15 красноречивых примеров, когда знаменитости повернулись к фотографу рабочей стороной и нет
Пожалуй, всем знакома ситуация, когда в погоне за идеальным фото мы бесконечно меняем позы и выражения лица и в конечном итоге не получаем ни одного достойного кадра. То ли дело знаменитости — у них что ни фото, то готовая обложка для журнала. На самом деле всё не совсем так. Звезды — такие же люди, они просто знают свой идеальный ракурс.
Мы в AdMe.ru рассмотрели фотосеты популярных актрис и певиц на ковровых дорожках и убедились в том, что лучшие друзья девушек — не бриллианты, а все-таки правильные ракурсы.
Мадонна
Дженнифер Лоуренс
Кристен Стюарт
Натали Дормер
Скарлетт Йоханссон
Линдси Лохан
Ума Турман
Блейк Лайвли
Ева Грин
Николь Кидман
Ана де Армас
Джулия Робертс
Хлоя Севиньи
Селена Гомес
Элизабет Мосс
А вы нашли свой идеальный ракурс?
AdMe/Культура/15 красноречивых примеров, когда знаменитости повернулись к фотографу рабочей стороной и нет
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