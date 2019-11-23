15+ неожиданных фактов о Московском метро, узнав которые хочется лично обойти каждую станцию

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Во многих городах мира есть метро. Но в Москве это не просто вид общественного транспорта, а настоящий подземный развлекательный центр, где можно вкусно пообедать вместе с машинистами, посмотреть кино, заглянуть на показ моды, насладиться выступлением живого оркестра, увидеть редкие памятники искусства и даже встретить существ, которые жили на Земле 300 миллионов лет назад.

AdMe.ru с головой ушел под землю, чтобы рассказать вам о самых неоднозначных вещах, которые прячутся в московской подземке.

Стены и колонны украшены останками животных, которые обитали на Земле еще в эпоху динозавров

Наутилус на станции «Добрынинская».

Моллюски, морские ежи, кораллы, губки и другие обитатели доисторической Земли глядят на пассажиров со стен и колонн станций, облицованных известняком и мрамором. Сегодня им, по подсчетам ученых, примерно от 70 до 300 миллионов лет. Одни окаменелости размером в несколько сантиметров, другие достигают полуметра в длину. Существует целая карта, где обозначены все станции метро с ископаемыми.

На станции «Динамо» работала секретная научная лаборатория, где проводили опыты с ураном

Чтобы наблюдать за распадом урана, нужно было спуститься глубоко под землю, куда не проникают космические лучи. Поэтому в 1940 году советские физики использовали служебные помещения новой на тот момент станции «Динамо» для своих опытов. Но это не единственный случай. Например, в 1970-е несколько туннелей метро превратили в плантации, чтобы изучить возможности выращивания грибов в экстремальных условиях. По другой версии, грибы нужны были для производства лекарств. В 1990-е эксперименты прекратили, оборудование убрали, а тоннели законсервировали.

На станции «Площадь Революции» поклоняются носам, туфелькам и гребешкам. И только одну скульптуру коренные москвичи обходят стороной

Сложно поверить, но на крошечной станции сегодня стоят 76 бронзовых фигур. Известно, что в 1941 году эти скульптуры как произведения искусства демонтировали и на несколько лет эвакуировали в Среднюю Азию. За многие годы у москвичей появились поверья, связанные с каждой статуей. Например, нос собаки трут на удачу, туфельку бронзовой девушки — чтобы свидание прошло хорошо, а гребешок петуха — для привлечения богатства. Но одного из четырех петухов трогать нельзя: он приносит только несчастья. Определить его несложно: у него едва блестит клюв. Сегодня московские власти просят людей не касаться фигур, потому что из-за постоянных прикосновений скульптуры утрачивают свою первоначальную форму.

Под землей есть гигантская бесплатная библиотека

В вестибюле между станциями «Пушкинская» и «Тверская» находится полка буккроссинга, а на станции «Рассказовка» все колонны украшены QR-кодами со ссылками на электронные книги классической литературы — любую можно скачать и читать по пути на работу.

Витражные стекла на станции «Новослободская» предназначались для кафедрального собора в Риге

Витражи сделаны на стеклах, которые хранились в Домском кафедральном соборе Риги и предназначались для костелов. Основой стали рисунки с риз средневековых священников, а сами витражи делали старые латышские мастера, которые остались без работы после закрытия лютеранских церквей.

Со станции «Таганская» можно попасть в секретный бункер Сталина, где спрятан шикарный ресторан

Проектирование бункера на глубине 65 м началось в 1945 году. По задумке, в случае начала ядерной войны советское руководство должно было в нем укрыться, жить и руководить страной в течение нескольких месяцев. Площадь бункера составила около 7 000 кв. м. Но объект достроили уже после смерти И. В. Сталина, поэтому решили превратить в пункт управления Штаба дальней авиации.

