15 неоспоримых доказательств, что челка круто меняет внешность
Наверное, каждой девушке знакомы метания по поводу челки: отрастить или отрезать? С челкой кажется, что с ней выглядишь как ребенок, а когда ее удается отрастить, приходят сомнения, что раньше было лучше. Такая проблема знакома всем девушкам, в том числе и знаменитым.
AdMe.ru сравнил фото некоторых звезд. А вы судите сами.
Эмма Стоун
Энн Хэтэуэй
Джессика Честейн
Рэйчел Макадамс
Риз Уизерспун
Бритни Спирс
Кэтрин Зета-Джонс
Хэлли Берри
Натали Портман
Пенелопа Крус
Сальма Хайек
Хилари Дафф
Дакота Джонсон
Бейонсе
Мэйси Уильямс
Фото на превью Broad Image/East News, Broad Image/East News