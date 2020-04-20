15 непривычных для нас продуктов, которые можно увидеть в зарубежных супермаркетах

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В зарубежных супермаркетах можно встретить ряд странных для нас товаров, которые входят в стандартную продуктовую корзину. Иностранцы привыкли видеть на полках нарезанные овощи и фрукты, вареные яйца и много всего столь знакомого нашим хозяйкам, но в неузнаваемой подаче.

Мы в AdMe.ru с трудом узнали майонез и пюре из-за непривычных упаковок, а хлеб так и вовсе не смогли бы найти на полке. Но оказалось, что есть много других продуктов, которые в наших супермаркетах выглядят абсолютно по-другому.

В Швейцарии крашеные яйца продаются круглый год, потому что так их легче различать. Яркие — вареные, обычного цвета — сырые

В США пошли дальше: там их еще и чистят, а затем фасуют и упаковывают

Но особенно любимы маринованные яйца

Жительница Калифорнии пишет: «У меня в холодильнике всегда лежит упаковка нарезанного лука. Никаких слез!»

В Швеции можно найти готовое картофельное пюре с зеленью, упаковка которого по форме напоминает колбасу

А в холодильнике там лежат вареные раки

Ну и куда без фруктово-ягодных супов

А суп «от мамочки», который мелькает во многих фильмах, пользуется спросом в США

Просто жидкий бекон из Швеции

Рыбные сосиски из Таиланда для тех, кто не употребляет другое мясо

Веганов порадует мед, сделанный без участия пчел

Или листья одуванчиков, которые добавляют в салат

В европейских магазинах тюбики с майонезом похожи на упаковку зубной пасты или крема

А столь удобные смеси для выпечки встречаются во всех магазинах. В них есть и наполнитель, и даже формочки

И напоследок диетическая вода. Шикарный маркетинговый ход, учитывая, что и в обычной воде 0 калорий

Какие еще необычные продукты вы встречали? А какие ни за что не решились бы попробовать?