15 непривычных для нас продуктов, которые можно увидеть в зарубежных супермаркетах
В зарубежных супермаркетах можно встретить ряд странных для нас товаров, которые входят в стандартную продуктовую корзину. Иностранцы привыкли видеть на полках нарезанные овощи и фрукты, вареные яйца и много всего столь знакомого нашим хозяйкам, но в неузнаваемой подаче.
Мы в AdMe.ru с трудом узнали майонез и пюре из-за непривычных упаковок, а хлеб так и вовсе не смогли бы найти на полке. Но оказалось, что есть много других продуктов, которые в наших супермаркетах выглядят абсолютно по-другому.
В Швейцарии крашеные яйца продаются круглый год, потому что так их легче различать. Яркие — вареные, обычного цвета — сырые
В США пошли дальше: там их еще и чистят, а затем фасуют и упаковывают
Но особенно любимы маринованные яйца
Жительница Калифорнии пишет: «У меня в холодильнике всегда лежит упаковка нарезанного лука. Никаких слез!»
В Швеции можно найти готовое картофельное пюре с зеленью, упаковка которого по форме напоминает колбасу
А в холодильнике там лежат вареные раки
Ну и куда без фруктово-ягодных супов
А суп «от мамочки», который мелькает во многих фильмах, пользуется спросом в США
Просто жидкий бекон из Швеции
Рыбные сосиски из Таиланда для тех, кто не употребляет другое мясо
Веганов порадует мед, сделанный без участия пчел
Или листья одуванчиков, которые добавляют в салат
В европейских магазинах тюбики с майонезом похожи на упаковку зубной пасты или крема
А столь удобные смеси для выпечки встречаются во всех магазинах. В них есть и наполнитель, и даже формочки
И напоследок диетическая вода. Шикарный маркетинговый ход, учитывая, что и в обычной воде 0 калорий
Какие еще необычные продукты вы встречали? А какие ни за что не решились бы попробовать?
Фото на превью Lostly / Twitter