15 личных фотографий звезд, которые не зря собрали сотни тысяч лайков

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В этом году в жизни звезд произошло немало счастливых событий: некоторые обрели новую любовь, вступили в брак или впервые стали родителями, а кто-то вернул себе потрясающую форму и преуспел в делах. И если одни знаменитости предпочитают хранить молчание о своей личной жизни, то другие, к радости своих поклонников, охотно делятся ее подробностями.

AdMe.ru заглянул в инстаграм к знаменитым людям и выбрал фотографии, которые привлекли больше всего внимания за последние несколько месяцев. И пусть мы лично не знакомы с Бритни Спирс или Анной Курниковой, но радуемся за них как за себя.

Бритни Спирс вернула себе прежнюю форму

Бритни Спирс проделала поистине титаническую работу над собой. Согласитесь, что сегодня поп-звезда выглядит стройнее и моложе, чем 10 лет назад. И, что самое главное, намного счастливее.

В этом ей помогает возлюбленный, а по совместительству персональный тренер Сэм Асгари (Sam Asghari). Кажется, это самый горячий парень из всех, с кем Бритни когда-либо встречалась.

Ева Лонгория родила долгожданного первенца

19 июня 2018 года 43-летняя Ева Лонгория родила мальчика, которого они с мужем назвали Сантьяго Энрике. А несколько дней назад актриса поделилась фотографией новорожденного на своей странице в инстаграме.

Наталья Водянова пообещала пожертвовать 1 млн рублей на развитие футбола

Супермодель дала обещание пожертвовать крупную сумму на развитие футбола в России при условии, если сборная нашей страны одолеет испанцев, что в итоге и произошло. А еще Наталья пообещала станцевать «Калинку» перед финальным матчем в «Лужниках», и мы не сомневаемся, что она обязательно сдержит свое слово.

Кайли Дженнер показала фото новорожденной дочки

Кайли предпочитала не афишировать свою беременность, зато вскоре после рождения дочки Шторми порадовала своих подписчиков этой милейшей фотографией.

Крисси Тейген в очередной раз доказала, что главное — быть не идеальной, а счастливой мамой

Крисси известна тем, что не дает спуску критиканам и остроумно отвечает на их комментарии. А отчитывают молодую маму буквально за все — даже за то, что она якобы неправильно держит сына на руках. Пожалуй, это просто банальная зависть. И нетрудно заметить почему.

Кортни Кардашьян поставила на место интернет-троллей

Еще одна звездная мама, которая не лезет за словом в карман. Недавно она опубликовала свое фото в купальнике, и тут же кто-то из подписчиков поинтересовался, где сейчас ее дети. Но Кортни тотчас же ответила, что фото было сделано ее 7-летним сыном, в то время как двое других детей сидели рядом за столом, и поблагодарила комментатора за «заботу».

Дженнифер Лопес счастлива в новых отношениях

Увидев недавнее фото Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, некоторые поклонники тут же решили, что пара помолвлена, а все из-за кольца на руке певицы. Впрочем, официально об этом пока никто не объявлял.

Пит Дэвидсон и Ариана Гранде помолвлены

А вот кто на самом деле помолвлен, так это комик Пит Дэвидсон и певица Ариана Гранде.

Похоже, что эти отношения развивались стремительно: говорят, что Пит сделал предложение своей возлюбленной всего через несколько недель после знакомства.

Кейли Куоко вышла замуж

Звезда «Теории Большого взрыва» недавно вышла замуж во второй раз и порадовала своих фанатов снимком со свадебной вечеринки, где она сменила традиционный наряд невесты на комбинезон из той же ткани. Как вам такая идея?

Уилл Смит поздравил сына Джейдена с днем рождения

Сыну Уилла Смита Джейдену несколько дней назад исполнилось 20 лет. В честь этого события папа поделился детской фотографией, на которой сын запечатлен в костюме Человека-паука на «свидании» с девочкой. Кстати, ею оказалась Джордин Вудс (Jordyn Woods) — модель и по совместительству лучшая подруга уже упомянутой нами Кайли Дженнер.

Рианна продолжает выпускать один успешный косметический продукт за другим

Не будет преувеличением сказать, что у Рианны есть то, что называют «золотой дар Мидаса». Словно царь из легенды, Рианна превращает в золото все, к чему прикасается: она — талантливая певица и владелица успешной косметической марки, к тому же сама является самой лучшей моделью для своих продуктов.

Анна Курникова родила двойню

После 16 лет отношений стали родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас. У них появилось сразу двое малышей, которых назвали Николас и Люси.

Как и некоторые другие знаменитости, Анна предпочитала не распространяться о своей беременности, но уже после рождения детей все же поделилась в инстаграме своим фото в интересном положении.

Эшли Грэм не боится публиковать неотретушированные фото

Модель plus-size Эшли Грэм, в отличие от своих недоброжелателей, уверена в себе настолько, что не боится принимать участие в съемках, результаты которых не подвергаются ретушированию. В самом деле, целлюлит есть у большинства женщин, в том числе и у тех, кто не страдает от лишнего веса, просто в обществе принято стыдливо умалчивать об этом факте.

Америка Феррера впервые стала мамой

Актриса Америка Феррера, которую большинство зрителей знает как главную героиню сериала «Дурнушка Бетти», в этом году тоже стала мамой. Она поделилась в инстаграме трогательным фото ножки малыша и рассказала, что они с мужем назвали сына Себастьян Пирс (он же Баз).

Дуэйн Скала Джонсон кормит жену во время того, как она кормит их дочь

В подписи к этому фото Дуэйн признался, что для него настоящее удовольствие кормить жену обедом, в то время как она занята кормлением их дочери Тианы Джиа.