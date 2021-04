15+ английских слов из нашей школьной программы, которые сейчас лучше не употреблять, чтобы не ловить косые взгляды

В XXI веке знание английского языка является огромным преимуществом в жизни любого человека, который любит путешествовать, пользуется интернетом, хочет построить карьеру. Многие из нас неплохо выучили его еще в школе, затем отполировали в институте и могут вполне сносно общаться по-английски.

Однако язык не стоит на месте, поэтому следить за его «обновлениями» очень важно, если вы хотите, чтобы ваша речь звучала ярко, современно и естественно. Мы в AdMe.ru собрали выражения, которые каждый слышал на школьных уроках, но теперь они могут выдать в вас старомодного, безграмотного или даже невоспитанного человека.

How do you do?

Эта форма приветствия, которую помнит каждый советский школьник, устарела и звучит слишком формально. Вместо этой фразы лучше использовать аналоги: How are you? How are you doing? или What’s up? (в неформальной обстановке). И не забывайте, что в английском языке вопрос «Как поживаете?» подробного ответа не предполагает.

Pupil

«I am a pupil», — говорили мы о себе на уроках английского языка в школе. Если вы так скажете носителю языка, вас, конечно, поймут, но прозвучит это слово несколько старомодно и формально. Лучше сказать student, schoolboy или schoolgirl.

Little

Big и little были, пожалуй, первыми английскими прилагательными, которые мы узнали в школе. Но на самом деле о чем-то маленьком по размеру лучше говорить small. В слове little есть дополнительное значение — «маленький по отношению ко мне». Кроме того, little можно перевести как «мелочный» или «ничтожный», когда речь идет о человеке. Это слово совершенно уместно, если кто-то рассказывает о своем младшем брате или сестре или описывает свой «миленький, маленький домик». В остальных случаях лучше использовать синонимы: small, tiny, petite и др.

Dinner и Supper

В советских учебниках английского завтрак, обед и ужин назывались соответственно breakfast, dinner и supper. Lunch же переводили как «полдник» или «второй обед». На самом деле жители англоговорящих стран словом lunch называют обед, а dinner — вечерний прием пищи. Supper и вовсе не используется в повседневной жизни, так как слово носит религиозный оттенок. Например, Тайная вечеря переводится на английский как The Last Supper. Такая путаница возникла из-за того, что в английском языке словом dinner называли основной прием пищи, а его время постоянно менялось в связи с развитием британского общества. Например, в Средневековье у работников не было возможности съедать полноценный обед днем, поэтому они брали с собой перекус, который называли lunch, а dinner ждал их дома в конце рабочего дня.

Hip

Словечко hip (модный) было популярным в 60–70-е. Используя его тогда, вы сошли бы за продвинутого человека. Сейчас выражение to be hip звучит старомодно. О модных вещах принято говорить trendy, fashionable, hot, to be in, catch on with.

It is raining cats and dogs

Один из первых фразеологизмов, изученных на уроках английского, безнадежно устарел. Конечно, все его поймут, но вы будете выглядеть как пожилой и старомодный человек. Если вы хотите сказать что-то типа «льет как из ведра» используйте выражение It’s chucking it down.

Shall

Образование будущего времени со словом shall все еще возможно (с местоимениями I и we). Например, I shall cook a turkey tomorrow. Но в таком случае фраза прозвучит немного старомодно и приобретет иной оттенок: «Я намерен завтра приготовить индейку». Также shall широко используется в бюрократических оборотах и вопросах-предложениях. Например, Большой Крис в фильме Гая Ричи говорит: «Let’s pay him a little visit, shall we?» («Давай-ка зайдем к нему в гости»). Нужно иметь в виду, что использование формы shall добавит «британскости» речи. Если ваше произношение не дотягивает до кокни (диалект лондонского рабочего класса) или RP (королевский, или оксфордский английский), то shall в вашем исполнении может прозвучать несколько претенциозно.

