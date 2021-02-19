15 неизбитых фактов, которые открывают знаменитостей с неожиданной стороны

Привычные амплуа звезд часто затмевают реальных людей. Но иногда хватает всего одного факта, чтобы образ заиграл новыми красками, а человек приоткрылся нам с совершенно другой стороны. Например, Эмма Уотсон оказалась инструктором по йоге, а Кит Харингтон своим происхождением может затмить любого лорда из «Игры престолов».

AdMe.ru представляет вам подборку подобных неожиданностей. Мы и сами не раз приоткрывали рот от удивления, готовя эту статью к публикации. И надеемся, что нам удастся изменить ваше мнение о давно, казалось бы, знакомых знаменитостях.

1. Кит Харингтон — сын баронета

Это в «Игре престолов» Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона — бастард, который воспитывается в доме высокородного отца лишь из милости. В реальной жизни Кит, а точнее Кристофер Кейтсби Харингтон, — сын 15-го баронета Харингтона, сэра Дэвида Ричарда Харингтона. Кит также является правнуком короля Карла II в 8-м поколении. Род актера имеет собственный фамильный герб, а среди его родни были виконты, пэры и герцоги.

2. Мужья Кэмерон Диас и Николь Ричи — близнецы

Джоэл Мэдден — вокалист группы Good Charlotte, а его брат Бэнджи — гитарист и бэк-вокалист этой же группы. Джоэл — супруг светской львицы, актрисы и певицы Николь Ричи, они женаты больше 10 лет. Именно Николь в 2014 году познакомила брата мужа и свою подругу Кэмерон Диас, которые меньше чем через год поженились.

3. Брат Юэна Макгрегора — пилот ВВС Великобритании

У голливудской звезды Юэна Макгрегора есть старший брат Колин. Именно он, а не троечник Юэн, был главной надеждой семьи — части старинного шотландского клана. Колин блестяще учился, был старостой школы и капитаном школьной спортивной команды. И хотя впоследствии слава Юэна затмила успехи старшего брата, Колин тоже сделал блестящую карьеру: стал пилотом самолета-истребителя и вместе с младшим братом снялся в фильме, выпущенном к столетию Британских ВВС.

4. Норвежской принцессе Марте Луизе пришлось отказаться от использования титула из-за романа с шаманом Дуреком

Известный американский шаман Дурек, среди клиентов которого Гвинет Пэлтроу и Нина Добрев, приобрел неоднозначную репутацию. Например, он утверждал, что может менять возраст человека. В 2019 году у шамана и норвежской принцессы Марты Луизы разгорелся страстный роман. А чуть позже пара основала совместный бизнес: вместе они ездят по миру с лекциями и семинарами, посвященными различным духовным практикам. Но свой титул из рекламы этих мероприятий принцессе пришлось убрать: многие норвежцы считают, что она не имеет права использовать его в коммерческих целях и порочит этим честь королевской семьи.

5. Родной язык Шарлиз Терон — африкаанс

Шарлиз выросла на ферме в Южной Африке, ее родной язык — африкаанс. А общаясь с работниками фермы, она начала говорить на 26 его диалектах. Актерская карьера Терон началась в тот момент, когда сотрудник банка отказался обналичить ее чек и она устроила скандал. После того, как Шарлиз громко излила свое негодование с использованием всех известных ей крепких выражений на английском и африкаансе, стоявший за ней в очереди человек протянул ей визитку. Это был известный импресарио Джон Кроссби.

6. Ученые назвали папоротник в честь Леди Гага

Ученые назвали в честь Леди Гага 2 новых вида папоротника, обнаруженных в Коста-Рике. Один из них получил наименование Gaga germanotta (Джерманотта — настоящая фамилия певицы), а второй — Gaga monstraparva («маленькие монстры Гаги»).

7. Эмма Уотсон — сертифицированный инструктор по йоге

Эмма Уотсон — Гермиона не только на экране, но и в жизни. Помимо съемок в кино она невероятно много успевает. Девушка является послом доброй воли ООН и организатором книжного клуба в инстаграме. А еще она обучилась йоге и медитации и может преподавать их.

8. Бенедикт Камбербэтч целый год прожил в тибетском монастыре

Бенедикт Камбербэтч — лондонец до мозга костей, но в своих духовных поисках добрался аж до Тибета. Там он провел год после колледжа, познавая буддистскую мудрость, обучаясь медитации и преподавая английский язык.

9. Тильда Суинтон — бунтарь

Тильда Суинтон — представительница древнего шотландского рода. История ее семьи насчитывает более 1 000 лет, а родовое гнездо актрисы, поместье Киммергем, похоже скорее на сказочный замок, чем на обычный дом. В аристократическом семействе Суинтон ожидали, что их блестяще образованная дочь выйдет замуж по крайней мере за герцога. Но вместо этого сразу после колледжа она на 2 года отправилась волонтером в Африку, а затем вступила в коммунистическую партию.

10. Кристофер Уокен был укротителем львов

Кристофер Уокен снялся более чем в 100 фильмах. Однако оказалось, что в подростковом возрасте он чуть не променял актерскую карьеру на цирковую: в юности успел поработать дрессировщиком в цирке.

11. Николай Цискаридзе обожает вышивать

Танцовщик Николай Цискаридзе создает первоклассные панно, вышивая гладью и крестом. В интервью он рассказал, что привычка работать иглой возникла из-за необходимости штопать балетные туфли, так как новые были очень дороги. Затем артист вспомнил, как вышивала его няня, и ему захотелось попробовать. Цискаридзе говорит, что это занятие очень успокаивает его.

12. Том Харди — победитель конкурса красоты

В 19-летнем Томе Харди было сложно разглядеть нынешнего брутального красавца. Однако это не помешало ему одержать победу в конкурсе красоты, получить денежный приз и контракт с модельным агентством.

13. У Тома Хэнкса есть греческое гражданство

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон получили гражданство Греции за выдающиеся заслуги перед этой страной. Хэнксу удалось привлечь внимание общественности к разрушительному лесному пожару неподалеку от Афин. Супруги тесно связаны с этим государством: Уилсон наполовину гречанка, а Хэнкс недавно принял православие греческого обряда. У пары есть дом на острове Антипарос.

14. Хью Джекман по образованию журналист

Хью Джекман окончил Сиднейский технологический университет по специальности «журналистика». Но к концу учебы понял, что ему больше нравится стоять по другую сторону микрофона, и выбрал актерское ремесло.

15. В одной из первых рецензий в СМИ Скарлетт Йоханссон назвали веселым поросенком

Красавица Скарлетт снимается в кино с 9 лет, в 11 она уже играла в паре с Шоном Коннери. Но не все сразу и всерьез оценили ее актерский талант. По поводу ее первых ролей газета The Sun написала, что она похожа на веселого поросенка из диснеевского мультфильма.