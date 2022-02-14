15+ курьезных свиданий, которые не получится забыть даже при большом желании
Как правило, свидание с любимым человеком — это приятное и волнующее событие. Однако порой жизнь вносит свои коррективы и что-то идет не по плану. Но даже в таких неприятных ситуациях не стоит унывать, ведь иногда курьезные события только сближают людей.
Мы в AdMe.ru считаем, что к любой ситуации стоит относиться со здоровым оптимизмом. Поэтому от души посмеялись над нестандартными ситуациями, которые приключились с разными людьми на свиданиях.
- Познакомился со мной мужчина. Мы много разговаривали, и я внимательно слушала все, что он мне говорит. И вот на третьем свидании я его спрашиваю: «А вы сидели в тюрьме?» Что тут с ним стало: он споткнулся, лицо перекосилось. И он говорит: «Ну как ты догадалась? Я же слежу за речью, у меня и словечек-то характерных нет». А все просто: когда мы встречались, он мне рассказывал, что делал в течение дня. Например: «Сегодня был на пляже. Смотрю, а там 2 полицейских». Или: «Ездил сегодня в магазин и у входа встретил полицейских». И так раза 3–4. Мне показалось это странным. Я, например, вообще полицейских не замечаю, никогда их не вижу даже, а тут человек видит их повсюду. Все-таки 40-летняя женщина уже слишком много замечает, в отличие от юной девчонки. Кстати, после этого мужчина пропал. © Ulcha73 / Pikabu
- Сходила на первое свидание с парнем. Очень понравился, и видно было, что это взаимно. На второе свидание пригласил в ресторан, познакомить со своими друзьями поближе. Говорит: «Скоро День святого Валентина, я бы хотел пригласить тебя на свидание». А у меня папа очень общительный человек, регулярно зовет домой гостей, и как раз пригласил в этот день прийти пару коллег. Я решила, что останусь дома, чтобы помогать маме. Отвечаю парню: «У меня, к сожалению, другие планы». И здесь воцарилось молчание, все его друзья уставились на меня. Мои объяснения про папу и гостей звучали уже как оправдания. Больше он мне не звонил. © Svetakim / AdMe
- Подруга недавно поделилась. Пригласили ее на свидание. Мужчина сказал, что работает в одном из магазинов сети гипермаркетов, и открыл ей секрет: сотрудникам разрешают забирать себе просроченные продукты, которые не угрожают здоровью. И тут же доверительно сообщил: «У меня накопилось 15 бутылок оливкового масла. Если тебе нужно, я тебе продам за полцены». © Bisquit / AdMe
- Моя приятельница познакомилась в интернете с мужчиной, договорилась о встрече. Но решила взять с собой меня — видимо, для храбрости. Мужчину об этом предупредили, сказав, что, как только он придет, я сразу уйду. Мы пришли за полтора часа до назначенного времени, взяли себе шашлычок, сразу все оплатили и сидели мило болтали. Тут открывается дверь, появляется мужчина. Надо сказать, что тот, который был на фото в интернете, был явно моложе, позитивнее и увереннее в себе. А тут подошел скромный перепуганный дядя. Мы его спросили: «Вы Юра? Садитесь». Больше мы ничего не успели ему сказать. Юра испуганно сказал: «Я, наверное, пойду». И резко убежал. Приятельница моя долго моргала, а потом спросила: «Как ты думаешь, что это было?» А я ей сразу сказала, что скромнее надо было одеваться и заказать себе бутерброд с соленым огурцом. А то мужчины пугаются. © Ольга Никитина / Facebook
- Первое свидание с будущим мужем постоянно переносилось по разным причинам. Но наконец-то мы назначили день и пообещали друг другу, что встретимся, даже если случится апокалипсис. И вот настал это день — 28 февраля. На улице −24 °С, ветер 26 м/с, на днях выпал снег выше колена. Такая погода для нашего региона редкость. Мы договорились просто погулять, потому что за 4 дня до часа Х была оттепель и +5 °С. Конечно, в такую погоду невозможно было гулять. Короче, мы встретились, и он потащил меня в «Макдак» со словами: «Честно сказать, у меня денег только на 2 чая». Оказывается, ему задерживали зарплату, поэтому он переносил встречу несколько раз. Надо сказать, это было самое милое свидание за всю мою жизнь. © FioletovijYozhik / Pikabu
- На первое свидание парень пригласил меня в парк. На второе мы тоже пошли в парк. И на третье. В ходе прогулки он мне предъявил: «Как-то ты не женственно одеваешься. Всегда в кроссовках, хоть бы раз туфли на каблуках надела». Я сказала, что надеваю удобную обувь для прогулок, а когда он пригласит меня в кафе или в театр, я надену каблуки. Тогда он заявил, что настоящая женщина выглядит на все сто в любой ситуации! И не надо придумывать какие-то причины, лишь бы развести его на деньги на билеты или кафе!
После чего я ушла, а он кричал вслед, что «если не будешь стараться для мужчин, то никому ты не нужна будешь». Как вспомню, так вздрогну. © Ulcha73 / Pikabu
- Однажды на сайте знакомств познакомился с девушкой, и она пригласила меня к себе домой. Я сбегал за цветами, нагладил стрелки на брюках и так далее. Прихожу, а по указанному адресу — полуподвальное помещение, переделанное в офис, и куча народу. Оказалось, она пригласила меня на презентацию какой-то новой зубной пасты, чтобы я понял, что будущее за сетевым маркетингом. © Катаев Александр / Facebook
- Гуляли с молодым человеком, впереди увидели палатку с мороженым. Он воодушевленно говорит: «О! Хочу мороженое!» И ушел в сторону палатки. Возвращается с одним мороженым. Далее такой диалог:
— А ты мороженое не хочешь, что ли?