Fat

Слово fat (жирный) в современных англоязычных странах воспринимается как проявление дискриминации в отношении полных людей. Употребляя его, вы произведете впечатление грубого человека, который насмехается над физическими недостатками других. Также под негласным запретом находятся слова и выражения stupid (глупый), insane (безумный), crazy (сумасшедший), lame (ущербный), dumb (тупой), differently abled (альтернативно одаренный). Они считаются проявлением эйблизма — предубеждения в отношении людей с ограниченными возможностями.

Pardon me

Российские школьники изучали это словосочетание в числе прочих вариантов, используемых для выражения сожаления: excuse me, I am sorry. Однако pardon me или I beg your pardon считаются устаревшими или слишком формальными фразами. Зато слово pardon вполне уместно, когда вы не расслышали что-то и хотите переспросить: гораздо вежливее будет сказать «Рardon?» или «Excuse me?», чем «What?».

Not at all

Эксперты английского языка призывают отказаться от выражения not at all в качестве ответа на «спасибо» ввиду его заезженности и банальности. Есть масса других способов вежливо ответить на благодарность: it’s my pleasure, don’t mention it, happy to help, anytime, no worries и др.

Form

Form — еще одно старомодное английское слово из отечественных учебников английского языка. Вместо «What form are you in?» уместнее будет спросить «What grade are you in?» Также вместо слова form в Англии используют слово year: We are in the same year at school (Мы в одном классе в школе).

To go in for sport

Многие из нас, будучи школьниками, не раз использовали это выражение, рассказывая о своих увлечениях. Откуда оно взялось в советских учебниках, неизвестно, но современные англичане так не говорят, хотя и поймут, о чем речь. Американцы гораздо меньше знакомы с этим выражением. Если вы хотите сказать, что занимаетесь спортом, можно сказать «I do sports».

What a pity!

Еще одно устаревшее выражение, с помощью которого раньше выражали сожаление. Сейчас вместо него в ходу too bad.

Stewardess

Английский язык вовсю борется с гендерными стереотипами, поэтому все названия профессий, которые указывают на женский или мужской пол, меняют на гендерно-нейтральные. По этой причине слова steward и stewardess заменили на flight-attendant.

Policeman, fireman, barman и т. д.

Названия профессий, содержащие -man, которые мы проходили в школе, употреблять больше некорректно. Их тоже заменили на гендерно-нейтральные, ведь среди пожарных, полицейских, барменов, почтальонов очень много женщин. Fireman превратилось в firefighter, policeman — в police officer, barman — в bartender, а postman — в postperson. Остальные профессии переименовали по схожему образцу.

Mobile phone

Слово «мобильник» устарело уже и в русском языке. Ввиду того что сотовые телефоны (а не стационарные) давно уже стали основным средством связи, необходимость в пояснении отпала. Некоторые уже и слово smartphone считают старомодным. Поэтому лучше говорить «телефон», а по-английски просто phone. Telephone, кстати, тоже считается архаизмом наряду со словами television и refrigerator, которые давным-давно называют tv и fridge.

Roll up the window

Если бы вы ехали на автомобиле в Англии лет 40–60 назад, то выражение Roll up the window (буквально «закрути окно») было бы вполне уместно, ведь раньше автомобильные стекла поднимались c помощью механической ручки, которую нужно было крутить. Когда появились автоматические стеклоподъемники, выражение стало звучать нелепо и ему на смену быстро пришло другое: Put up the window.

Indians

Слово indians (индейцы) в отношении коренных народов Северной и Южной Америки считается неполиткорректным, ведь оно появилось из-за ошибки Колумба. В США их принято называть Native Americans (коренные американцы) или indigenous peoples (индигенные народы), а в Канаде — First Nation People.

Mankind

Нас учили, что человечество — это mankind. Но с тех пор англоязычное общество сделало огромный шаг в сторону гендерной нейтральности языка, и теперь правильнее говорить humankind, так как это слово отражает тот факт, что Земля населена не только мужчинами.

Single

Раньше слово single (одинокий) использовалось для обозначения семейного статуса — не женат / не замужем. Но ввиду того, что общество привыкло клеймить одиноких — как будто если у человека нет пары, он неполноценный, — люди постепенно решили избавиться от этого слова. Вместо single сейчас лучше говорить solo-person (соло-персона). Или — по примеру Эммы Уотсон — self-partnered (сам себе партнер)