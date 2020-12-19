15+ кулинарных трендов, которые еще вчера были на пике моды, а сегодня и даром никому не нужны

Вы заметили, что каждый год на знакомых улочках городов заведения сменяют друг друга? Еще вчера в любимой французской кафешке можно было разжиться печеньем макарон, а сегодня на ее месте готовят вонтоны. Похоже, мода на ту или иную кухню меняется так же быстро, как на одежду и аксессуары.

AdMe.ru вспомнил некоторые блюда, которые были на гребне волны совсем недавно, но уже успели уйти в тень и уступить пальму первенства. В бонусе вы узнаете, какое блюдо не теряет своей популярности долгие годы.

Лапша быстрого приготовления появилась в Японии в 1958 году с легкой руки Момофуку Андо. В основе блюда — традиционный куриный рамен. В нулевых японцы поставили лапшу быстрого приготовления на первое место в списке главных национальных изобретений XX века. Это нехитрое кушанье захватило весь мир, многие помнят его с детства.

Например, пользователь Pikabu под ником Robotomozg обнаружил знакомую упаковку в магазине и так описал свои впечатления: «Лапша, так же как и -дцать лет назад, способна вызвать пот на лбу. Если и не „как в детстве“, то очень к ней близка. Было принято решение создать запас. Чего и вам рекомендую».

Заведения, где можно было отведать диковинные на тот момент суши или роллы, начали появляться примерно в начале нулевых. Они быстро завоевали сердца тысяч людей. В суши-бары ходили, чтобы отметить важное событие, сюда приглашали на первые свидания. Сегодня суши стали чем-то обыденным, их можно найти в ресторанах доставки или супермаркетах, а в начинке все чаще попадается мясо или вовсе сладкие ингредиенты.

Примерно в то же время стали появляться кафе, где подавали мороженое с невиданными до сей поры вкусами. Банан и клубника, чизкейк, яблочный пирог, мята и шоколад — эти и другие вариации были пределом мечтаний в детстве. Кстати, цифра в названии популярного кафе Baskin Robbins 31 указывает на количество вкусов — столько же, сколько дней в месяце.

В начале 2010-х в моду вошло вегетарианство, больше людей стали отказываться от продуктов животного происхождения. Ресторанная индустрия ответила появлением веганского стритфуда. Чтобы перекусить фалафелем, овощными чипсами или сейтан-роллами, больше не нужно было ехать на другой конец города. Кстати, благодаря этому тренду вегетарианские блюда появились и в меню крупных сетевых заведений.

Чуть позже в моду вошли всевозможные пироги. Курник, сладкий пирог с вареньем, осетинский с нежным тестом — эти и другие вариации особенно активно заказывали на работу. Именно на офисы приходилось 90 % заказов в пироговых. Это просто и удобно, к тому же как не поддаться искушению, когда вон те пироги у товарища из соседней конторы умяли за 15 минут? Увы, это блюдо не станешь есть слишком часто, возможно, поэтому сегодня пироговые уже не встретишь на каждому шагу.

Примерно в это же время в кафе появляются маленькие яркие печеньки — макарон. Сначала их можно было увидеть во французских кафешках, но постепенно они просочились в другие рестораны, пекарни и даже супермаркеты. Секрет прост: они недорогие, сладкие, но по объему куда меньше привычных десертов. А еще такие красивые, что фото с ними собирали множество лайков в соцсетях.

Мода на безглютеновые продукты достигла такого размаха, что стикеры с заветным gluten free начали размещать не только на хлебе или сдобе, но даже на косметике или колбасе. Вероятно, популярность таких продуктов создана искусственно, ведь от целиакии (непереносимости глютена) страдает лишь 1,4 % населения планеты.

Еще одна тенденция минувших лет — пельмени. Пока в одном уголке мира сходили с ума по лапше с вонтонами, в другом ели гедза, равиоли или пельмени. Эта еда не так проста, как кажется: начинка может быть мясной, рыбной, овощной или сладкой, а дорогим пельменям могут придать необычный цвет. В разгар пельменного бума некоторые специализированные рестораны даже устраивали мастер-классы по лепке своего коронного блюда.

Около трех лет назад адепты здорового образа жизни не могли представить себя без смузи. Эти полезные коктейли из фруктов и овощей пили на завтрак, ланч или после тренировки, чтобы восполнить нехватку сил. На просторах сети можно было найти даже рецепты смузи из цветной капусты, свеклы и других необычных ингредиентов. Но по факту они мало чем отличались от морсов или компотов. Возможно, поэтому быстро приелись.

