15 мам российских артистов и артисток, глядя на которых понимаешь, в кого их дети такие крутые

Не у всех знаменитостей мамы такие же известные, как, например, Алла Пугачева у Кристины Орбакайте. Поэтому зачастую мы мало что знаем о них. Однако российские звезды, как и все обыкновенные люди, очень любят своих мам и стараются почаще делиться с поклонниками совместными селфи или архивными снимками.

Мы в AdMe.ru изучили инстаграмы отечественных знаменитостей и теперь публикуем милые фотографии их мам. А в конце вас ждет бонус: любимцы публики братья Меладзе с семьей.

1. Нонна и Маргарита Гришаевы

По профессии мама известной артистки — учитель английского языка. Когда у Нонны обнаружился актерский талант, преподаватели драмкружка в Одессе, где училась Гришаева, убедили Маргариту, что девочка должна стать актрисой. Мама поехала в Москву вместе с дочерью. Но оставить ее одну решилась не сразу. Маргарита и впоследствии заботливо опекала Нонну. Так, когда у актрисы родилась дочь Настя, ее мама взяла на себя воспитание внучки. За счет этого Нонна не только успевала прокормить семью, которой катастрофически не хватало денег, но и смогла построить блистательную карьеру.

2. Алсу и Разия Сафина

Мама певицы Алсу — архитектор. Такая серьезная профессия не помешала женщине воспитать четверых детей. Алсу в своем инстаграме часто посвящает маме трогательные посты. Поклонники певицы восхищаются тем, насколько похожи мать и дочь и как красиво и молодо выглядит Разия.

3. Тимур Родригез и Злата Левина

На снимке мама знаменитого шоумена — вторая справа. По профессии она переводчик и учитель немецкого и английского языков. Любопытно, что и Тимур сначала получил образование учителя иностранных языков, но сам с детства обожал музыку и все-таки стал артистом. У Тимура отменное чувство стиля во многом благодаря маме. Вместе с сыном она ходила в секонд-хенды Пензы, их родного города, и помогала ему выбирать модную одежду.

4. Jony и Амина Гусейнова

Мама Jony — домохозяйка. Ее главная заслуга — талантливые сыновья. Jony с детства впечатлял всех своими музыкальными способностями, что не помешало ему получить образование в сфере международного бизнеса. А старший брат певца стал врачом. Кстати, рождению творческого псевдонима Джахид обязан маме: в детстве певец любил смотреть мультик «Джонни Браво», и мама в шутку стала называть сына так же.

5. Наталия, Светлана и Галина Антоновы

Мама сестер-актрис — учитель русского языка и литературы. Когда Наталия первая сказала, что будет поступать в театральное училище, мама переживала, так как считала, что попасть туда «без блата» невозможно. Светлана же поначалу, вдохновляясь маминым примером, хотела поступить на филологический факультет педагогического института. Но, глядя на старшую сестру, решила тоже стать актрисой.

6. Анна и Елена Снаткины

Мать актрисы — выпускница и преподаватель Московского авиационного института. О ней мало что известно, но в творческой биографии Анны есть один интересный факт, связанный с матерью. Благодаря маминой работе Анна каждое лето ездила с родителями по путевке в усадьбу Гончаровых, где в том числе провела детство и юность Наталья Николаевна, жена Пушкина. Спустя годы Снаткина осознала, что с образом Пушкина ее многое связывает уже с детских лет: актриса играла супругу поэта и в кино, и в театре.

7. Елизавета и Юлия Арзамасовы

По специальности мама «папиной дочки» — переводчик с английского языка. Она успевала не только работать, но и растить Лизу практически в одиночку: отца актрисы не стало, когда девочке было 8 лет. О кино Лиза мечтала с самого детства, и ее мама, в отличие от многих родителей актеров и актрис, содействовала творческой карьере дочери уже с малых лет. Так, она создала для Лизы портфолио и разослала ее анкету по агентствам, ищущим детей-актеров. После этого актриса и стала получать множество предложений о съемках.