— Хочу!
— Сходи купи, я подожду.
Тут у меня «срочное» дело образовалось. А он потом долго удивлялся, как мне рассказали общие знакомые, почему я с ним больше не хочу встречаться. © Svetakim / AdMe
- В моей жизни было 2 неудачных свидания. На первом парень 2 часа рассказывал мне об устройстве табулятора Т-5 и его потрясающих возможностях в качестве вычислительной машины. Для тех, кто не знает, поясню: это была такая машина типа усложненного калькулятора. К концу второго часа я устала поддакивать, да и вообще устала: мы прошли около 8 км по городу, не останавливаясь. С криками «Извините, вот мой автобус!» я запрыгнула в уходящий транспорт, проехала пару остановок для надежности, а потом на такси приехала домой. Очень злая.
Второе свидание обещало быть удачным. Кавалера посоветовала подруга, он был хорош по всем статьям. Я решила серьезно подготовиться. В те времена была в моде прическа в стиле афро. Я накрутила свои и без того кудрявые волосы на очень тоненькие бигуди, и волосы вокруг головы стояли шаром. Глаза я накрасила в стиле кинодив немого кино: сделала smoky eyes. Как сейчас понимаю, выглядела я тогда как городская сумасшедшая, но, не подозревая ничего такого, гордо явилась на место встречи. Молодой человек был сражен наповал. Не выдержав эмоционального потрясения, он сходу что-то пробормотал о заболевшей бабушке и немедленно откланялся. Больше 40 лет прошло, а я так и не решила, какое же из этих 2 свиданий было худшим. © Елена Фельгенгауэр / Яндекс.Кью
- Должно было быть свидание вслепую. Пришел, постоял — никого. Потом девушка написала, что она видела меня и я оказался не в ее вкусе. © Артем Жданов / Яндекс.Кью
- Подслушано вчера. Уютное кафе, я сижу за столиком, жду подругу. Рядом столик, за которым сидят мальчик с девочкой, на вид не больше 14–15 лет.
Он: «В какой школе учишься?»
Она, не отрываясь от смартфона: «В пятой».
Он: «А чем занимаешься, что любишь, куда ходишь?»
Она, не отрываясь от смартфона: «Да так, всяко-разно».
Он: «Ты что, в TikTok ответы подглядываешь?»
Она фыркнула и упорхнула из-за столика в закат. И вот честно, мне так гордо стало за этого парня. А он сидел за столиком, пил кофе и чему-то улыбался. © NastenaR / Pikabu
- Однажды парень, с которым мы встречались пару месяцев, опоздал на свидание и к тому же привел с собой девушку. «Смотри, — говорит, — это Аня, она скрипачка, я с ней в переходе познакомился и позвал гулять». Эта Аня стоит в шоке, как и я, а парень закатил глаза и попросил не портить ему настроение истериками. Не знаю, чего он ожидал, но мы с ней пошли в разные стороны, а парень кричал то одной, то другой, что погода хорошая и вообще, чего женщины такие странные. © Подслушано / Ideer
- Согласилась на свидание со знакомым парнем. Повел меня в свой любимый ресторан, заказал себе все, что душа желает: первое, второе, гарнир и так далее. Я вегетарианка, а там все блюда были с мясом. Он об этом не знал, да я и не стала ничего объяснять, заказала чай. Посидели, поговорили. Принесли счет. Он сказал, что, так как мы еще не встречаемся, он мне ничего не должен, и предложил оплатить счет пополам. Пополам. Я кинула на стол деньги, благо работа позволяет, и ушла. © Подслушано / Ideer
- Зима, я еще школьница. Важное свидание, а мозгов — как у лягушки перьев. Додумалась в суровой Сибири в −30 °С надеть юбку с капроновыми колготками. Правда, я подумала, что мы пойдем в кафе. А парень меня на набережную потащил, сюрприз сделал: признание в любви на бетонных перилах написал. В итоге моя приземленная и замерзшая натура романтики не оценила, и пошла я на остановку в гордом одиночестве. Дома феном отпаривали вросший мне в ноги капрон. © Подслушано / Ideer
- Пойти на свидание меня уговорила одна знакомая. Мы встретились с парнем в зоопарке, а потом гуляли. И он постоянно говорил о своей бывшей жене и о том, как он не хотел с ней разводиться. Когда мы подошли к машинам, он вдруг пригласил меня на ужин. Зачем-то я согласилась. По дороге в кафе он заехал показать мне дом бывшей. Перестал он говорить о ней лишь тогда, когда я упомянула, что купила новую газонокосилку. Видимо, он интересовался этой темой. После ужина он сказал, что со мной очень легко и приятно разговаривать. На следующий день он позвонил мне, чтобы назначить еще одно свидание, но я вежливо ответила, что ему пока не стоит ни с кем встречаться, потому что он не забыл свою бывшую жену. © Diane Kelson / Quora
- Познакомился с женщиной в Tinder. На первом же свидании она сказала, что ее главная цель — забеременеть в ближайшие несколько месяцев. © rearwindows / Reddit
- Мы сидели и общались с девушкой в кафе. Потом вдруг пришел еще один парень — как оказалось, тоже на свидание с ней. Позже она написала о нашем свидании в своем блоге и описала меня как «скучного и непривлекательного». Правда, потом она извинилась передо мной за публикацию. Я не обиделся, просто это была довольно странная история. © kryptx / Reddit
А у вас было свидание, которое запомнилось вам сильнее всего?
Поделиться этой статьёй