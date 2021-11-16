15 наших звезд, которые зарабатывают миллионы в кино, но все равно не уходят из театра

Актерская игра в театре многогранна и сложна. Она показывает реальный талант без множества дублей, масок и монтажа. Зрители сидят на расстоянии вытянутой руки от актеров и погружаются в историю, верят эмоциям. Энергетический обмен живого выступления ни с чем не сравним, и поэтому многие знаменитости, даже получая огромные гонорары за съемки, продолжают регулярно выступать на сцене.

Мы в AdMe.ru выяснили, каких российских звезд можно встретить на театральных подмостках. Спойлер: на сцене теперь в качестве актеров пробуют себя и певицы, и телеведущие, и участницы юмористических шоу.

1. Сергей Безруков

Актер играет в спектакле «Сон разума» по повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего». Сергей выступил и автором инсценировки, и режиссером-постановщиком, и главным исполнителем. Он решил превратить гоголевскую повесть в настоящую феерию и на первый план вывести не страдания маленького человека, а фантастические сны и видения безумца. В спектакле использованы трюки, фокусы, спецэффекты, танцы и акробатика. «Мне не интересно показывать во всех подробностях, как чиновник Поприщин постепенно сходит с ума. Мой Поприщин „спит“ и видит сны. В этом состоянии сна разума и происходят все те невероятные вещи, которые описал Гоголь в своих „Записках“», — рассказал Сергей Безруков.

2. Анна Чиповская

Актриса играет в театре Олега Табакова в спектакле «Страсти по Бумбарашу». Постановку возродили после 10 лет молчания и в новом составе. Здесь заняты 45 актеров — почти вся труппа Театра Олега Табакова, а также его студенты. Но, судя по отзывам, спектакль стоит увидеть ради Анны Чиповской. Она воплощает образ бывшей аристократки, которая стала дерзкой разбойницей с весьма откровенным декольте.

3. Анастасия Волочкова

По сюжету в спектакле «Пришел мужчина к женщине» Анастасия играет скромную телефонистку и, по идее, должна была появляться на сцене в простых платьях, однако балерина настояла на том, чтобы выбирать наряды самостоятельно, а также не была согласна с образом в целом, так как он противоречит ее сценическому амплуа.

Из-за разногласий с режиссером спектакль с участием балерины прошел только дважды. Постановщик отстранил Анастасию и ее партнера Саида из-за того, что они критиковали его задумку, музыку, декорации, а также говорили своими словами авторский текст. «Значит, не надо играть», — отметил постановщик Иосиф Райхельгауз.

4. Кристина Асмус

По признанию самой Кристины, она не может жить без театра. Последнее место работы актрисы — театр им. М. Н. Ермоловой, а вообще на сцене она с 17 лет. Причем на данный момент она занята в различных постановках. Но сама она выделяет свою роль в произведении «Леди Макбет Мценского уезда». В своем инстаграме актриса пишет о ней: «Сцена родов и после родов, во время которой я всегда думаю про свою дочь... И во время которой я всегда слышу всхлипывания в зале».

5. Настасья Самбурская

«Не понимаю, как во мне уживаются одновременно 2 эти женщины», — оставила подпись к этим фотографиям в своем инстаграме актриса. Актриса стала известной благодаря сериалу «Универ», но зарекомендовала себя еще и как яркая, харизматичная личность, телеведущая и мастер перевоплощений на сцене.

Настасью можно увидеть в постановках в Театре на Малой Бронной в Москве. Примечательно, что актриса просит не приносить ей цветы, а покупать вместо этого корм для животных.

6. Константин Хабенский

Константин Хабенский сыграл барона Мюнхгаузена в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». В основе постановки — реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. Жанр спектакля определить сложно: комедия плавно перетекает в трагедию и заканчивается фарсом. Но Константин Хабенский, похоже, играет роль своей мечты. Он абсолютно органичен и свободен в образе барона — скачет на столе, как на лошади, у него на голове вырастают рога в виде вишневого дерева, а в конце он улетает на воздушном шаре.

