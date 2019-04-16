15 коротких фактов о том, каким был институт брака 300 лет назад

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Встретить свою половину в наше время можно где угодно. География поиска расширяется и за счет интернет-пространства. В конце концов, чтобы проверить человека наверняка, его можно вычислить по социальным сетям: с кем гуляет и какие места посещает. На худой конец, можно даже лайки промониторить. А представьте, буквально пару сотен лет назад молодые парни и девушки не то что не имели такой возможности, зачастую им было запрещено проявлять к противоположному полу какие-либо знаки внимания.

AdMe.ru решил разобраться, как же знакомились и создавали союзы обычные молодые люди в XVIII–XIX веке.

В те времена не было понятия «свидание»

Еще с римских времен и вплоть до XIX века в большинстве европейских стран брак был исключительно гражданским институтом. Движущей силой всегда был расчет (выгодный контракт), причем не только у аристократов, но и у простых людей. С тех времен нам известна поговорка: «Стерпится — слюбится». В реалиях того времени понятие «свидание» напрочь отсутствовало. Совсем юную девушку выдавали замуж по сговору, часто она виделась с будущим мужем всего несколько раз перед свадьбой. За выбор супруга нередко отвечали родители. О взаимной симпатии партнеров у них самих и не спрашивали.

Если же общение перед браком было

Если же молодые люди были знакомы перед браком долгое время либо их родители придерживались нетрадиционных взглядов, во время редких встреч наедине девушки должны были максимально быстро оценить надежность партнера и его благосостояние. Из коротких бесед с молодым человеком и по отзывам окружающих невеста должна была выяснить, чего ожидать от него в семейной жизни.

Разводы были неприемлемы

Развестись в то время было практически невозможно из-за влияния церкви, которая не одобряла подобных решений. К жене следовало относиться с уважением и не более, поскольку любовь к ней отвлекала бы от главного — любви к Богу. Часто мужчины помимо жены находили себе девушек попроще. Даже при таком раскладе развестись было практически невозможно.

Спутников жизни искали на ярмарках невест

Холостые парни и девушки разного социального происхождения могли выбрать хорошую пару по собственному желанию (что было немаловажно) на ярмарках. Со всех уголков в столицы европейских стран съезжались молодые люди в сопровождении уже опытных наставников.

Бал — это та же ярмарка невест (только для высшего сословия)

Как раз на балах себе искали пару одинокие люди высшего сословия. Тут можно было найти выгодную пару среди потомков знатных семей. Попасть на такой бал простым девушкам было сложнее, чем в сказке про Золушку.

Существовали книжечки для записи партнеров по танцам

Существовавший бальный этикет отчасти описывал и процесс знакомства. Все дамы имели при себе маленькие (порой замаскированные) блокнотики, куда записывали парней, которые проявили к ним интерес. Для невест было важно, с кем они танцевали, какие именно танцы и сколько раз. К примеру, принимать приглашение одного кавалера больше 2 раз считалось неприличным, так как после такого юноша, как честный человек, обязан был жениться.

Одежда была символом статуса

Именно одежда выдавала так называемое сословное деление. Внешнему виду девушки уделяли особое внимание. Принято было одеваться так, чтобы в обществе ее нарекли красавицей с хорошими манерами. Своим нарядом потенциальная невеста показывала, что финансовое положение семьи позволило дать правильное воспитание. Также важно было одеваться строго по правилам. Если девушка не могла одеться уместно, это становилось проблемой. Если женщина много времени и сил уделяла моде, она считалась транжирой и вертихвосткой. Девушкам нужно было придерживаться золотой середины и демонстрировать собственный вкус.

Тона одежды тоже играли свою роль

Согласно бальному этикету, девушка могла носить платья со слегка приоткрытой грудью, плечами и спиной. Девушки, которые искали пару, носили платья светлых тонов. Белый, розовый, голубой предназначались для барышень, а синий, лиловый, темно-зеленый — для женщин постарше. Свой наряд девушки дополняли живыми цветами и украшениями Что касается свадьбы, то в Западной Европе шли под венец в платьях, которые попросту были лучшими, самыми нарядными и дорогими. В разных странах были свои поверия по поводу цвета подвенечного наряда. Так, во Франции считалось, что невеста в фиолетовом свадебном платье обретет мужа, который будет любить ее всю жизнь. Ирландские девушки выходили замуж исключительно в зеленых свадебных нарядах, считая этот цвет счастливым. На Руси наряды для свадьбы были с преобладанием красного или оранжевого оттенков, несмотря на то что белый цвет, согласно языческим поверьям, олицетворял непорочность.

