15 крутых учителей, которым стоило бы вручить Нобелевку

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Наверное, у каждого из нас был такой учитель, о котором мы с любовью и гордостью вспоминаем даже через много лет после окончания учебы. Мы в AdMe.ru отыскали 15 учителей, которые вдохновляют своих учеников, учат их мыслить нестандартно и просто поднимают настроение. Надеемся, со временем во всем мире таких учителей будет становиться все больше.

Каждый день мой однокурсник рисует на доске котика дня. А сегодня он заболел. Учитель просто достал телефон и стал срисовывать кота из интернета. Обожаю этого парня.

Учитель хотел помочь мальчикам, у которых не было отцов. Поэтому они открыли «Джентльменский клуб», в котором дети учатся завязывать галстуки, пожимать руки и т. д.

Вот так мой учитель искусств доказывает, что заниматься творчеством можно при любых обстоятельствах.

Однажды эти учителя сделали вот такие забавные фотографии для журнала...

...а потом решили превратить это в традицию.

Сегодня мой учитель по алгебре встал на руки, чтобы объяснить мне, что такое противоположность.

А мой учитель всю жизнь учил нас верности и постоянству.

Когда первую пару перенесли с 9 на 7 утра, этот преподаватель сразу понял, что устроит бунт. Пижамный бунт.

Учитель показывает детям, как правильно надевать носок, потому что ему не разрешили провести просветительскую лекцию для подростков о том, как пользоваться презервативами.

Хороший учитель умеет поощрять даже такие мелочи.

В этой школе учителя одеваются как герои сериала «Частный детектив Магнум».

И вот тут-то я впервые и пожалел, что уже окончил школу.

Лучшее фото в классном журнале

Этот школьный учитель химии — просто огонь.

Эта учительница по математике отпраздновала свой 100-й день рождения вместе с учениками начальной школы.