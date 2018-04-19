15 неожиданно странных снимков, которые сделал автомобиль Google

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Самые лучшие фотографии — это фотографии, для которых не нужно позировать. Так по крайней мере думали люди из нашей подборки до того момента, пока не встретили автомобиль Google Street View. В 2007 году корпорация Google запустила проект, благодаря которому уже сегодня каждый из нас может виртуально прогуляться по практически любым улицам нашей планеты. А это значит, что вы сможете увидеть не только безграничную красоту этого мира, но и всю сопутствующую ей окружающую обстановку.

Мы в AdMe.ru предлагаем открыть для себя что-то новое и взглянуть на подборку живых фотографий, которые были сделаны в самый подходящий момент.

1. Вот так выглядят японские голуби. Но это не точно

2. Кто-то точно не знает, как правильно кататься на велосипеде

3. Вот что происходит, когда машина Google Street View встречается с лошадью...

4. А к этой встрече были явно готовы

5. Наверняка это самые милые ослики, которых вы могли видеть сегодня

6. Когда встал не с той ноги

У жителя Хьюстона выдался неудачный день. По словам этого мужчины, он пролил на штаны моющее средство и вышел на улицу, чтобы постоять на солнце. И тут же мимо проехала машина от Google Maps, сфотографировав его в таком вот интересном виде.

7. Выглядит так, будто парень застрял в текстурах какой-то компьютерной игры

8. А что делаете вы, когда видите автомобиль Google?

9. Это жуткое существо испугало тысячи людей

Житель французского городка Нанси при просмотре панорамы своей улицы заметил это странное существо. Многие пользователи согласились с тем, что оно выглядит довольно пугающе и вызывает у них тревогу. После многочисленных жалоб корпорация Google согласилась заменить это изображение. P.S. Но мы же с вами понимаем, что Google ничего не заменял, а просто существо само ушло.

10. Когда думаешь, что никто не узнает, где ты был сегодня вечером

11. Просто чей-то хороший мальчик очень заинтересован происходящим

12. Так много вопросов, так мало ответов

13. Кто-то слишком много ест

14. Еще один жуткий снимок странной компании

15. Google Street View запечатлел убийство... Пусть и ненастоящее

Участники этого «преступления» знали, что скоро по этим улицам прокатится камера, поэтому вовремя смоделировали убийство. Правда, потом этим ребятам пришлось отчитываться перед полицией, так как фотография вызвала огромный интерес у мировых СМИ.

Бонус

Вот так выглядит человек, который фотографирует пешеходные дорожки и тропы, чтобы мы с вами могли заглянуть в самые отдаленные уголки планеты.

Давайте устроим небольшой эксперимент. Зайдите в Google Street View, введите название своего города и сделайте скриншот самой главной его достопримечательности. Оставьте скриншот в комментариях без какой-либо подписи, чтобы остальные смогли угадать, в каком городе вы живете.