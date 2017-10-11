15 очень странных штук, проданных на аукционе
Мы привыкли думать, что у всего есть своя цена. Но порой очень трудно понять, кому могли понадобиться эти странные и безумные вещи и как много готовы заплатить люди за кусочек поп-культуры или истории.
AdMe.ru сделал подборку самых странных и необычных лотов, когда-либо проданных на аукционах.
15-е место: жвачка Бритни Спирс, $ 216
Жевательная резинка Бритни Спирс была выставлена на продажу предприимчивым официантом, который обслуживал поп-принцессу в лондонском отеле. Фу!
14-е место: дыхание в банке, $ 530
Банка с выдохом Анжелины Джоли и Брэда Питта была зачем-то куплена счастливым фанатом на интернет-аукционе eBay.
13-е место: кусок свадебного торта, $ 925
65-летний кусок свадебного торта с пожеланиями от молодоженов, созданного в 1947 году к свадьбе королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Интересно, его заморозили или законсервировали? Попробовать уже вряд ли удастся.
12-е место: надкусанный сэндвич, $ 3 154
Недоеденный французский тост Джастина Тимберлейка был продан на eBay фанатке, которая заявила о желании высушить его и впоследствии использовать в качестве декорации в своей комнате.
11-е место: использованный носовой платок, $ 5 300
Носовой платок, которым актриса Скарлетт Йоханссон дважды вытерла нос, оставив след губной помады, и позже подписала. Лот был продан на благотворительном аукционе — единственное возможное оправдание заоблачной стоимости грязного платка.
10-е место: зубной протез, $ 24 тыс.
Частично золотой зубной протез, принадлежавший Уинстону Черчиллю, был создан специально для компенсации врожденной шепелявости премьер-министра Великобритании. Для чего конкретно он понадобился частному коллекционеру, остается тайной.
9-е место: почечный камень, $ 25 тыс.
Да-да, камень в почках, принадлежавший актеру из «Звездного пути» (Star Trek) Уильяму Шатнеру, был продан на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пошли на строительство домов для бедных. Куда пошел камень — неизвестно.
8-е место: рисунок Дональда Трампа, $ 29 тыс.
Цена на рисунок Манхэттена, сделанный нынешним президентом США на благотворительном вечере в далеком 2005 году, в 3 раза превысила стартовую. Видимо, не зря говорят, что современное искусство очень быстро растет в цене.
7-е место: телефонная книжка Гитлера, $ 45 тыс.
Телефонная и записная книжка Гитлера с более чем 200 номерами телефонов ушла с молотка в 2 раза дороже ожидаемой цены. Покупатель остался неизвестным, как и его планы касательно контактов давно ушедших людей.
6-е место: купальник принцессы Леи, $ 96 тыс.
Роковое и уже легендарное бикини героини «Звездных войн» вошло в список наиболее дорогих вещей киносаги, проданных с аукциона. Сама актриса отказалась оставить у себя памятную вещь: «Где я буду хранить такой идиотский наряд и зачем?»
5-е место: яйцо гигантского страуса, $ 100 тыс.
Яйцо мадагаскарского эпиорниса, также известного как слоновая птица, относится к XVI–XVII векам. Вид этих животных уничтожен человеком, видимо, поэтому цены на редкие яйца достигают таких высот.
4-е место: горсть волос, $ 115 тыс.
Волосы Элвиса Пресли, собранные его парикмахером после стрижки в 1958 году. Мечтали о прическе как у короля рок-н-ролла? Пожалуйста!
3-е место: обручальное кольцо, $ 118 тыс.
Обручальное кольцо, принадлежавшее Ли Харви Освальду — печально известному убийце Джона Фицджеральда Кеннеди.
2-е место: фрагмент Эйфелевой башни, $ 220 тыс.
Секция извилистой железной лестницы, по которой Густав Эйфель поднялся, чтобы открыть культовый памятник в 1889 году.
1-е место: скрипка с «Титаника», $ 1,7 млн
Инструмент, на котором играли музыканты на палубе тонущего корабля. На проверку подлинности ушло около 7 лет, и споры ведутся до сих пор.
Бонус: Сестра музыканта Джеймса Бланта
Музыкант Джеймс Блант выставил на аукционе... свою сестру! Девушке необходимо было срочно оказаться на похоронах в Ирландии, и музыкант сделал шутливый лот с комментарием о том, что «дама в беде нуждается в рыцаре». Победитель ставки не только подвез девушку на своем вертолете, но и оказался мужчиной ее мечты. Пара в скором времени поженилась, а двух своих детей назвала в честь моделей вертолетов.
Фото на превью reuters