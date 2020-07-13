15+ несъедобных вещей, в которые хочется вонзить свои зубы
Природа, случайное стечение обстоятельств или человеческое мастерство порой создают нечто, что выглядит очень сочно и аппетитно, но на самом деле абсолютно не подходит для употребления в пищу. Глаза сбивают нас с толку, заставляя думать, что стекло на пляже — это леденец, окрашенный ржавчиной брезент — огромное буррито, а разрушенный коралл — соленый попкорн.
Мы в AdMe.ru уверены, что этот список запрещенных снеков вызовет у вас обильное слюноотделение.
1. Кальцит, напоминающий жареную курицу
2. Этот брезент с пятнами ржавчины очень легко принять за огромное буррито
3. Стеклышки с пляжа, которые выглядят как леденцы
4. Бусины в форме сердца, напоминающие конфеты
5. Натертое хозяйственное мыло можно принять за сыр
6. «Гуляя по тропинке, споткнулся о запретный тост»
7. Шпаклевка, которую не отличишь от мороженого
8. Накладки на мебель, напоминающие нам Oreo
9. Что вы предпочитаете, шоколад или ваниль?
Надпись на крышке: «Эпоксидная смола».
10. Эти десерты на самом деле сделаны из мыла
11. Это резинки для волос, а не макароны
12. А это вовсе не картофель, а большие речные камни
13. «Я их однажды чуть не съел, но они жесткие, а сзади — магниты»
14. Несъедобный шоколадный торт из кастрюли
15. Очень реалистичная вышивка
16. «Я делаю значки, которые выглядят точь-в-точь как мармеладные мишки и шоколадки»
В несъедобность чего было сложнее всего поверить? Расскажите нам о своей реакции.
Фото на превью rebelraf / reddit