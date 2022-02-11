15 модных фишек, которые мы можем перенять у француженок, чтобы все окружающие восхищенно говорили: «Шарман!»

Так уж повелось, что французская мода издавна считается эталонной. И зачастую именно местные красотки задают актуальные тренды. В итоге парижский стиль копируют модницы по всему миру, старясь выглядеть элегантно, но в то же время непринужденно, совсем как настоящие француженки.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили статьи и блоги французских модниц и попытались разобраться, в чем же заключается секрет местного шарма. Вот лишь некоторые фишки, которые мы решили взять на вооружение.

Фирменная французская челка

Прическа играет огромную роль в образе каждой француженки. Наверное, самое главное правило заключается в том, что волосы не должны выглядеть слишком идеально. Секрет фирменной небрежной челки француженок довольно прост: он заключается в технике стрижки. По словам местного стилиста, если вы выстригаете длинную челку, ее концы и края должны быть как бы рваными. Не стоит делать густой срез и тем более стричь челку машинкой. Вы не должны выглядеть так, будто только что вышли из салона.

Грубые мужские ботинки

Француженки достигли совершенства в искусстве сочетать женские и мужские вещи в своем гардеробе. Это может быть костюм в мужском стиле в сочетании с туфлями на каблуке или массивные ботинки вместе с платьем или юбкой. Такой образ, построенный на контрасте, точно не останется незамеченным.

Классические принты

Что касается принтов и узоров на одежде, то в этом вопросе французские модницы довольно консервативны и предпочитают классику. Помимо знаменитой черно-белой полоски, они любят наряды в горошек, в клетку, а также не пренебрегают леопардовым принтом. Это узоры вне времени, которые никогда не выйдут из моды.

Небрежный вид

Один из важнейших секретов француженок заключается в том, чтобы не выглядеть чересчур идеально. У окружающих при виде вас не должно сложиться впечатление, что вы слишком старались. Расстегните несколько пуговиц, распустите волосы, накиньте на плечи пиджак или тренч и небрежно повяжите шарф вокруг шеи — и вуаля, образ истинной парижанки готов.

Белые брюки или джинсы

Увы, но белые брюки у нас не в почете: видимо, это не очень практично в наших широтах. Однако именно белые джинсы и брюки — важнейший предмет гардероба француженок. Как правило, они носят их в весенне-летний сезон и осенью. По мнению местных модниц, это универсальная вещь, которая мгновенно освежает образ и сочетается практически с любой одеждой и обувью.

Соломенные сумочки

Соломенные сумки у многих ассоциируются исключительно с пляжем. Однако для француженок это важный аксессуар весенне-летнего сезона. А кто-то может грамотно вписать сумочки из соломы даже в осенний гардероб. Они обладают довольно необычной текстурой и позволяют сделать образ более интересным.

Простые цвета и оттенки

Француженки, как правило, придерживаются нейтральной палитры в гардеробе и добавляют в образ цвет с помощью яркой помады или шарфа. Кстати, вещи простых цветов гораздо проще сочетать между собой и дополнять броскими аксессуарами.

Узкие черные брюки или джинсы

Француженки очень любят одежду черного цвета. Да, на ней особенно заметны все собранные ворсинки и волосы, но зато она стройнит, подходит буквально ко всему и никогда не выходит из моды. Так что узкие черные джинсы или брюки — незаменимая вещь в гардеробе местных модниц. И если они сомневаются в том, что надеть, то выбирают черные джинсы.

Натуральный цвет волос

Француженки предпочитают естественные оттенки волос, которые подходят к цвету их глаз и лица. К тому же местные модницы довольно практичны и даже если идут к колористу в салон, то выбирают оттенки, которые потом потребуют минимального ухода. Женщины во Франции просто не хотят каждый месяц бегать к специалисту и красить волосы. Поэтому они любят такие техники окрашивания, как балаяж и омбре.

Подчеркнутая талия

Француженки тоже любят вещи oversize, но все-таки стараются следить за тем, чтобы контуры фигуры хотя бы немного считывались даже под свободной одеждой. Необязательно все время подчеркивать талию ремнем или поясом: можно, к примеру, обозначить ее с помощью рубашки, повязанной узлом.

Балетки и мокасины вместо туфель на каблуках и кроссовок

Парижский стиль считается синонимом элегантности, но при этом француженки не очень-то жалуют обувь на каблуках. Вы редко увидите местную модницу расхаживающей в течение дня на шпильках. Вместо этого они предпочитают носить туфли на плоской подошве, такие как мокасины, шлепанцы и, конечно же, балетки. Само собой, каблуки тоже имеют право на существование, но главное правило — в обуви должно быть удобно передвигаться. Кстати, заметьте, кроссовки не входят в число любимой обуви парижанок.

Расстегнутые манжеты на рубашке

Белая рубашка — базовый элемент гардероба для многих женщин. Однако француженки носят ее совершенно по-особенному. Во-первых, нередко они находят подходящие рубашки в мужском отделе, ведь именно мужская рубашка придает образу особую непринужденность и чувственность. Кроме того, мужские рубашки можно смело носить как платья. Во-вторых, местные модницы предпочитают носить манжеты рубашек расстегнутыми: это делает образ более легким и раскованным.

Красный цвет

Несмотря на то, что француженки предпочитают нейтральные и спокойные оттенки в одежде, они вовсе не против того, чтобы сделать яркий акцент в своем наряде. В этом случае им на помощь приходят аксессуары красного цвета. Это может быть берет, сумочка, шарф или туфли. В итоге получается сбалансированный, но в то же время игривый образ.

Оголенные ноги

Местные женщины никогда не упустят возможности продемонстрировать миру свои ноги. Однако для этого вовсе не обязательно носить мини: можно, к примеру, обзавестись платьем или юбкой с высоким разрезом. Кстати, если позволяет погода, некоторые француженки отказываются от колготок.

Своя фишка в образе

Француженки считают необходимым создать свой фирменный уникальный образ. Если речь идет об одежде, то это значит, что важно быть верной самой себе, а не слепо следовать модным трендам. Это же правило можно применить не только к гардеробу, но и в целом к внешнему виду. Нужно разработать свой собственный стиль, которого стоит придерживаться, несмотря на переменчивую моду. Пусть вы не будете идеальны во всем, главное — быть уверенной в себе, и тогда вас точно запомнят.