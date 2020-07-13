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15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы

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Природа, случайное стечение обстоятельств или человеческое мастерство порой создают нечто, что выглядит очень сочно и аппетитно, но на самом деле абсолютно не подходит для употребления в пищу. Глаза сбивают нас с толку, заставляя думать, что стекло на пляже — это леденец, окрашенный ржавчиной брезент — огромное буррито, а разрушенный коралл — соленый попкорн.

Мы в AdMe.ru уверены, что этот список запрещенных снеков вызовет у вас обильное слюноотделение.

1. Кальцит, напоминающий жареную курицу

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© rebelraf / reddit

2. Этот брезент с пятнами ржавчины очень легко принять за огромное буррито

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© SirNimbus / reddit

3. Стеклышки с пляжа, которые выглядят как леденцы

4. Бусины в форме сердца, напоминающие конфеты

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© thecranberryelders / imgur

5. Натертое хозяйственное мыло можно принять за сыр

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© Tasmith49 / reddit

6. «Гуляя по тропинке, споткнулся о запретный тост»

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© zacharoid / reddit

7. Шпаклевка, которую не отличишь от мороженого

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© aclassymess / reddit

8. Накладки на мебель, напоминающие нам Oreo

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© Braceface_killah / reddit

9. Что вы предпочитаете, шоколад или ваниль?

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© ScullysFreckles / reddit

Надпись на крышке: «Эпоксидная смола».

10. Эти десерты на самом деле сделаны из мыла

11. Это резинки для волос, а не макароны

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© Mandalore_The_Pecan / reddit

12. А это вовсе не картофель, а большие речные камни

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© joogaluu / reddit

13. «Я их однажды чуть не съел, но они жесткие, а сзади — магниты»

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© SkarixO / reddit

14. Несъедобный шоколадный торт из кастрюли

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© i124nk8 / imgur

15. Очень реалистичная вышивка

16. «Я делаю значки, которые выглядят точь-в-точь как мармеладные мишки и шоколадки»

15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
© slightlystranger / reddit

В несъедобность чего было сложнее всего поверить? Расскажите нам о своей реакции.

Фото на превью rebelraf / reddit
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