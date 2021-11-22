15+ нелепых ситуаций, в которые на ровном месте попадал практически каждый из нас. Да-да, и вы тоже

Спорим, что вы не раз оказывались в ситуациях, когда хотелось от души хлопнуть себя по лбу и воскликнуть: «Какой же я растяпа!» Например, на автопилоте пытались выйти из магазина с корзинкой для покупок или выкидывали из кармана скопившиеся бумажки и обертки вместе с мелкими деньгами.

Сотрудники AdMe.ru тоже не раз творили подобные глупости. И сейчас мы рискнули признаться в них и нарисовали для вас эти комиксы.

1. Наверняка вы хотя бы раз в жизни пытались утащить корзинку из продуктового магазина. Не специально, конечно

2. Бывает, что пойдешь выносить мусор, задумаешься и забудешь про ароматный пакет у себя в руках

3. Багажник автомобиля — настоящая «черная дыра»

4. Вот к чему могут привести поспешные сборы на работу. Особенно если дело происходит спросонья

5. И так тоже бывает. Ох уж это утро!

6. Классика жанра — «потерянный» телефон

7. Наверняка вы тоже не раз впадали в ступор в магазине. Хотя дома точно помнили, что нужно купить

8. Народная примета: если сделать дубликат документа, «потеряшка» тут же находится

9. Иногда мы забываем, что купили новую вещь, и в итоге попадаем в нелепые ситуации

10. То же самое — и после покупки машины. Особенно если до этого вы долгое время были пешеходом

11. Запамятовать про машину еще не так страшно. А вот про ребенка...

12. Спорим, вы тоже забывали пакеты в магазинных шкафчиках для хранения вещей

13. Иногда покупаешь средства гигиены на автопилоте. В итоге дома собираются настоящие завалы из туалетной бумаги

14. Наверно, каждый из нас хотя бы раз в жизни пытался открыть дверь в рабочий кабинет не тем ключом. Но тсс, мы никому об этом не расскажем

15. А потом думаешь: «Интересно, куда это мелочь из кармана девается?»

16. Второпях так легко перепутать банковскую карту со скидочной из какого-нибудь магазина