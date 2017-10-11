15 очень странных штук, проданных на аукционе

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Мы привыкли думать, что у всего есть своя цена. Но порой очень трудно понять, кому могли понадобиться эти странные и безумные вещи и как много готовы заплатить люди за кусочек поп-культуры или истории. AdMe.ru сделал подборку самых странных и необычных лотов, когда-либо проданных на аукционах.

15-е место: жвачка Бритни Спирс, $ 216

Жевательная резинка Бритни Спирс была выставлена на продажу предприимчивым официантом, который обслуживал поп-принцессу в лондонском отеле. Фу!

14-е место: дыхание в банке, $ 530

Банка с выдохом Анжелины Джоли и Брэда Питта была зачем-то куплена счастливым фанатом на интернет-аукционе eBay.

13-е место: кусок свадебного торта, $ 925

65-летний кусок свадебного торта с пожеланиями от молодоженов, созданного в 1947 году к свадьбе королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Интересно, его заморозили или законсервировали? Попробовать уже вряд ли удастся.

12-е место: надкусанный сэндвич, $ 3 154

Недоеденный французский тост Джастина Тимберлейка был продан на eBay фанатке, которая заявила о желании высушить его и впоследствии использовать в качестве декорации в своей комнате.

11-е место: использованный носовой платок, $ 5 300

Носовой платок, которым актриса Скарлетт Йоханссон дважды вытерла нос, оставив след губной помады, и позже подписала. Лот был продан на благотворительном аукционе — единственное возможное оправдание заоблачной стоимости грязного платка.

10-е место: зубной протез, $ 24 тыс.

Частично золотой зубной протез, принадлежавший Уинстону Черчиллю, был создан специально для компенсации врожденной шепелявости премьер-министра Великобритании. Для чего конкретно он понадобился частному коллекционеру, остается тайной.

9-е место: почечный камень, $ 25 тыс.

Да-да, камень в почках, принадлежавший актеру из «Звездного пути» (Star Trek) Уильяму Шатнеру, был продан на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пошли на строительство домов для бедных. Куда пошел камень — неизвестно.

8-е место: рисунок Дональда Трампа, $ 29 тыс.

Цена на рисунок Манхэттена, сделанный нынешним президентом США на благотворительном вечере в далеком 2005 году, в 3 раза превысила стартовую. Видимо, не зря говорят, что современное искусство очень быстро растет в цене.

7-е место: телефонная книжка Гитлера, $ 45 тыс.

Телефонная и записная книжка Гитлера с более чем 200 номерами телефонов ушла с молотка в 2 раза дороже ожидаемой цены. Покупатель остался неизвестным, как и его планы касательно контактов давно ушедших людей.

6-е место: купальник принцессы Леи, $ 96 тыс.

Роковое и уже легендарное бикини героини «Звездных войн» вошло в список наиболее дорогих вещей киносаги, проданных с аукциона. Сама актриса отказалась оставить у себя памятную вещь: «Где я буду хранить такой идиотский наряд и зачем?»

5-е место: яйцо гигантского страуса, $ 100 тыс.

Яйцо мадагаскарского эпиорниса, также известного как слоновая птица, относится к XVI–XVII векам. Вид этих животных уничтожен человеком, видимо, поэтому цены на редкие яйца достигают таких высот.

4-е место: горсть волос, $ 115 тыс.

Волосы Элвиса Пресли, собранные его парикмахером после стрижки в 1958 году. Мечтали о прическе как у короля рок-н-ролла? Пожалуйста!

3-е место: обручальное кольцо, $ 118 тыс.

Обручальное кольцо, принадлежавшее Ли Харви Освальду — печально известному убийце Джона Фицджеральда Кеннеди.

2-е место: фрагмент Эйфелевой башни, $ 220 тыс.

Секция извилистой железной лестницы, по которой Густав Эйфель поднялся, чтобы открыть культовый памятник в 1889 году.

1-е место: скрипка с «Титаника», $ 1,7 млн

Инструмент, на котором играли музыканты на палубе тонущего корабля. На проверку подлинности ушло около 7 лет, и споры ведутся до сих пор.

Бонус: Сестра музыканта Джеймса Бланта

Музыкант Джеймс Блант выставил на аукционе... свою сестру! Девушке необходимо было срочно оказаться на похоронах в Ирландии, и музыкант сделал шутливый лот с комментарием о том, что «дама в беде нуждается в рыцаре». Победитель ставки не только подвез девушку на своем вертолете, но и оказался мужчиной ее мечты. Пара в скором времени поженилась, а двух своих детей назвала в честь моделей вертолетов.