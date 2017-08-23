15 неоспоримых доказательств, что челка круто меняет внешность

Наверное, каждой девушке знакомы метания по поводу челки: отрастить или отрезать? С челкой кажется, что с ней выглядишь как ребенок, а когда ее удается отрастить, приходят сомнения, что раньше было лучше. Такая проблема знакома всем девушкам, в том числе и знаменитым.

AdMe.ru сравнил фото некоторых звезд. А вы судите сами.

Эмма Стоун

Энн Хэтэуэй

Джессика Честейн

Рэйчел Макадамс

Риз Уизерспун

Бритни Спирс

Кэтрин Зета-Джонс

Хэлли Берри

Натали Портман

Пенелопа Крус

Сальма Хайек

Хилари Дафф

Дакота Джонсон

Бейонсе

Мэйси Уильямс

Фото на превью Broad Image/East News, Broad Image/East News

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4 Комментарии
  • 23 августа 2017
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