Макияж девушки должен быть естественным

В XIX веке яркий макияж не был в моде, невесты к тому же старались подчеркнуть свою естественную красоту и обходились минимумом косметики.

Диагноз: больна истерией

Главное правило для девушек того времени — не выглядеть развязно. Та девушка, которая проявляла к мужчине интерес первой, вызывала у общества настороженность. Жан-Клод Болонь в книге «О женской стыдливости» писал, что в XIX веке такой особе могли диагностировать несуществующую болезнь — истерию. Девушку даже могли показать врачу, если она сама знакомилась с мужчинами, приглашала их танцевать и флиртовала слишком открыто.

Знакомство в церкви

Познакомиться молодые люди того времени могли и в церкви. Именно храм был местом для прихожан, где молодые люди могли сделать добровольный выбор. Абсолютно нормальным в то время считалось присмотреть себе достойную пару именно в храме.

Этикет, этикет и еще раз этикет

Сложно поверить, но каких-то пару сотен лет назад незамужние девушки не могли гулять по улице в одиночестве. Выход на улицу разрешался только в сопровождении родственника мужского пола или замужней дамы. Парню заговорить с девушкой на улице было практически невозможно. Этикет гласил: если на улице подошел джентльмен, нужно вести себя максимально холодно и безответно. Исключение составляли случаи, когда дамы попадали в беду, тогда разрешалось самой подойти только к достойному мужчине. На прогулку незамужних девушек выводила замужняя дама. Этикет описывал все нюансы, вплоть до того, что делать, если вдруг случилось остаться на улице одной.

В танце люди узнавали друг друга

Именно танцы были одной из немногих возможностей для юношей и девушек узнать друг друга и побыть наедине. Во время танца молодые люди хоть и находились в толпе, на виду общества, но именно такое общение было допустимо.

Аксессуары как проявление чувств

Девушки того времени научились обходить запреты и идти на хитрости, чтоб выразить свои чувства. Веера, платки и зонтики стали неотъемлемыми орудиями женского флирта. Незамужние дамы активно использовали свои аксессуары, чтобы выразить молодым людям свои намерения. Например, движение веера могло обозначать букву или знак что-нибудь сделать. Резкое раскрытие и закрытие веера означало: «Уйди, не хочу тебя видеть»; обмахивание левой рукой значило запрет, а веер возле губ — недоверие. Таким образом, автоматически отсеивались кандидаты, которые не состояли в одном сословии с дамой: они просто не могли прочитать подаваемые им знаки.

В подарки вкладывали особый смысл

В конце XVIII века среди аристократов были популярны украшения «с глазами возлюбленных». Практически все (кольца, броши, медальоны) делали с миниатюрными изображениями глаз, чтобы сохранить анонимность влюбленных. Часто девушки награждали избранников кулонами с собственными волосами. Однако если помолвка расторгалась, в первую очередь требовалось вернуть украшения и письма.

Бонус: существовали пособия по флирту

Книжный флирт

Положение книги вверх ногами: «Вы меня любите?»

Ближе к правому плечу: «Да».

Ближе к левому плечу: «Нет».

Будто бы пересчитываете страницы: «Вы собираетесь в церковь сегодня вечером?»

Прижимаете книгу к правой щеке: «Вы слишком желанны».

К левой: «За нами наблюдают».

Бросаете книгу: «Хочу поговорить с вами».

Кладете ее на колени: «Можете поговорить со мной».

Держите между зубами: «Я вас ненавижу».

Проводите книгой по лбу: «Я люблю вас».

Держите ее обеими руками: «Можно проводить вас до дома?»

Девушки проявляли свои чувства, выражали интерес, в общем, банально заигрывали с помощью специальных пособий. В них был прописан и тайный язык веера. Распространенным был язык украшений. Существовали целые азбуки. Например, названия камней могли образовывать некое слово или целые предложения. В XIX веке популярностью пользовались кольца с несколькими драгоценными камнями, которые дарили в знак помолвки. Их называли regard ring, что в переводе с английского означало «кольцо с уважением». Из первых букв названий камней складывались слова.