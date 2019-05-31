15+ метисок, которых природа наградила уникальной внешностью

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Людям, в чьих жилах течет кровь нескольких рас, сложно остаться незамеченными — они невольно притягивают взгляд и надолго остаются в памяти. И вы можете убедиться в этом лично, заглянув в статью.

Красота вдохновляет, и AdMe.ru в очередной раз предлагает посмотреть на девушек, которые взяли самые яркие черты породнившихся народов.

1. Нидерланды + Индонезия

2. Англия + Филиппины

3. Иран + Тайвань

4. Филиппины + Мексика

5. Гваделупа (коренные жители) + Франция

6. Колумбия + Италия

7. Китай + Турция

8. Франция + Япония

9. Индия + Австралия

10. Ирландия + Пуэрто-Рико + Нигерия

11. Маврикий + Испания

12. Куба + Корея

13. Китай + Италия

14. Россия + Казахстан

15. Индия + Франция

16. Доминикана + Вьетнам

А вы смогли бы узнать черты некоторых национальностей без подписи?

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