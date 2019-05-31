15+ метисок, которых природа наградила уникальной внешностью
Людям, в чьих жилах течет кровь нескольких рас, сложно остаться незамеченными — они невольно притягивают взгляд и надолго остаются в памяти. И вы можете убедиться в этом лично, заглянув в статью.
Красота вдохновляет, и AdMe.ru в очередной раз предлагает посмотреть на девушек, которые взяли самые яркие черты породнившихся народов.
1. Нидерланды + Индонезия
2. Англия + Филиппины
3. Иран + Тайвань
4. Филиппины + Мексика
5. Гваделупа (коренные жители) + Франция
6. Колумбия + Италия
7. Китай + Турция
8. Франция + Япония
9. Индия + Австралия
10. Ирландия + Пуэрто-Рико + Нигерия
11. Маврикий + Испания
12. Куба + Корея
13. Китай + Италия
14. Россия + Казахстан
15. Индия + Франция
16. Доминикана + Вьетнам
А вы смогли бы узнать черты некоторых национальностей без подписи?
Фото на превью 𝐀𝐌𝐀𝐑𝐀 𝐕𝐀𝐘𝐃𝐄𝐑 / instagram