15 крошечных деталей в образе, которые ярко демонстрируют, что человек не следит за собой. Даже если это совсем не так

Когда люди смотрятся в зеркало, они подсознательно стараются принять выигрышную позу, слегка улыбаются, приподнимают брови, поэтому выглядят более привлекательно. Но порой сделанные случайно снимки открывают правду: волосы на затылке лежат совсем не так, как вы себе представляли, осанка далека от идеала, а брови-то, оказывается, смотрятся так, будто их нарисовал дошкольник. И такими нас видят окружающие.

Мы в AdMe.ru рассмотрели людей со всех сторон и поняли, какие детали образа многие упускают только лишь потому, что не видят их. Ведь, помимо вида спереди, нас еще рассматривают сзади, сбоку, сверху.

1. Вид прически сзади

Проверив свое отражение в зеркале в анфас, мы считаем, что с нашей прической все отлично. Однако вид сзади может разочаровать. Так вышло у Бритни Спирс на одной из торжественных церемоний: спереди у нее была идеальная укладка, а на затылке — спутанные волосы, которые портили весь образ. Поэтому перед выходом лучше посмотреть на себя в маленькое зеркало: берете его в руки, поворачиваетесь спиной к большому зеркалу и в маленьком ловите отражение затылка. Таким же образом можно рассмотреть себя и сбоку.

2. Тональный крем только на лице

У многих кожа на лице темнее, чем на шее. Так как лицо — открытый участок тела, то и солнца ему достается больше. Особенно это заметно летом: лицо загорает, а шея остается белой. Что касается тонального крема, то многие подбирают его под тон кожи лица и при нанесении растушевывают максимум до конца линии подбородка. Четкая граница будет видна со стороны всем и каждому. А лицо будет выглядеть как оранжевая маска. Тот же эффект, но с другим оттенком, даст и слишком светлый тональный крем. Лучше всего для создания естественного цвета использовать несколько оттенков тонального средства.

3. Сутулость

Люди с красивой осанкой производят хорошее впечатление и излучают уверенность в себе. Но наша жизнь неразрывно связана с разными гаджетами, у многих сидячая работа за компьютером. И люди непроизвольно тянут голову поближе к экрану. Эти действия сначала создают сильное напряжение мышц шеи и позвоночника, а потом ведут к тому, что неправильное положение тела становится привычным. Существует легкий способ понять, есть ли у вас проблемы со спиной. Прислонитесь к стене лопатками, ягодицами и пятками. Ступни должны стоять ровно, а взгляд — быть направленным вперед. В таком положении постойте хотя бы 1–2 минуты. Если поймете, что вам неудобно, то стоит начать уделять время спине. Например, делать упражнения — наклоны, скручивания, выполнять растяжку.

4. Потертости и трещины на сумке

Постоянное ношение сумки неизбежно ведет к появлению на ней потертостей, трещин, пятен. Случается это и с дорогими, и с бюджетными моделями. Нужно тщательно следить за состоянием своих аксессуаров и вовремя приводить их в порядок либо избавляться от них навсегда. Потому что торчащие нитки, стертые углы и облупившаяся краска на фурнитуре создают неряшливый образ и портят впечатление о хозяйке.

5. Неудачная посадка джинсов

Не все джинсы одинаково полезны. Любая модель джинсов, актуальная на данный момент, кому-нибудь точно будет противопоказана. Но есть и такие варианты, которые могут подпортить любую фигуру, создав дополнительный объем, сомнительные складки, и напрочь убить всю женственность. Даже приверженцам модного стиля оверсайз при выборе пары джинсов стоит обратить внимание на то, как штаны сидят на бедрах, особенно сзади. Ведь худшее, что можно придумать, — это джинсы, нелепо свисающие сзади.

6. Кривая позиция ног

Не так давно в моде была косолапость, которая пришла к нам из Японии, где девушки не отличаются идеальными ногами. И многие на фото элегантно ставили носки вместе, а пятки врозь. Мода не поддается разумному объяснению — это факт. Однако тренд ушел, но если привычка осталась, то самое время начать контролировать положение ног. Это выглядит нездорово.

