15 нарядов Кейт Миддлтон, которые очень напоминают образы принцессы Дианы

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Зарубежная пресса не раз отмечала, что Кэтрин, герцогиня Кембриджская, повторяет стиль принцессы Дианы. Мы решили сравнить гардероб обеих монарших особ и пришли к выводу, что их вкусы в одежде часто совпадают.

AdMe.ru подобрал 16 нарядов Кейт Миддлтон, на выбор которых герцогиню явно вдохновил образ Дианы, принцессы Уэльской. В конце статьи мы попытались объяснить, почему так происходит.

1.

Принцесса Диана покидает больницу с новорожденным принцем Гарри в 1984 году в красном платье с белым воротником и пальто в тон. Герцогиня Кэтрин выходит из этой же больницы, тоже в красном платье с белым кружевным воротником в 2018 году с сыном Луи на руках.

2.

Кейт, как и Диана, предпочла наряд «тотал блэк» и миниатюрную шляпку с вуалью на День памяти павших. Диана предстала перед публикой в этом образе в 1988 году, Кейт — в 2016 году.

3.

Принцесса Диана выбрала для осеннего выхода 1984 года серый клетчатый пиджак с черным бархатным воротником. Кейт в октябре 2018 года дополнила аналогичный наряд черной водолазкой и джинсами.

4.

Сочетание красного с черным к лицу и блондинкам, и шатенкам. Принцесса Диана отмечала Рождество в ярком пальто и элегантной шляпке со средними полями в 1993 году, а Кейт предстала в аналогичном образе на Параде Суверена в Королевской военной академии в 2006 году.

5.

Для парада в графстве Суррей в 1987 году Диана выбрала белоснежный костюм в стиле милитари. Кэтрин в 2014-м предпочла бело-синий вариант.

6.

В 1983 году Диана предстала перед австралийцами в роскошном розовом платье и вычурной шляпке-таблетке. Кейт выбрала похожую шляпку и платье подобного оттенка от Александра Маккуина в 2017 году.

7.

Для поездки в Новую Зеландию обе монаршие особы выбрали наряд бирюзового цвета и женственную шляпку. Диана блистала в этом образе в 1983 году, а Кейт Миддлтон — в 2014 году.

8.

Беспроигрышное сочетание цвета фуксии с черным декором подходит и шатенкам, и блондинкам. Диана носила яркое полупальто в 1989 году, ее невестка — в 2015-м.

9.

Принцесса Диана посещала Канаду в красно-белом жакете с узором «гусиная лапка» от Moschino в 1991 году. Герцогиня Кембриджская надела удлиненный жакет с тем же узором во время королевского визита в Швецию в январе 2018 года.

10.

Нежно-розовый костюм и элегантную шляпку Диана продемонстрировала во время поездки по Италии в апреле 1985 года. Кэтрин появилась в похожем наряде на приеме в Букингемском дворце весной 2012 года.

11.

Белое платье в черный горошек — это классика, которая никогда не потеряет своей актуальности. Принцесса Диана носила такой наряд в 1987-м, Кейт Миддлтон — в 2013-м.

12.

Диана выписывалась из больницы с новорожденным принцем Уильямом в 1982 году в свободном платье в горошек. Спустя 31 год в очень похожем наряде Кейт Миддлтон держала на руках маленького принца Джорджа.

13.

Роскошную тиару с жемчугом под названием «Любовный узел» очень любила носить принцесса Диана. Кажется, эту тиару полюбила и Кейт Миддлтон: герцогиня появлялась в ней на публике уже 4 раза.

14.

Диана в кремовом приталенном костюме с отложным воротником и миниатюрной шляпке во время посещения острова Уайт в мае 1985 года. Кейт Миддлтон на крещение принцессы Шарлотты в июле 2015 года тоже выбрала светлый костюм приталенного силуэта и изящную шляпку.

15.

Принцесса Диана катается на лыжах в Швейцарии в феврале 1986 года. Спустя 20 лет Кейт также предпочла горы Швейцарии и красный цвет.

Почему так происходит?

Не секрет, что над гардеробом монарших особ работает целая команда стилистов и дизайнеров высшего класса. При выборе наряда важно избегать крайностей: герцогиня не должна выглядеть эпатажно, но и скучным ее образ тоже не может быть. Видимо, стилисты Кейт предпочли пойти проверенным путем и выбрали в качестве ориентира легендарный образ принцессы Дианы, которую называли «королевой сердец». Кроме того, дизайнеры предпочитают не экспериментировать с образом герцогини и часто выбирают классические варианты фасонов и цветов костюмов. Также возможно, что с помощью похожих нарядов Кейт Миддлтон отдает дань уважения своей трагически ушедшей из жизни свекрови.

А вам нравится стиль принцессы Дианы и Кейт Миддлтон?