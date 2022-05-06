15 красноречивых примеров, когда знаменитости повернулись к фотографу рабочей стороной и нет

Пожалуй, всем знакома ситуация, когда в погоне за идеальным фото мы бесконечно меняем позы и выражения лица и в конечном итоге не получаем ни одного достойного кадра. То ли дело знаменитости — у них что ни фото, то готовая обложка для журнала. На самом деле всё не совсем так. Звезды — такие же люди, они просто знают свой идеальный ракурс.