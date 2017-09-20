Эти 15 моделей показали своих мам, и теперь понятно, откуда такая красота

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Мамы способны творить чудеса. Их любовь и поддержка помогают детям достичь любых высот и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Так случилось и у этих девочек. Сегодня мы знаем их как всемирно известных моделей, а еще недавно они были маленькими дочками, в которых очень верили их мамы. AdMe.ru предлагает взглянуть на звездных красавиц и их замечательных матерей.

15. Миранда Керр и Тереза Керр

Сразу видно, от кого Миранда Керр унаследовала свое обаяние. Вы только посмотрите на эти глаза и улыбки! Тереза Керр всегда поддерживала дочь и даже помогала ей запустить собственную линию косметики Kora Organics.

14. Ирина Шейк и Ольга Шайхлисманова

Мама Ирины Шейк, прекрасная Ольга Шайхлисманова, преподаватель музыки по профессии, работала на двух работах, чтобы вырастить двух дочерей. Ольга своим примером показала им, что всего можно добиться, если приложить достаточно усилий.

13. Кара Делевинь и Пандора Делевинь

Пандора Делевинь подарила миру троих прекрасных дочерей, младшая из которых, Кара, поражает своей необычной красотой. Все три девочки с детства были увлечены модой, и это неудивительно, ведь их мама — профессиональный шопер сети Selfridges.

12. Жизель Бюндхен и Ванья Бюндхен

Жизель — просто копия своей мамы в молодости. Впрочем, Ванья и сегодня выглядит очень эффектно и с гордостью носит звание матери сразу пятерых дочерей.

11. Хайди Клум и Эрна Клум

Хайди и ее мама Эрна невероятно похожи, а еще они очень близки. Эрна Клум — профессиональный стилист, так что именно она привила дочери любовь к миру моды. И до сих пор они вместе делают новые стрижки и подбирают образы.

10. Наталья Водянова и Лариса Кусакина

Лариса Кусакина одна вырастила троих дочерей и всегда служила для девочек примером жизнелюбия и оптимизма, а сегодня она активно занимается социальными проблемами и даже успевает вести мини-бизнес по продаже домашних пирожков. Для души, конечно же.

9. Наоми Кэмпбелл и Валери Кэмпбелл

На фотографии сразу три поколения прекрасных женщин Кэмпбелл. Валери, мама Наоми, слева, и выглядит она просто невероятно. Раньше она была профессиональной балериной и много гастролировала, так что красоту, обаяние и тягу к славе Наоми точно унаследовала от мамы.

8. Сестры Хадид и Иоланда Хадид

Бэлла и Джиджи Хадид, востребованные и успешные модели, унаследовали не только красоту, но и склонность к профессии от своей прекрасной мамы Иоланды Хадид. Помимо девочек у красавицы Иоланды еще есть сын Анвар, и он тоже посвятил себя модельному бизнесу.

7. Каролина Куркова и Ева Куркова

Впечатляющий рост Каролина Куркова унаследовала от своего отца, профессионального баскетболиста Йозефа Курки, а необычную внешность — от мамы Евы, которой удалось вырастить такую самодостаточную и успешную дочку.

6. Адриана Лима и Мария де Граса Лима

Мария де Граса Лима, социальный работник, вырастила дочку одна. Мама всегда одобряла стремление дочери стать врачом, но, когда та увлеклась модельным миром, мама поддержала ее новое начинание, и не зря.

5. Тайра Бэнкс и Кэролайн Бэнкс

Мама Тайры Бэнкс Кэролайн — тоже творческая личность. Она была менеджером моды и фотографом НАСА. Именно она привила дочери чувство стиля и открыла ей двери в мир моды. А Тайра называет маму своим любимым фотографом.

4. Кейт Аптон и Шелли Аптон

Мама Кейт Аптон Шелли не только красавица, но и спортсменка. Она профессионально занималась теннисом и даже получила звание чемпиона в штате Техас. Именно ей Кейт обязана юношеским увлечением конным спортом и тремя победами в соревнованиях среди юных наездников.

3. Алессандра Амбросио и Люсильда Амбросио

Мама Алессандры Амбросио Люсильда с раннего детства поддерживала мечту дочери стать известной моделью. Они с отцом девочки, Луисом, владели автозаправочной станцией, которая приносила неплохой доход, так что дочери оказывали всю возможную финансовую и моральную помощь.

2. Роузи Хантингтон-Уайтли и Фиона Хантингтон-Уайтли

Красоту и секреты идеальной фигуры Роузи Хантингтон-Уайтли, несомненно, унаследовала от своей мамы Фионы, ведь она профессиональный фитнес-тренер.

1. Эмили Ратаковски и Кэтлин Балгли