7. Лолита Милявская

Певица исполнила главную роль Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба». Режиссеру пришлось оправдываться за то, что он пригласил на роль певицу, а не актрису. Он отметил, что не сомневался в актерских способностях Лолиты, так она закончила факультет театральной режиссуры. Ему работать с Лолитой было одно удовольствие, она терпеливый человек и настоящий профессионал.

8. Нелли Уварова

Нелли служит в театре РАМТ с 2001 года. Но наибольшая популярность пришла к ней в 2005 году после роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Эта работа стала для актрисы звездной, и до сих пор у многих актриса ассоциируется именно с этим образом. Но на деле артистка может перевоплотится в кого угодно, например в сваху-армянку Хануму в одноименном спектакле.

9. Елизавета Боярская

Актриса известна своими глубокими ролями в кино. Но помимо этого она служит в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге и занята во многих спектаклях. Один из выдающихся — «Братья и сестры», который идет 7 часов. «Провести целый день в театре — это стандарт актерской профессии. Провести целый день в театре, играя 7-часовой спектакль, — это стандарт актера МДТ. Поверьте, этот спектакль не только играется на одном дыхании, но и смотрится тоже — все семь часов», — уверяет артистка.

10. Александр Петров

В 2013 году Александр Петров играл в Гамлета в Театре им. М. Н. Ермоловой, и о нем писали как о неизвестном актере. Для самого актера Гамлет — вызов. Этот образ преследует его еще со времен театрального института. Выбрав для поступления отрывок из знаменитой пьесы, он в свое время услышал от преподавателя нелестное: «Петров, какой ты Гамлет?» И решил доказать — какой. «7 лет. 135 спектаклей. Гамлет стоит обособленно в моей жизни. Я рос, развивался, и Гамлет шел со мной параллельно, как-будто наблюдал за мной, каждый спектакль был проверкой, на совесть, искренность и честность. Мы закрыли спектакль по сути на самом пике. Я очень люблю фразу: „Уходить нужно тогда, когда хочется остаться“», — поделился в своем инстаграме актер.

11. Елена Яковлева

За плечами артистки сотни ролей в фильмах, но звездной для нее стала роль Каменской в одноименном сериале. Но она популярна не только на экране: сразу после окончания университета актриса была принята в театр «Современник» и с 1984 года была задействована в различных спектаклях. Увидеть звезду можно там и по сей день, например, в главной роли Джулии Ламберт в спектакле «Театр».

12. Михаил Пореченков

В спектакле «Бег» по произведению Михаила Булгакова актер играет сразу 2 роли: генерала Григория Лукьяновича Чарноту и беременную даму, существующую в воображении этого героя, — Барабанчикову. Именно они обеспечивают легкие комедийные вкрапления в тяжелую тему спектакля. Актер мастерски сыплет репликами, легко и полушутя. По мнению критиков, эти 2 персонажа, сыгранные Михаилом Пореченковым, становятся самыми яркими и запоминающимися.

13. Ольга Бузова

Ольга исполнила роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа им. М. Горького «Чудесный грузин». В постановке рассказывается о жизненном пути Иосифа Сталина. Выбор девушки на роль раскритиковали в массах, но художественный руководитель театра Эдуард Бояков был непреклонен и посчитал участие Ольги в спектакле оправданным. На показы с участием знаменитости были распроданы все билеты.

14. Екатерина Варнава

Тренд на появление непрофессионалов на сцене поддержала участница шоу Comedy Woman. Она дебютировала в спектакле Александра Молочникова «Бульба. Пир». Первые пробы артистка не прошла, но чуть позже режиссер передумал и взял ее в спектакль. После премьеры на странице Екатерины стали писать поклонники комментарии: «Переиграли всех! Узнал не сразу. Но потом следил весь спектакль. Как жаль, что вы мало где играете. Огромное спасибо!», «Не знала, что вы занимаетесь серьезным искусством. Браво».

15. Екатерина Гусева

В театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля «8 любящих женщин». Екатерина Гусева сыграла в постановке одну из главных ролей — Огюстину. В своем инстаграме актриса поделилась снимком, где она в гриме, седая и наполовину лысая. Плешь имитировали силиконовой накладкой. «Удивили! Восхитили!», «Боже, надеюсь, это парик», «Что они с вами сделали?» — восклицали поклонники на странице звезды.