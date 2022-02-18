15 звезд, которые публично сели в лужу, но даже не подумали смутиться. Нам есть чему у них поучиться

В жизни каждого человека случаются неловкие моменты на глазах у публики: то каблук сломается на улице, то юбку поднимет ветер, то нога предательски «поедет» на ступеньке. Но если одни люди, краснея, хотят поскорее забыть такие казусы, другие, наоборот, превращают их в шутку, которой потом можно поделиться с друзьями.

Чтобы научиться правильно вести себя в неловких ситуациях, мы в AdMe.ru посмотрели, как это делают знаменитости. В конце статьи вас ждет история о том, как звезде помогли справиться с конфузом отзывчивые коллеги.

Элизабет Олсен с улыбкой встречает внезапные порывы ветра и носит сумочку не только для красоты

Дженнифер Гарнер на вечеринке по случаю вручения «Оскара» чуть не упала, но быстро сориентировалась и не стала делать из происходящего трагедию

Марион Котийяр умеет элегантно поднять упавшую сережку и продолжить идти по красной дорожке как ни в чем не бывало

Модель Мин Си, даже падая, не перестает улыбаться

У вас такое же выражение лица, как у Бритни, когда вы стараетесь что-то не уронить? Ей, кстати, удалось

Джессика Честейн не боится позировать перед камерами даже при сильном ветре

Платье Джей Ло разошлось по шву прямо перед камерами фотографов. Но ослепительная улыбка звезды приковала к себе гораздо большее внимание

Визажист подвел актера Закари Куинто. Но тот не раскис и гордо прошел по красной дорожке

У Беати Принслу чуть было не соскочило платье, но Адам Левин был на страже

Хеллен Миррен запуталась в платье прямо на красной дорожке и чуть было не упала. Однако смогла грациозно подняться и продолжила свой выход

У Джиджи Хадид прямо перед выходом на подиум сломался каблук. Модель не растерялась и элегантно дефилировала босиком

Каблук Джессики Симпсон застрял в решетке под ногами. Певица лишь посмеялась над этим казусом

Пэрис Хилтон пришла на телепрограмму в разных туфлях и с невозмутимым выражением лица. Теперь гадай: перепутала или специально всех заинтриговала?

Тома Хэнкса фанаты попросили сфотографироваться с ребенком, но малыш оказался не слишком доволен идеей. Кажется, актер сумел найти с ним общий язык

Поднимаясь на сцену, Дженнифер Лоуренс внезапно упала, но встала и уверенно пошла за «Оскаром». У актрисы хватает чувства юмора для таких конфузов

Бонус: в некоторых ситуациях без помощи друзей — никуда

Актриса Виржини Эфира не могла самостоятельно справиться с расстегнувшейся босоножкой. Прямо на ступеньках каннской красной дорожки на помощь ей пришла коллега Адель Экзаркопулос. Но и вдвоем девушки не сумели совладать с замысловатой застежкой. Тогда за дело взялся Нильс Шнайдер. Хорошо, когда рядом такие отзывчивые люди!