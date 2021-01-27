15+ наглядных доказательств того, что годы летят настолько быстро, что нет времени перевести дух

Время летит с невероятной скоростью, и лучше всего об этом не дают забыть памятные вещи и тренды, канувшие в Лету. Одни из них спустя годы не на шутку модернизировались и приняли совершенно новую форму. А другие бесповоротно ушли с радаров, оставив в душе многих яркий ностальгический след.

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда приятно окунуться в прошлое, поэтому предлагаем взглянуть на 15+ фото о том, как разительно многое изменилось за каких-то пару десятков лет.

Мобильные телефоны, в частности культовая раскладушка Motorola RAZR, уже являются экспонатами музеев

Фасон джинсов изменился более чем кардинально

Жизнь многих людей поменялась коренным образом

Такой iPod сейчас можно купить за $ 20. А когда-то он стоил немалых денег

Нотр-Дам уже не тот, что раньше

Кассеты из сокровищ превратились в ненужный хлам

«Вспомнила, как искала и покупала эти кассеты. Cамописные с редкими песнями давались на один день, и то не каждому. Эх, была эпоха»

Время не пощадило и Старков из «Игры престолов». Разница между фото — 10 лет

С чего начинался The Sims

Льды в Арктике неумолимо тают

«Кто-нибудь помнит те маты, которые почти не смягчали падение на уроках физкультуры?»

Pringles впервые за 20 лет поменял логотип

«Справа — игрушки, которые мне подарили примерно в 2 года. Слева — их современные версии, купленные в интернете. Ощущение ностальгии по детству зашкаливает»

Почти 30 лет спустя после «Секретных материалов»

Многие уже почти забыли, что такое телефон-автомат

Представления о дурном вкусе поменялись на 180 градусов