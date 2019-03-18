15 моделей, которые разрушили традиционные представления о красоте

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Хотя стандарты красоты давно и прочно засели в головах людей, современный модельный бизнес постепенно приходит к осознанию того, что яркая внешность не ограничивается миловидным лицом и точеной фигурой. Меняющиеся тенденции также благотворно влияют на сознание обычных девушек: благодаря им они учатся подчеркивать свою индивидуальность и не корить себя за недостатки.

Мы в AdMe.ru нашли успешных моделей, которые разрушают привычные каноны красоты.

1. Тандо Хопа

Помимо работы моделью девушка занимается еще и адвокатской деятельностью. Тандо — альбинос, а в Африке, откуда она родом, такая особенность внешности является практически проклятием. Дело в том, что яркие лучи африканского солнца для людей, страдающих альбинизмом, чреваты онкологией и слепотой.

2. Анастасия Саленко

Эта украинская модель родилась в Херсоне, но живет в Киеве. «Инопланетная» внешность Анастасии привлекла внимание таких изданий, как Vogue Thailand и L’Officiel. Также девушка сотрудничает с украинскими брендами и часто путешествует.

3. Анна Маринич

Анна с детства страдает алопецией — заболеванием, при котором частично выпадают волосы, в том числе с бровей и ресниц. В прошлом году фото девушки вошли в подборку портретов людей с разными особенностями внешности. Это состоялось в рамках проекта «История особенной красоты» Юлии Отрощенко, который был представлен в Музее архитектуры и дизайна. Для Анны это была первая профессиональная фотосъемка, которая дала старт модельной карьере.

4. Кейт Грант

Кейт стала первой в истории девушкой с синдромом Дауна, выигравшей международный конкурс красоты. 19-летней модели из Северной Ирландии достался главный титул в номинации «Подростки». Грант интересуется модой с 13 лет, и родители всегда поддерживали ее начинания, связываясь с модельными агентствами, но те отвечали отказом. Наконец давняя мечта девушки сбылась.

5. Тами Глаузер

Тами начала карьеру по модельным меркам поздно — в 27 лет. Она участвует как в фотосъемках, так и в модных показах. А благодаря андрогинной внешности девушка снимается и для мужских журналов, например Numéro Homme.

6. Слик Вудс

Из-за широкой щербинки между зубами и очень короткой стрижки в детстве Слик слыла гадким утенком. Сейчас девушка — успешная модель и фаворитка Рианны. Певица узнала о Вудс благодаря инстаграму, который, в свою очередь, модели посоветовал завести Канье Уэст, в свое время предлагавший ей сотрудничество.

7. Велвет Д’Амур

Велвет Д’Амур имеет рекордный вес для модели — 136 кг. Она сотрудничала с Жаном-Полем Готье и Джоном Гальяно, а также снялась для Vogue.

8. Эйприл Стар

Эйприл было 6 лет, когда у нее диагностировали витилиго, которое сильно ударило по самооценке девочки. Но родители решили не сдаваться и ни в чем не ограничивать любимую дочь. Через несколько лет Стар пригласили на американское шоу The Real, где будущая модель познакомилась с Винни Харлоу, которая всегда служила ей примером для подражания. Сейчас Эйприл снимается для различных модных журналов, а также ведет мотивирующий инстаграм.

9. Мариан Авила

Мариан — первая испанская модель с синдромом Дауна. Девушка давно мечтала поучаствовать в дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке. Ее мечта осуществилась: одна из моделей дизайнера Талиши Уайт увидела пост Мариан в сети, рассказала Талише, и та связалась с нею. Сейчас Авила сотрудничает с Vogue и Harper’s Bazaar.

10. Тесс Макмиллан

Техасская модель с роскошной копной рыжих волос изначально мечтала об актерской карьере (за ее плечами 2 года актерской школы). Однако после примечательной съемки для сайта models.com судьба Макмиллан была определена. На сегодняшний день Тесс отметилась в совместной работе с такими брендами, как JCPenney и Zalando, а также поучаствовала в рекламной кампании Marc Jacobs и снялась для британского Vogue.

11. Исса Лиш

У Иссы интересное происхождение: она наполовину японка, наполовину мексиканка. Девушка ведет вдохновляющий инстаграм, после просмотра которого чувствуешь себя добрым знакомым необычной модели.

12. Элис Уилсон

Элис из тех, кого называют «поцелованная солнцем» — ее лицо испещрено веснушками. Но это не единственная особенность модели: считая, что между красотой и несовершенством стоит знак равенства, кареглазая от природы девушка часто надевает одну голубую линзу.

13. Джазель Занотти

Джазель увлекается бодиформингом и любит яркий макияж. Своим экстравагантным внешним видом девушка обязана дружбе с музыкантами из Die Antwoord.

14. Серафима Соловьева

Серафима любит представать в образе лысой выпускницы гимназии. Модель убеждена, что женственность заключается не только в роскошных волосах.

15. София Хаджипантели

Греческая модель окрашивает свои густые брови в черный цвет, чтобы подчеркнуть их еще больше. В свое время София позировала в образе мексиканской художницы Фриды Кало, также имевшей заметные брови.