15 модных профессий, которые можно получить не выходя из дома

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Сегодня благодаря интернету и развитию высоких технологий любое хобби можно превратить в профессию. Причем образование стало доступно в любом возрасте и в любом уголке земли.

Для тех, кто не знает, где применить свои способности и кем пойти работать, AdMe.ru составил список актуальных и востребованных профессий, обучиться которым можно в режиме онлайн.

1. IT-евангелист

Его задача — продвинуть в массы какую-либо технологию, сервис, программу, привести потенциальных покупателей в восторг от продукта. Первым IT-евангелистом считают Гая Кавасаки — одного из работников компании Apple, который знакомил аудиторию с продукцией этого бренда. Технический евангелист должен быть немного программистом, немного журналистом, пиарщиком и дипломатом одновременно. В его обязанности входит ведение блогов, страничек в соцсетях, участие в переговорах, публичное выступление перед аудиторией. Зарплата IT-евангелиста начинается от $30 000 в год. Где научиться: на курсах по программированию и копирайтингу.

2. Таргетолог

Видели неожиданно возникающую рекламу в инстаграме, которая будто отражает ваши желания? Это все работа таргетолога. Он занимается настройкой таргетированной рекламы в поисковых системах и социальных сетях. Его задача — выявить целевую аудиторию и настроить рекламу так, чтобы она привлекала нужных клиентов. Где научиться: здесь помогут только самообразование и опыт работы. Эта книжная подборка будет полезна для тех, кто хочет заняться таргетингом.

3. Байер

Байер — это эксперт по трендам и новинкам фешен-индустрии. Получить работу можно в бутиках и магазинах одежды. В его задачи входит отбор вещей, которые будут пользоваться спросом у покупателей. Для этого нужно быть в курсе модных тенденций и владеть информацией о спросе. Средняя зарплата байера на Западе — $ 5 000 в месяц. Где научиться: можно начать с практики — устроиться на работу продавцом в бутике и постоянно отслеживать современные тенденции. Короткий онлайн-курс можно пройти в Лондонском колледже моды при Университете искусств в Лондоне. Дистанционные курсы также предлагают агентство Fashion Consulting Group и Высшая школа экономики.

4. ГМО-агроном

Специалист по использованию генно-модифицированных продуктов в сельском хозяйстве. Такой профессии официально еще не существует. В России она предположительно появится после 2020 года. Чтобы стать одним из первых в этой, без сомнения, перспективной области, можно начать подготовку уже сейчас. Где научиться: французские ученые запустили онлайн-курсы, которые помогут познакомиться с генной инженерией.

5. Копирайтер

Копирайтер пишет тексты для сайтов, в основном рекламные, с целью увеличить продажи, презентовать идею, компанию, человека. Можно работать как в офисе, так и удаленно, по удобному графику. Где научиться: пройти онлайн-курсы — на английском или русском языках, читать специальную литературу и, конечно, много писать.

6. SMM-специалист

Человек, который продвигает и раскручивает продукцию, услуги компании в соцсетях. Его задача — привлечь как можно больше клиентов, создать положительное общественное мнение о заказчике. Большинство SMM-специалистов получают образование самостоятельно: читают книги по интернет-маркетингу и рекламе. Где научиться: как такового базового образования SMM-специалиста не существует. Необходимые знания можно получить на онлайн-курсах — русскоязычных и иностранных. А дальше только практика.

7. Визажист

Красота всегда в моде, поэтому визажисты никогда не останутся без работы. Если у вас есть эстетический вкус, то можете освоить основы макияжа не выходя из дома. Где научиться: например, у известных бьюти-блогеров, которые на YouTube-каналах или страничках в инстаграме делятся секретами макияжа. Если вы хотите стать сертифицированным специалистом, то дистанционные курсы предлагают Академия визажного искусства, Международная открытая академия, Международный институт карьеры.

8. Кондитер

Домашние торты и другие десерты на продажу сейчас готовят многие. Услуга имеет большой спрос. Где научиться: дистанционно как в российских кулинарных школах, так и зарубежных, например американской или канадской. И постоянно тренироваться и повышать свою квалификацию.

9. Видеомонтажер

Чтобы зарабатывать монтированием видео, совсем не нужно фундаментальное образование. Нужен талант, творческое мышление, интерес к технологиям и знание специальных компьютерных программ. Где научиться: интернет-курсы по основам видеомонтажа и освоению необходимых программ: Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro. По их окончании выдают сертификат. А дальше дело за опытом и портфолио. Монтируйте видео и выкладывайте в соцсети.

10. Фоторетушер

Любой текст — в журналах, интернет-СМИ, на рекламных сайтах — требует качественной иллюстрации. Для этого и нужны фоторетушеры, которые из обычной фотографии могут сделать произведение искусства. Где научиться: дистанционные курсы по основам фотографии предлагают Нью-Йоркский институт фотографии и другие зарубежные вузы. Освоить фоторедакторы Photoshop или Lightroom можно самостоятельно на бесплатных или платных курсах.

11. Nail-стилист

Или, иначе говоря, мастер по маникюру и педикюру. Правда, чтобы стать успешным, современный мастер должен уметь не просто качественно выполнять заказ клиента, но и подходить креативно к дизайну ногтей. Можно как работать по найму, так и создать свою базу клиентов и работать по удобному графику. Где научиться: достаточно пройти онлайн-курсы — на русском или английском языках. Длительность обучения — около 2–3 месяцев. И дальше практиковаться и постоянно повышать квалификацию. В сети доступны бесплатные видеоуроки.

12. Художник-иллюстратор

Если у вас развит художественный вкус, вы умеете рисовать, а может, даже окончили художественную школу, то эта профессия для вас. Можно создавать иллюстрации к книгам, журналам, печатным и цифровым СМИ, компьютерным играм, сайтам. В общем, спрос на иллюстраторов высок. Где научиться: выбор широк — от платных курсов до бесплатных видеоуроков для самообучения.

13. Оператор дрона

Или, по-другому, «внешний пилот» — человек, управляющий беспилотным летательным аппаратом. Совсем молодая, но очень востребованная профессия, прежде всего в сфере фото- и видеосъемки. Получив опыт, вы можете зарабатывать около $ 100 за час съемки. Управлять беспилотником весом более 30 кг без длительного обучения и специального свидетельства, конечно, никто не разрешит, но управление дроном до 30 кг можно освоить на онлайн-курсах. Где научиться: онлайн-обучение на оператора дрона предлагает Пенсильванский университет. Пройдя дистанционное обучение, можно также стать сертифицированным фотографом, снимающим с помощью беспилотника.

14. Программист

Это широкое название специалистов, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Они делятся на веб-разработчиков, разработчиков компьютерных игр, мобильных разработчиков. Существуют Java-, iOS-, Android-программисты. Многим кажется, что научиться этому самостоятельно невозможно, но существуют реальные истории, которые доказывают обратное. Где научиться: онлайн-курсы по программированию на русском и английском языке и, конечно, образовательные каналы на YouTube.

15. UX-аналитик

UX-специалист делает сайт удобным для пользователя: упорядочивает и структурирует весь контент на сайте и делает его понятным. Его задача — собрать данные об аудитории и проанализировать, какие элементы и разделы более интересны пользователю, а какие менее. И затем на основе этих данных разработать интерфейс сайта. Где научиться: онлайн-лекции предлагают несколько универститетов США. Можно найти лекции и на русском языке.