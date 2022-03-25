15 трендов, о которых мы с облегчением забыли. А они вновь вернулись в 2022-м

Как известно, мода непредсказуема и циклична — бывает так, что многие тренды, которые мы уже успели проводить, триумфально возвращаются и занимают почетное место в гардеробах модниц. В итоге культовые образы, знакомые многим еще с детства, внезапно возвращаются не только на подиумы, но и на улицы городов.

Мы в AdMe.ru придерживаемся точки зрения, что стоит следовать не столько за модой, сколько за здравым смыслом и выбирать вещи по душе. Однако, на наш взгляд, некоторые тренды из прошлого были действительно достойными, и мы рады их возвращению.

Украшения из пластика

Помните пластмассовые кольца и серьги из нашего детства? Теперь можно утверждать со всей уверенностью, что они снова в тренде. Сегодня такие игрушечные украшения носят главные модницы планеты.

Расклешенные легинсы

Легинсы давно заняли почетное место в гардеробе современных женщин, однако в этом году в моде будут не только обтягивающие варианты, но и расклешенные. Совсем как 20 лет назад. Правда, на сей раз модные бренды предлагают поэкспериментировать и выбирать не однотонные легинсы этого ретросилуэта, а более яркие и дерзкие.

Мешковатые джинсы

Широкие джинсы завоевали сердца модниц еще в 80-х и в середине 90-х, однако потом им на смену пришли более узкие варианты. О том, что джинсы скинни постепенно уходят из нашего гардероба, стало понятно еще в 2021-м. Уже тогда дизайнеры выступили за свободный и более комфортный крой. В 2022 году многие бренды сохранили этот подход, представив мешковатые джинсы в качестве главного тренда.

Комбинезоны

В 90-х многие носили комбинезоны из денима. Это было удобно и практично, а также избавляло от мук ежедневного выбора рубашек, футболок и брюк. Сегодня этот предмет гардероба уверенно возвращается в моду во многом благодаря своей универсальности и многофункциональности.

Кожаные пиджаки и тренчи

Кожаные плащи стали популярными после выхода культового фильма «Матрица» в 1999 году. Потом мода на пиджаки и блейзеры из кожи несколько поутихла, но в этом году мы видим явное возрождение этого тренда в среде звезд и инфлюэнсеров — от Беллы Хадид до Роузи Хантингтон-Уайтли.

Миниатюрные сумочки

Мини- и микросумки то уходили, то вновь возвращались в нашу жизнь последние несколько сезонов. В какой-то момент модные издания утверждали, что мода прошла и можно отложить эти аксессуары на дальнюю полку. Так вот, теперь настало время их достать — они снова в почете.

Мини-юбки со складками

В 1998 году вышел клип Бритни Спирс «Baby One More Time», где певица предстала в образе школьницы в мини-юбке со складками. Вскоре этот образ стал культовым, и его стремились повторить многие девушки. Сегодня внезапно этот прежде забытый тренд возродился, и мини-юбку можно увидеть в самых разных комбинациях: от блузы с рюшами до толстовки с капюшоном.

Очки из 90-х

Если у вас завалялись винтажные солнцезащитные очки из 90-х, настало время стряхнуть с них пыль и продумывать модные образы, потому что теперь эти ретромодели снова актуальны: круглые, в тонкой металлической оправе, узкие овальные, спортивные, «кошачий глаз».

Розовый цвет

Еще недавно казалось, что насыщенный розовый цвет остался в конце 90-х — начале нулевых. Как бы не так. Институт цвета Pantone выбрал яркий оттенок под название Innuendo в качестве одного из лидеров в этом весенне-летнем сезоне.

Заниженная талия

Мода из нулевых возвращается. И если еще совсем недавно речь шла разве что о джинсах с низкой посадкой, то теперь дизайнеры немного переосмыслили этот тренд и предлагают попробовать примерить аналогичные брюки. Кстати, в нынешней интерпретации вовсе не обязательно оголять живот. Можно сочетать брюки, например, со свитерами или джемперами.

Угги

В начале 2000-х это был настоящий бум, но со временем угги превратились скорее в антитренд. Кто бы мог подумать, что в 2022-м эти удобные сапоги вновь вернут себе былую славу. Сегодня их можно заметить на ногах таких звезд, как Дуа Липа, Ирина Шейк, а Шер вообще стала лицом рекламной кампании UGG.

Сандалии-гладиаторы

Сандалии с высокой шнуровкой были знаковой обувью середины 2000-х, и вот в этом году они триумфально вернулись на подиумы. Например, обновленную их версию можно увидеть в модных показах Valentino.

Баски

Вещи с басками были в гардеробах модниц в 2010-х, когда в моде были женственные силуэты. И если судить по Неделе моды в Париже, то платья и топы-пеплум — обтягивающий силуэт и баска на талии — вернули свои позиции. Так, они появились в коллекции Givenchy.

Велосипедки

Еще недавно утверждалось, что от велосипедок все устали и их пора отложить в дальний угол. Кто бы мог подумать, что в 2022 году модные эксперты предложат нам вернуть в гардероб эту вещь. Сегодня предлагается сочетать их с короткими теннисными юбками или надеть под платье-комбинацию.

Туфли на высоком толстом каблуке

В этом году к нам вернулись туфли на высоком толстом каблуке с закругленным мыском и ремешком на подъеме. Совсем как в 70-х. Кстати, эксперты утверждают, что, несмотря на свой громоздкий вид, эти туфли на самом деле довольно комфортны в носке.