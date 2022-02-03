15+ наших звезд, которые в своем инстаграме не только стильные фотки постят, но и шутить не забывают

Некоторые знаменитости используют инстаграм как некую выставку своих достижений: постят фотки в модной одежде, кадры из дорогущих отелей и ресторанов, которые их подписчикам вряд ли будут по карману. Но есть и те, кто легко и изящно подшучивает над собой, размещает вызывающие улыбку снимки и поднимает настроение десяткам и сотням тысяч людей.