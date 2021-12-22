15 красноречивых примеров того, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет

Человек постоянно эволюционирует. Этот непрерывный процесс обусловлен реакцией нашего организма на изменяющиеся условия среды. К примеру, за последнее столетие в основном из-за перемен в питании мы стали толще и выше. Cо всей уверенностью можно сказать, что через десятки лет наша внешность также изменится. Прогнозировать, как мы будем выглядеть в будущем, пока сложно, но зато мы можем посмотреть, как преобразились представительницы конкретных народов за последние 100 лет.