15 коварных слов, в которых у нас вечно происходит чехарда с буквами

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Есть в русском языке хитрые слова, в которых мы часто машинально переставляем буквы местами или заменяем одну на другую. И вроде звучит слово при этом вполне привычно и гладко для нашего уха, да вот беда — такой вариант неправильный. И если с дуршлагом мы уже почти не испытываем проблем, то многие все так же продолжают «скурпулезно делать венигрет» из ошибок.

AdMe.ru акцентирует внимание на словах, где легко накосячить в расположении букв или привычно заменить одну другой.

1.

Очевидно, что это слово иностранного происхождения. По-немецки Gastarbeiter раскладывается на 2 части: Gast + Arbeiter, дословно переводится как «гость-работник» и означает «приглашенный рабочий».

2.

Написание этого слова неизменно вызывает трудности, в нем часто путают 2 гласные — И и Е. Название салата пришло к нам из французского языка. Само слово vinaigrette означало «соус из уксуса и масла». Оно образовалось из элементов vin — «вино» и aigre — «кислый» (vinaigre — это «уксус»).

3.

Сложность в произношении этого слова заключается в том, что при скоплении согласных между ними появляется едва заметный гласный призвук. Поэтому даже при правильном выговаривании мы слышим «скурпулезно». Нагромождение согласных нехарактерно для русского языка, и наш речевой аппарат начинает «помогать» себе гласным звуком. Чтобы запомнить, как правильно, можно обратиться к этимологии слова. Оно произошло от латинского scrupulus — «острый камешек», «каменистый». Русское слово появилось через «посредника» — французское scrupuleux.

4.

Слово уходит корнями в древнегреческий язык, где nostos означало «возвращение домой», а algos — «страдание», «боль». Психологический термин «ностальгия» ввел швейцарский медик Гардер в XVII веке. К нам слово перешло, вероятно, уже от немецкого Nostalgie.

5.

Не самое простое слово для произношения русскоговорящими людьми. Отсюда и всевозможные замены и перестановки букв, самая невинная из которых — «перТРУбация». Слово пришло в наш язык из латыни: perturbatio означало внезапный переворот в чем-нибудь, нарушение нормального хода явлений. Его можно разложить на 2 элемента: per значит «в течение», «по», «сквозь», «через», а turbatio — «замешательство», «расстройство», «беспорядок».

6.

А вот здесь как раз происхождение слова играет с нами злую шутку и заставляет произносить в середине М вместо Н. Дело в том, что оно пришло в нашу речь в XVIII веке из голландского (komfoor — «жаровня») и раньше действительно писалось через М. Но язык постоянно развивается, и сейчас правильным является лишь один вариант — с Н.

7.

Ошибка здесь возникает оттого, что правильно писать «экстрим», а вот образованное от него прилагательное будет «экстремальный». Дело в том, что эти слова заимствованы из разных языков: прилагательное — через французский от латинского extremus, а существительное — от английского extreme. Поэтому «экстрим» нельзя использовать в качестве проверочного для слова «экстремальный».

8.

Как и в случае с «винегретом», здесь многие так и норовят поменять местами И и Е. Это слово тоже заимствованное, оно состоит из двух частей: linum — «полотно» и oleum — «масло», то есть «промасленное полотно».

9.

«Кардинальные перемены» никоим образом не относятся к координатам. Слово «кардинально» образовалось от латинского cardinālis — «главный», «основной». То есть, решившись на кардинальные изменения, вы меняете что-то основное, главное.

10.

Еще одна ложная этимология связана со словом «катавасия». Для многих будет открытием, что никакие коты Васьки в данном случае задействованы не были. Пришло оно из древнегреческого языка, где означало «схождение вниз, спуск, сошествие». В православном богослужении «катавасия» — песнопение, которое звучит на утрене в праздничные и воскресные дни. Название произошло от византийской традиции, когда певчие спускались с обоих клиросов и сходились в центре храма для совместного пения. А привычное нам значение «неразбериха», «суета», по мнению лингвистов, сформировалось в языке семинаристов, поскольку спуску с клиросов сопутствовала неразбериха.

11.

Прилагательное «привередливый» происходит от древнерусского слова «вередъ» — «боль», «вред». То есть раньше излишне капризный для нас человек был просто «чувствительный к боли». С гласной во 2-м слоге разобрались. А в 1-м слоге нужно писать И, потому что «привередливый» — это тот, кто «приближен к вереду». И хотя приставка уже срослась с корнем, все же по правилу написания при- / пре- здесь нужно выбирать 1-й вариант.

12.

Два иностранных слова, в которых часто ошибаются и пишут мягкий знак вместо твердого. Стоит просто запомнить, что заимствованные слова, которые начинаются с аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб- и транс-, пишутся через Ъ. То же самое касается слов «конъюнктивит» и «субъект».

13.

Может показаться, что слово, обозначающее бумажный лист со списком кандидатов на выборах, этимологически связано с существительным «билет», но это не так. «Бюллетень» — французское слово. В свою очередь, bulletin образовалось от латинского bulla — «грамота, документ». Так что становится очевидным, какую букву писать второй в слове — именно Ю.

14.

Некоторые люди часто путают, куда в этом слове нужно ставить буквы И и Е. Слово происходит от греческого περιπέτεια (peripeteia). Здесь задействована не русскоязычная приставка пере-, а иностранная пери- (такая же, как и в словах «перикардит», «перифраз» и других).

15.

Сразу оговоримся: оба варианта являются верными, и ошибки не будет, если вы скажете «калоши». Однако слово с начальной К сейчас помечается в словарях как устаревшее, а «галоши» все-таки являются более общеупотребительным вариантом. Почему же так произошло, что для обозначения одного и того же предмета в русском языке появилось, по сути, 2 слова? Это существительное пришло в русскую речь то ли из французского языка — galoche, то ли из немецкого — Galosche. Есть несколько объяснений, почему galoche могло превратиться в «калошу». Например, возможно фонетическое сближение со словом «кал» (славянское слово «кал» сопоставимо с греческим πηλός — «гуща, грязь, глина»). Таким образом, сразу после вхождения galoche в язык в наших местах стали произносить «калоша», а название «галоша» мы начали употреблять позже, но очень активно. И постепенно вариант через Г вытеснил тот, где есть К.