15 неоспоримых доказательств, что челка круто меняет внешность

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Наверное, каждой девушке знакомы метания по поводу челки: отрастить или отрезать? С челкой кажется, что с ней выглядишь как ребенок, а когда ее удается отрастить, приходят сомнения, что раньше было лучше. Такая проблема знакома всем девушкам, в том числе и знаменитым.

AdMe.ru сравнил фото некоторых звезд. А вы судите сами.