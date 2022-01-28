15 музейных диковинок, от вида которых можно получить годовую дозу ярких впечатлений

Теперь-то мы точно знаем, как выглядит Uber из XVIII века, жилище ведьмы, а также очень, ну просто очень старая перечница, и все благодаря виртуальному путешествию по известнейшим музеям мира. И тут есть на что посмотреть.

Мы в AdMe.ru уверены, что в музеях можно получить не меньше впечатлений, чем на американских горках, ведь от некоторых фактов и историй прямо-таки захватывает дух. А в конце статьи вас ждет бонус, который показывает, как на самом деле выглядели древнегреческие и римские статуи.

У этой буханки хлеба из Помпей сумасшедшая история: пекарь положил ее в печь как раз перед извержением Везувия. Под слоем пепла она окаменела, и через 2 000 лет ее нашли археологи

Вот рецепт этого хлеба: закваска для хлеба — 600 г

сахар — 4 ч. л.

соль — 4 ч. л.

вода — 500 мл

полбяная или гречневая мука — 500 г

цельнозерновая или обычная мука — 500 г Как приготовить хлеб, смотрите в этом видео.

Детская деревянная лошадка, римский период, 30 год до н. э.

Очень, очень старая перечница: она была создана в римский период, в III–IV веках н. э.

Самая древняя соломенная шляпа в мире — ей 1 500 лет. Правда, некоторые исследователи говорят, что это вовсе не шляпа, а миска. Египет, 427–557 годы н. э.

Керамическая подушка. Корея, XII–XIII века. Возможно, такая конструкция помогала сохранять прохладу летом

Головоломка из 11 ажурных шаров, вырезанная из цельного куска слоновой кости. Китай, XIX век

Обручальное кольцо. Домик с откидной крышей, возможно, символизирует супружескую жизнь. США, XIX век

Застежка-паж — зажим, который приподнимает подол пышной юбки, чтобы она не волочилась по земле, и крепится к поясу лентой или цепочкой. XIX век

А вот Uber XVIII века: эту богато украшенную кабину с пассажиром переносили на свои плечах 2 человека, так как для повозки европейские улочки были слишком узкими

Чернильница Екатерины II в виде софы (гелиотроп, перламутр, золото). Париж, XVIII век

Эти очки для защиты от яркого арктического солнца были сделаны мастерами народа долганов из металла, бисера и оленьей шкуры. XIX век

Это современная версия восьминогой куклы, которые были популярны в XIX веке. Платье скрывало ноги, и казалось, что кукла ходит. Вот такая старинная «Барби»

В 1915 году пожилая леди передала музею Питт-Риверса эту бутылочку, сказав, что в ней живет ведьма и открывать ее нельзя, не то будут большие проблемы

Ветка красной смородины (золото, нефрит, горный хрусталь), фирма Карла Фаберже. Россия, начало ХХ века

Ну и напоследок доказательство, что котики всегда остаются котиками. Фигурка из нефрита. II–III века н. э.

Бонус: Бостонский музей изящных искусств показал, как раньше выглядели древнегреческие и римские статуи (они были раскрашены!)

Эксперты музея провели анализ мраморной статуи Афины Парфенос (II или III век н. э.) и создали цифровую реконструкцию, которая показывает, как могла выглядеть Афина тысячу лет назад.

Какое произведение искусства в музее произвело на вас незабываемое впечатление?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.