Омар поворачивается ко мне и с радостным возбуждением говорит:
— А ну, karafuzzi, теперь ты: угадай, сколько мне лет?
Ну, думаю, придется играть по правилам восточной дипломатии — надо отвечать любезностью на любезность. Оцениваю внешность своего визави — одутловатое лицо, мешки под глазами, пористая кожа, залысины, пробивающаяся седина. От предполагаемого возраста мысленно отнимаю десяток лет и уверенно говорю:
— 40?
Омар ответил не сразу. С полминуты, не моргая, он грустно смотрел на дорогу прямо перед собой, прежде чем выдавить:
— 27...
Остаток пути прошел в тишине. Разговор не клеился. Каждый думал о чем-то своем.
Случались ли с вами подобные неожиданные ситуации? Делитесь своими историями в комментариях.