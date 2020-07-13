15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы

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Природа, случайное стечение обстоятельств или человеческое мастерство порой создают нечто, что выглядит очень сочно и аппетитно, но на самом деле абсолютно не подходит для употребления в пищу. Глаза сбивают нас с толку, заставляя думать, что стекло на пляже — это леденец, окрашенный ржавчиной брезент — огромное буррито, а разрушенный коралл — соленый попкорн.

Мы в AdMe.ru уверены, что этот список запрещенных снеков вызовет у вас обильное слюноотделение.

1. Кальцит, напоминающий жареную курицу

2. Этот брезент с пятнами ржавчины очень легко принять за огромное буррито

3. Стеклышки с пляжа, которые выглядят как леденцы

4. Бусины в форме сердца, напоминающие конфеты

5. Натертое хозяйственное мыло можно принять за сыр

6. «Гуляя по тропинке, споткнулся о запретный тост»

7. Шпаклевка, которую не отличишь от мороженого

8. Накладки на мебель, напоминающие нам Oreo

9. Что вы предпочитаете, шоколад или ваниль?

Надпись на крышке: «Эпоксидная смола».

10. Эти десерты на самом деле сделаны из мыла

11. Это резинки для волос, а не макароны

12. А это вовсе не картофель, а большие речные камни

13. «Я их однажды чуть не съел, но они жесткие, а сзади — магниты»

14. Несъедобный шоколадный торт из кастрюли

15. Очень реалистичная вышивка

16. «Я делаю значки, которые выглядят точь-в-точь как мармеладные мишки и шоколадки»