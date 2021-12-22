15 красноречивых примеров того, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет
Человек постоянно эволюционирует. Этот непрерывный процесс обусловлен реакцией нашего организма на изменяющиеся условия среды. К примеру, за последнее столетие в основном из-за перемен в питании мы стали толще и выше. Cо всей уверенностью можно сказать, что через десятки лет наша внешность также изменится. Прогнозировать, как мы будем выглядеть в будущем, пока сложно, но зато мы можем посмотреть, как преобразились представительницы конкретных народов за последние 100 лет.
Для этого мы AdMe.ru покопались в интернете и сравнили архивные фотографии женщин из разных стран со снимками их современных соотечественниц. Разница налицо!
Иранки
Литовки
Монголки
Аргентинки
Гречанки
Езидки
Македонки
Арабки
Татарки
Исландки
Кубинки
Белоруски
Афганки
Датчанки
Узбечки
Женщины из каких стран, на ваш взгляд, изменились больше всего?
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