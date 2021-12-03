15+ неловких моментов из жизни почти любого офиса, когда нам приходится краснеть до корней волос

Считается, что треть своей жизни мы проводим на работе: решаем всевозможные задачи, пишем отчеты, готовим доклады и, конечно, постоянно взаимодействуем с коллегами. Именно с этими людьми мы бок о бок проводим целых 5 дней в неделю. А там, где есть живое общение, всегда есть место недопониманиям, неловкостям и курьезам.

Мы в AdMe.ru нежно любим свою работу, но честно признаемся: кое-что из изображенного в этих комиксах приключалось и в нашем коллективе.

1. Скидываться на дни рождения, юбилеи и прочие торжества с каждым разом хочется все меньше и меньше. Но мы все равно вздыхаем и тянемся за кошельком

2. После корпоратива иной раз не знаешь, куда глаза девать

3. Когда нужно ответить только одному из коллег, а вместо этого письмо уходит всему отделу

4. Спорим, вы тоже хоть раз опаздывали на важное совещание?

5. Иногда весь офис понимает, что вы только что побывали в туалете. А виной всему приставучий кусочек туалетной бумаги

6. Другие сотрудники будто специально подкарауливают нас в наиболее неловкие моменты

7. Если вы слегка подзависли на планерке, не расстраивайтесь. Скорее всего, вы не один такой

8. Многие даже не стараются запомнить имена всех своих многочисленных коллег. Хотя ежедневно здороваются с ними в лифте или в столовой

9. Сложно работать над важной задачей, когда в коллективе есть любители постоять над душой. И ведь неловко попросить их не мешать

10. Закон подлости перед важной встречей работает на полную катушку. И с белоснежной отглаженной рубашкой можно попрощаться

11. Пожалуй, в каждом офисе есть люди, которые на автопилоте собирают со столов всю канцелярию. И иногда обнаруживается, что этот похититель — именно вы. Упс!

12. Тот самый момент, когда вы понимаете, что пропустили всю важную информацию. А все из-за привычки слушать музыку во время работы

13. Ох уж эти любители найти свободные уши!

14. Хорошо расслабить ремень после сытного обеда. Главное, потом не забыть застегнуть его

15. И так тоже бывает

16. Иногда немного стыдно просить коллег о помощи. Они же в курсе, что у вас 2 высших образования. Причем одно техническое!