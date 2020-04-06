15+ крутых учителей, на уроки к которым ученики выстраиваются в очередь

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Быть учителем — это действительно призвание. Ведь, как показывает практика, для того чтобы ученики с удовольствием ходили на уроки и буквально заглядывали учителю в рот, важно не только хорошо разбираться в своем предмете. Нужно поражать и восхищать — яркими опытами, человеческим отношением и, конечно же, незаурядным чувством юмора.

AdMe.ru нашел таких профессионалов своего дела, которые легко справляются с привлечением и удержанием внимания своих учеников. А в самом конце статьи вас ждёт небольшой жизненный урок от романтичного преподавателя.

«Этим утром мистер Джонстон угощал учеников сэндвичами перед важным экзаменом»

«Дверь в кабинет моего препода»

«Учитель рассказывал, что прибил этот телефон к стене за использование его на уроке около 20 лет назад. Он до сих пор там»

«Учитель биологии вчера принес в кабинет скелет, и теперь все обращаются с ним как с частью нашего класса»

«Наш преподаватель недолюбливает лазерные указки, поэтому использует удочку с поролоновой перчаткой на конце, и я весь урок не могу из-за этого сосредоточиться»

«В кабинете, где проходят уроки кулинарии, на потолке есть зеркало, чтобы мы могли видеть, что делает учитель»

Некоторые учителя тоже в курсе существования интернет-мемов

«Почему ты не подписал свою работу?»

«Стойка нашего учителя. И это всегда происходит прямо передо мной»

«Заметил это в кабинете информатики»

«Как в моем университете помогают справиться со стрессом перед экзаменами»

«Антистрессовая пузырчатая пленка мгновенного действия. „Клинически“ доказанная 100%-я эффективность».

«Когда студенты искренне заинтересованы психологией и очень хотят учиться у тебя»

Преподавателя химии заменял другой учитель, и он медленно писал спойлеры к фильму «Мстители: Финал» каждый раз, когда ученики разговаривали

«Наш преподаватель принес жесткий диск на 10 мегабайт 1960-х годов»

Когда твой препод по-настоящему взбешен

«Работы, предоставленные с опозданием».

«Сегодня к нам в кабинет во время математики въехал этот чувак и так же молча выехал обратно». Может, это был намек учителя?

«Мой преподаватель биологии вчера был в таком классном галстуке»

«Наш учитель химии сегодня снова поджег стол. Только посмотрите на его лицо: он счастлив!»

Бонус: трогательная история романтичного преподавателя