8. Александр и Наталья Устюговы

Мать актера работала воспитательницей в детском саду в казахском городке Экибастуз, где Александр родился и жил до того, как поступил в институт. Несмотря на то, что семья Устюгова далека от актерства, он рассказывает, что этот талант у него в крови. Бабушка по маминой линии во время войны играла в Театре Вахтангова, находившемся тогда в эвакуации в Омске. Сама мать актера в силу профессии постоянно участвовала в детских театрализованных праздниках и относилась к этому легко.

9. Юлия и Ирина Пересильд

Мама Юлии тоже была воспитательницей в детском садике в Пскове, откуда родом актриса. В 1990-е годы, когда не стало отца Юли, Ирине приходилось вкалывать на двух-трех работах. Но грандиозные успехи дочки восполнили лишения тех лет. Сейчас поклонники актрисы отмечают, что ее мама выглядит прекрасно и что они с дочерью невероятно похожи.

10. Николай и Елена Басковы

Вообще мать певца имеет образование преподавателя математики. Но в Германии, где семья Басковых жила 5 лет, пока отец Николая там служил, Елена работала диктором на телевидении. Юный певец уже с 5 лет увлекся музыкой, и именно мама помогала ему разучивать нотную грамоту.

11. Александра и Оксана Бортич

В Москву Саша переехала еще в 10 лет благодаря маме: второй раз выйдя замуж, Оксана забрала дочь из Гродно, где девочка жила с бабушкой. С этого момента и начался творческий путь Александры. Она увлеклась музыкой и записалась в музыкальную школу, а также начала заниматься в театральной студии — ведь стать актрисой она мечтала с детства. Саша с мамой близки. Так, после того, как у актрисы родился сын, Оксана все время была рядом с дочерью.

12. Наталья и Валентина Рудовы

Мама Натальи — инженер-проектировщик в сфере строительства. До 12 лет девочка жила в Казахстане, в родном городе Валентины — Актау. Но после развода родителей Наташа с мамой и сестрой переехала в город Иваново. Сейчас актриса много заботится о маме. Например, не так давно решила ее проблемы с зубами и преобразила ее улыбку, сводив к стоматологу.

13. Родион и Ирина Газмановы

Мама Родиона окончила химико-биологический факультет в Калининграде, но позже стала домохозяйкой. Когда мальчику было 13 лет, его родители развелись. Ирина тяжело переживала расставание с мужем, известным певцом Олегом Газмановым. С тех пор женщина живет в родном Калининграде и особо не появляется на публике. Она даже не любит фотографироваться, поэтому их совместные с сыном снимки — большая редкость.

14. Митя и Тамара Фомины

У мамы солиста группы «Hi-Fi» необычная профессия — инженер-патентовед. Это не мешает ей иметь далекие от специальности увлечения. Так, Тамара настолько любит русскую классическую литературу, что даже имя сыну выбрала по литературным канонам: не Дима, а именно Митя. Так было принято кратко называть Дмитриев в дореволюционной России.

15. Юлия и Светлана Ковальчук

Мама певицы работала преподавателем в политехническом техникуме. Сейчас Светлана на пенсии и помогает дочери и зятю, популярному певцу Алексею Чумакову, с воспитанием их дочери Амелии. Она даже переехала поближе к детям: ее дом в Подмосковье — через дорогу от дома Юлии и Алексея.

Бонус: Валерий и Константин Меладзе поздравляют маму с днем рождения

По лучшим грузинским традициям, семья Меладзе собралась на семейный праздник в полном составе: сами братья, их сестра Лиана и их родители, Шота Константинович и Нелли Акакиевна. И мама, и папа, кстати, по профессии инженеры, но, несмотря на это, они с детства прививали детям любовь к музыке. Возможно, именно поэтому все трое связали жизнь с музыкой: Константин — композитор, Валерий — певец, Лиана — сооснователь и продюсер студии звукозаписи Velvet Music.