Когда отношения России и США немного нормализовались, необходимость в бункере отпала. Так в начале 2000-х его рассекретили, открыв в нем Музей холодной войны и шикарный ресторан. До сих пор здесь слышен шум проезжающих поездов метро, а по секретному тоннелю можно попасть на станцию «Таганская» Кольцевой линии.

Мозаики для «Новокузнецкой» собирали в блокадном Ленинграде. Закончив их, мастера погибли от истощения

Художник-мозаичист Владимир Фролов вместе с учениками работал над мозаиками в темноте и холоде, пока не погиб от истощения. Работу из Ленинграда вывезли на одном из последних кораблей. Интересно, что эта же мастерская в течение 10 лет собирала мозаики, которые стали частью внутреннего убранства храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

На «Кропоткинской» раньше росли пальмы, а сегодня живые полевые цветы украшают станцию «Филатов Луг»

При оформлении станции «Кропоткинская» архитекторы вдохновлялись стилем древнеегипетских храмов и, чтобы подчеркнуть это, установили на лестницах кадки с настоящими пальмами. Сегодня живые растения можно найти на станции «Филатов Луг», где полевые цветы прекрасно себя чувствуют под прозрачным потолком.

Станцию «Римская» украшает настоящий фонтан

Единственная станция с действующим фонтаном. Вся композиция выполнена при сотрудничестве с итальянскими художниками и дополнена фигурами младенцев Ромула и Рема, основателей Рима.

На «Киевской» изображен партизан с ноутбуком и мобильным телефоном

Кажется, будто на мозаику «Борьба за Советскую власть на Украине» попал путешественник во времени — партизан, который говорит по телефону и работает с ноутбуком. На самом деле, по задумке автора, это военно-полевой телефон УНА. Правда, здесь тоже есть ошибка: такие аппараты начали выпускать лишь через 6 лет после окончания Гражданской войны.

На станции «Деловой центр» устраивают модные показы и вечеринки, а «Воробьевы горы» превращают в галерею

Эти две станции чаще всего используют для нестандартных мероприятий в метро: кинопоказов, выступлений оркестров, модных дефиле, открытых тренировок, вечеринок и просто необычных флешмобов. В культурно-развлекательной программе участвуют еще и отдельные составы метро, внутренний дизайн которых представляет собой галереи.

На станции «Менделеевская» установлен памятник бездомному псу, который стал легендой Москвы

Бездомный пес по кличке Мальчик жил в переходе у станции «Менделеевская» с 1996 года и помогал охранникам по ночам следить за порядком. Он был любимцем местных жителей, его подкармливали сотрудники метро и продавщицы соседних киосков. Трагедия случилась в 2001 году, когда сумасшедшая женщина напала на собаку с ножом. Пес не выжил. На добровольно пожертвованные средства, собранные местными жителями, известными артистами, журналистами и зоозащитниками, в память о Мальчике в 2007 году на станции установили памятник «Сочувствие». Скульптура стала символом уважения ко всем живым существам и знаком протеста против бесчеловечного обращения с брoдячими животными.

На «Трубной» пассажиры тайно приклеивают к витражам крестики

На витражах, украшающих станцию, изображены церкви и соборы русских городов, правда, без крестов на куполах. Пассажиры решили исправить это, незаметно прикрепляя медные крестики. Сотрудники метро этому не препятствуют. Мы насчитали почти 20 крестиков на всей станции.

Накладки на скамейках на станции «Новокузнецкая» — это остатки интерьера старого храма Христа Спасителя

Считается, что громоздкие скамейки попали сюда из старого храма Христа Спасителя прямо перед его сносом. На самом деле их изготовили по заказу архитектора специально для станции еще до начала войны, а вот боковые накладки для них действительно попали сюда из храма, где являлись частью мемориальных плит, на которых были высечены имена героев войны 1812 года.

В метро есть фирменные буфеты для машинистов. Но никто вам не запретит тоже там перекусить

Буфет «М-Кафе» на станции «Арбатская».

