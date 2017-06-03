15 крутых учителей, которым стоило бы вручить Нобелевку
Наверное, у каждого из нас был такой учитель, о котором мы с любовью и гордостью вспоминаем даже через много лет после окончания учебы.
Мы в AdMe.ru отыскали 15 учителей, которые вдохновляют своих учеников, учат их мыслить нестандартно и просто поднимают настроение. Надеемся, со временем во всем мире таких учителей будет становиться все больше.
Каждый день мой однокурсник рисует на доске котика дня. А сегодня он заболел. Учитель просто достал телефон и стал срисовывать кота из интернета. Обожаю этого парня.
Учитель хотел помочь мальчикам, у которых не было отцов. Поэтому они открыли «Джентльменский клуб», в котором дети учатся завязывать галстуки, пожимать руки и т. д.
Вот так мой учитель искусств доказывает, что заниматься творчеством можно при любых обстоятельствах.
Однажды эти учителя сделали вот такие забавные фотографии для журнала...
...а потом решили превратить это в традицию.
Сегодня мой учитель по алгебре встал на руки, чтобы объяснить мне, что такое противоположность.
А мой учитель всю жизнь учил нас верности и постоянству.
Когда первую пару перенесли с 9 на 7 утра, этот преподаватель сразу понял, что устроит бунт. Пижамный бунт.
Учитель показывает детям, как правильно надевать носок, потому что ему не разрешили провести просветительскую лекцию для подростков о том, как пользоваться презервативами.
Хороший учитель умеет поощрять даже такие мелочи.
В этой школе учителя одеваются как герои сериала «Частный детектив Магнум».
И вот тут-то я впервые и пожалел, что уже окончил школу.
Лучшее фото в классном журнале
Этот школьный учитель химии — просто огонь.
Эта учительница по математике отпраздновала свой 100-й день рождения вместе с учениками начальной школы.
Фото на превью reddit