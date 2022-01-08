15 невест из телешоу, которые к свадьбе так похорошели, что гости и жених ахнули

Свадебные телешоу уже давно завоевали симпатию телезрителей по всему миру. Один из самых популярных форматов среди них — борьба невест за лучшую организацию своего торжества. На кону ни много ни мало свадебное путешествие, которое достанется в подарок победительнице и ее жениху.

Мы в AdMe.ru взахлеб пересмотрели несколько сезонов российской версии телешоу «Четыре свадьбы» и поразились тому, как наши невесты преобразились, стоило им только оказаться у алтаря. Во время свадьбы каждая девушка сияет в разы ярче, чем в обычные дни.

Махабат, 22 года (г. Омск)

Диана, 36 лет (пос. Мостовской)

Юлия, 18 лет (Ессентуки)

Алина, 22 года (г. Белгород)

Ксюша, 25 лет (г. Тюмень)

Екатерина, 20 лет (г. Тула)

Алёна, 25 лет (пос. Воскресенское)



Катерина, 25 лет (г. Усть-Лабинск)

Екатерина, 37 лет (г. Тюмень)



Екатерина 27 лет (г. Москва)

Надежда, 32 года (г. Рязань)

Юлия, 21 год (г. Екатеринбург)

Екатерина, 30 лет (г. Выкса)

Анна, 32 года (г. Москва)

Любовь, 47 лет (г. Москва)