Примерно в 2015–2016 годах то тут, то там стали открываться бургерные. Статус булочки с котлеткой, как и ее цена, моментально повысился. Теперь это уже не «фу, вредный фастфуд», а «м-м-м, это же крафт!». Крафтовые бургеры отличались размером: как правило, они были больше сетевых, а также начинками. Их популярность объясняется не только рекламой, но и удобством. Гораздо проще съесть на бизнес-ланч бургер, чем, например, целый стейк.

Молекулярная кухня тоже приковала к себе взгляды ресторанных критиков и простых любителей поесть. Содержимым тарелки нельзя было наесться, зато подача напоминала театральное действо. Борщ мог быть представлен в твердом агрегатном состоянии или в виде пены, десерт запросто взрывался у вас во рту, а из напитка валил густой дым. Такие блюда были трудоемкими в приготовлении и имели немаленькую стоимость. Впоследствии их переоцененность отмечали сами повара.

Годом позже бургеры, мороженое, коктейли и другие блюда захватила новая волна — буйство цвета. Излюбленную еду подавали в синем, зеленом, черном и других цветовых решениях. Именно тогда инстаграм-аккаунты пестрили изображениями черного мороженого или бургеров с зелеными булочками. Вкус не слишком отличался от классического, зато фото с разноцветными блюдами были во сто крат популярнее.

Матча латте — это почти что новый черный. Или новый кофе, ведь раскрученный напиток содержит столько же кофеина, сколько эспрессо. Кроме прилива энергии, он дарит спокойствие, а его вкус не такой резкий. Не последнюю роль играет цвет: его могут приготовить в зеленом или синем варианте. Его фотогеничность не осталась незамеченной, поэтому совсем недавно мы лицезрели многочисленные снимки блогеров с чашечкой матча в руке.

Вьетнамский суп фо-бо попал в список 40 блюд, которые надо попробовать хоть раз в жизни. Это относительно свежая тенденция — тематические заведения открываются на каждом шагу, а посетители любят супчик за сбалансированное сочетание неострого наваристого бульона, рисовой лапши, говядины и зелени.

«Я обожаю фо-бо. Но так было не всегда. Аромат тайского базилика казался мне странным. Не была уверена, что он мне нравится, но я стараюсь дать новой еде хотя бы два шанса. И я была заинтригована тем, как его подали. Чаще всего суп готовят прямо за столом. Я попробовала его второй раз, затем третий, четвертый... Пристрастилась!» © Kai Williams / Quora

Еще один хит последних месяцев — гавайское блюдо поке. Оно снискало любовь благодаря вариативности. Оно дает свободу гостю заведения, ведь ингредиенты не перемешаны, а подаются отдельно на тарелке. Традиционно в состав поке входят рис, соус и рыба, нарезанная кубиками. Впоследствии шефы решили не довольствоваться малым, а добавить овощи и даже фрукты.

«Поке сейчас так же распространено, как суши, фо и рамен за последние 20–30 лет. Рядом с моим офисом как минимум 3 магазина, это блюдо — один из моих любимых обедов». © TheyH8tUsCuzThey***s / Reddit

Гонконгские вафли полюбились всему миру: они сытные, могут быть сладкими или нет, ими можно запросто перекусить на ходу. А еще они необычно выглядят: внешне напоминают пузырьки из теста. Сейчас они встречаются уже не так часто — возможно, потому что их не слишком удобно есть за счет нестандартной формы.

Возможно, фрикшейки и овершейки стали популярны из-за своего внешнего вида. Огромный коктейль, увенчанный маршмеллоу, печеньем, взбитыми сливками и другими сладостями, очень эффектно смотрится на фотографиях и вызывает желание тотчас же выпить его. Однако часто этим десертом не полакомиться: в нем содержится более половины суточной нормы калорий.

«Пустая трата продуктов. Никто на самом деле не ест это после того, как сделает 30 фото в инстаграме». © finaleclipse / Reddit

Бонус: и только на шаверму мода не проходит

Киоски с шавермой или донер-кебабом есть по всему миру. Ролл из лаваша с мясом и овощами обожают во Франции, Германии, Египте и других странах. На фото выше — мольба оголодавших питерских студентов, которые признаются в любви к шаверме.

Какое модное блюдо последнего десятилетия вам особенно полюбилось? А какое вы ну никак не можете понять?