Одна столовая расположена на станции «Арбатская» Филевской линии, другая на «Выставочной», третья на «Войковской». Часть из них по будням предлагает обеды и завтраки, а в выходные дни — напитки и легкие закуски. Здесь готовят настоящие повара, но в меню всегда есть консервы, молочные продукты, закуски, соки и лимонады как в СССР. Один обед (первое и второе блюда, салат и напиток) обойдется вам в 100 с небольшим рублей.

Под Новый год запускают рождественский поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой

В ночь с 31 декабря на 1 января метро работает до утра. В рождественском составе, который обычно курсирует по Кольцевой линии с середины декабря, ходят Дед Мороз со Снегурочкой, устраивают выступления музыкантов и артистов.

Бонус: как Московское метро стало подземным домом для миллионов людей во время войны

Бомбоубежище на станции «Маяковская».

Метро всегда было не просто общественным транспортом, а фактически военным объектом. В апреле 1941 года его начали приспосабливать для жизни москвичей, опасаясь бомбардировок. Станции и тоннели оборудовали дополнительными системами газозащиты, увеличили количество туалетов, установили питьевые фонтанчики. К моменту начала войны метрополитен состоял из 21 станции и 2 депо, для укрытия использовали и недостроенные станции. Бомбить Москву начали в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Во время налетов движение поездов останавливали, напряжение на контактном рельсе снимали. Большинство людей прятались в тоннелях, потому что мест на станциях не всем хватало и они считались престижными. Надежнее были только составы, которые стояли вдоль станций, но туда пускали в основном матерей с малолетними детьми.

Во вторую ночь авиабомба попала в перекрытие тоннеля между станциями «Арбатская» и «Смоленская». В образовавшуюся дыру хлынула вода из разрушенного водопровода. С трудом удалось спасти людей. В тот же день другая бомба повредила водопровод на площади Белорусского вокзала и в результате затопило вестибюль станции. Огромных трудов стоило откачать воду, не допустив ее попадания в тоннель, где прятались люди. В этот период метро превратилось в подземный город. На станциях работали магазины и парикмахерские, на «Курской» — целая библиотека. Для детей проводили уроки, учили желающих шить, рисовать, лепить и собирать модели. Для взрослых устраивали концерты, показывали кинофильмы и организовывали исторические выставки. Врачам и санитарам приходилось не только лечить людей, но и принимать роды: за время войны в подземке родилось больше двух сотен малышей.

Ситуация обострилась в октябре 1941 года, когда противник подошел близко к Москве. Сначала поступил приказ демонтировать оборудование на станциях и вывезти вагоны в депо. По плану метро нужно было затопить. Электрический кабель обрубили, ряд объектов заминировали, поэтому утром 16 октября впервые за свою историю подземка не открылась для пассажиров. Для москвичей это был знак того, что город сдается, что лишь усилило панику среди населения. Но к вечеру приказ отменили и больше Московское метро уже никогда не закрывалось.

Через пару недель, уже накануне празднования годовщины Революции, с речью выступил Иосиф Сталин, приехав на специальном поезде к станции «Маяковская», самой глубокой на тот момент. На платформе стояли оркестры, работали буфеты: людям раздавали пиво с баранками и бутерброды. Так власти пытались показать людям, что надежда на победу есть. Постепенно интенсивность бомбежек снижалась. Последний раз город попал под обстрел в июне 1943 года. Несмотря на войну, метро продолжали строить, тем самым вселяя надежду на то, что скоро наступит мир, за те непростые годы удалось открыть 7 новых станций: «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Партизанская», «Бауманская», «Семеновская», «Измайловская» и «Автозаводская». Сегодня Московское метро — это огромная сеть из 269 станций. Поезда сменяют друг друга каждые 90 секунд, а люди преодолевают в среднем по 14 км за одну поездку. И, конечно, это одна из главных достопримечательностей столицы, куда входной билет стоит меньше $ 1.