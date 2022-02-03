15 наших актеров и актрис, которых природа под копирку срисовала со звездных родителей

Ученые решили поставить точку в вечном споре на тему «Мамин или папин?» и опубликовали результаты исследования, которые доказывают, что все-таки «папин». На развитие ребенка в большей степени влияют отцовские гены. Именно от ДНК отца зависит внешность ребенка, его рост и даже продолжительность жизни.

Нам в AdMe.ru захотелось поспорить со светилами науки и на примере наших актерских династий доказать, что дети знаменитых родителей похожи одинаково и на маму, и на папу.

Максим Виторган, сын Аллы Балтер и Эммануила Виторгана

Елизавета Боярская, дочь Ларисы Луппиан и Михаила Боярского

Мария Миронова, дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова

Анна, Артем и Надежда Михалковы, дети Татьяны Михалковой и Никиты Михалкова

Александр Носик, сын Марии Стерниковой и Валерия Носика

Михаил Полицеймако, сын Марины Полицеймако и Семена Фарады

Александр Стриженов, сын Любови и Олега Стриженовых

Павел Табаков, сын Марины Зудиной и Олега Табакова

Мария Машкова, дочь Елены Шевченко и Владимира Машкова

Александр Лазарев (младший), сын Светланы Немоляевой и Александра Лазарева

Владимир Тихонов, сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой

Юлия Меньшова, дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова

Мария Козакова, дочь Алены Яковлевой и Кирилла Козакова

Иван Ургант, сын Валерии Киселевой и Андрея Урганта

Мария Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина

Как вы считаете, на кого больше похож тот или иной герой нашей подборки: на маму или на папу?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.