7. Мятая одежда

Глажка отнимает кучу времени, и для многих само это занятие достаточно утомительное. Кроме того, небрежность сейчас в моде, поэтому многие, считая это трендом, стали пренебрегать глажкой. Однако выглядеть в неглаженом наряде стильно и уместно могут единицы, которые точно знают, как сочетать такие вещи. Но чаще всего у окружающих складывается впечатление о неряшливости «модника», особенно если за окном давно не лето.

8. Одежда не по типажу

У каждой девушки есть свой типаж: драматик, романтик, натурал, классик и гамин (подробнее в нашей статье). И благодаря этой типологии женщины без труда могут сформировать гардероб, который подчеркнет харизму и особенности внешности. Поэтому даже самая актуальная, женственная или дорогая одежда может так нелепо смотреться на одном человеке и невероятно красить другого.

9. Неправильно подобранный размер одежды

Одна из самых распространенных ошибок при создании образа — выбор слишком большой или слишком маленькой одежды. Это очень влияет на восприятие фигуры. Например, от слишком тесного нижнего белья появляются валики на спине и боках даже у стройных девушек, слишком большие брюки визуально нарушают пропорции и добавляют объем. Учитывайте, что у одежды оверсайз тоже есть подходящий именно вам размер. А если у вас изменилась фигура, то не стоит совершать героические попытки усадить на себя старую юбку: она будет сковывать движения и все равно кричать о том, что мала вам. При выборе одежды нужно ориентироваться на свое отражение в зеркале и комфорт, а не на цифры и буквы на ярлыке вещи.

10. Ремень с дефектами

Мелкие детали создают тот самый неповторимый образ. Качественный ремень способен вывести любой наряд на новый уровень. В магазинах масс-маркета часто платья или пальто продают в комплекте с ремнем невысокого качества. Но проблема в том, что бюджетные ремни расслаиваются, отверстия рвутся через несколько месяцев использования. Со стороны это очень заметно. Так что можно без жалости выбросить подобные аксессуары и заменить на один, но качественный.

11. Растянутые джинсы

Если со временем джинсы слегка растянулись, не стоит продолжать носить их в том же виде. В них фигура будет выглядеть расплывчатой, а в районе бедер и колен начнут собираться складки. Спасением от пузырящейся ткани станет актуальный тренд — джинсы с дырками на коленях. А для более удобной посадки по фигуре их нужно ушить или постирать в стиральной машине при температуре 95 °С. Машину следует остановить до того, как начался цикл полоскания. Цикл стирки запускают снова без порошка, таким образом полоскание тоже будет происходить в горячей воде.

12. Колготки, неправильно подобранные под цвет кожи

Такая вроде бы незначительная деталь способна повлиять на мнение окружающих о вкусе девушки и о ее фигуре в целом. Телесные колготки следует подбирать так, чтобы они максимально совпадали с тоном кожи рук. Кроме того, они должны просто дополнять образ, не являясь акцентной вещью. Так ноги визуально будут выглядеть длиннее и стройнее. Колготки, которые значительно отличаются по цвету от остальной одежды, создают лишнюю горизонтальную полосу и визуально добавляют лишние сантиметры.

13. Видавшая виды обувь

Ничто так не портит образ, как грязная и неухоженная обувь. Ботинки с облезшей кожей или в пыли, брызгах грязи сильно бросаются в глаза, и их обладатель автоматически выглядит человеком, который не следит за собой. Конечно, довольно сложно сделать так, чтобы обувь всегда была на 100 % чистой. Но когда вы приходите домой, то возьмите за правило протирать обувь: так она будет производить хорошее впечатление и прослужит дольше.

14. Неудобная обувь

Туфли, в которых невозможно нормально передвигаться, сделают походку неуверенной и разлапистой. Мода не всегда рациональна, и часто вещи, которые красиво смотрятся на моделях и, казалось бы, украшают, пока вы стоите в примерочной, в реальной жизни превращаются в орудие пытки. И это моментально становится видно окружающим, так что от былого лоска не остается и следа.

15. Слишком заметный татуаж

Некоторые мастера полностью удаляют брови клиентки и рисуют контур нужной формы. Результат смотрится крайне неестественно. Тем более что многие пигменты со временем начинают менять цвет — становятся зелеными, синими и даже красными. Сейчас в моде аккуратные натуральные брови, ведь нет ничего лучше формы, которая дана природой. Нужно ей только немного помочь.