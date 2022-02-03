15 наших актеров и актрис, которых природа под копирку срисовала со звездных родителей
Ученые решили поставить точку в вечном споре на тему «Мамин или папин?» и опубликовали результаты исследования, которые доказывают, что все-таки «папин». На развитие ребенка в большей степени влияют отцовские гены. Именно от ДНК отца зависит внешность ребенка, его рост и даже продолжительность жизни.
Нам в AdMe.ru захотелось поспорить со светилами науки и на примере наших актерских династий доказать, что дети знаменитых родителей похожи одинаково и на маму, и на папу.
Максим Виторган, сын Аллы Балтер и Эммануила Виторгана
Елизавета Боярская, дочь Ларисы Луппиан и Михаила Боярского
Мария Миронова, дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова
Анна, Артем и Надежда Михалковы, дети Татьяны Михалковой и Никиты Михалкова
Александр Носик, сын Марии Стерниковой и Валерия Носика
Михаил Полицеймако, сын Марины Полицеймако и Семена Фарады
Александр Стриженов, сын Любови и Олега Стриженовых
Павел Табаков, сын Марины Зудиной и Олега Табакова
Мария Машкова, дочь Елены Шевченко и Владимира Машкова
Александр Лазарев (младший), сын Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Владимир Тихонов, сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой
Юлия Меньшова, дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова
Мария Козакова, дочь Алены Яковлевой и Кирилла Козакова
Иван Ургант, сын Валерии Киселевой и Андрея Урганта
Мария Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина
Как вы считаете, на кого больше похож тот или иной герой нашей подборки: на маму или на папу?
Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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